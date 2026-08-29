Zrození katastrofy. Děsná generálka, svár o tenisky. A rval se Reichel s Nedvědem?

První týden přípravy vrcholil partií s Finskem v neděli 18. srpna. MF DNES po výhře 3:2 hlásila: „Hokej jako z pohádky pokračoval i ve třetí třetině. Když dal Straka gól na 3:1, byl v hale takový rámus, že by ho nepřehlušil ani výbuch granátu.“
„Holík v jednom kuse ukazoval, že není jen neúprosný bijec, ale taky brilantní technik. Dopita medvědí silou odrážel nárazy protihráčů. Straka motal finským bekům hlavy svými kudrlinkami.“
Nároďák přišel o potřebnou dávku zkušenosti, která by v kabině i na ledě mohla udělat pořádek. Většina borců na soupisce byla spíš mladší. A jaksi neukázněná.