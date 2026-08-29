Zrození katastrofy. Děsná generálka, svár o tenisky. A rval se Reichel s Nedvědem?

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Karel Knap
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Jaromír Jágr na Světovém poháru 1996 | foto: Peter Kr+Ger / Zuma Press / ProfimediaProfimedia.cz

Mocné naštvání bublající v nitru hokejového národního mužstva se už muselo prodrat ven. Přípravný turnaj ve Zlíně před Světovým pohárem před třiceti lety ještě proběhl bez skandálů. Po něm se vše vyhrotilo. Kouč Bukač by nejraději práskl dveřmi, idol Jágr v týmu stále chyběl, týmem zmítaly všemožné spory. iDNES Premium přináší druhý díl série textů o událostech ze srpna 1996.

První týden přípravy vrcholil partií s Finskem v neděli 18. srpna. MF DNES po výhře 3:2 hlásila: „Hokej jako z pohádky pokračoval i ve třetí třetině. Když dal Straka gól na 3:1, byl v hale takový rámus, že by ho nepřehlušil ani výbuch granátu.“

„Holík v jednom kuse ukazoval, že není jen neúprosný bijec, ale taky brilantní technik. Dopita medvědí silou odrážel nárazy protihráčů. Straka motal finským bekům hlavy svými kudrlinkami.“

Nároďák přišel o potřebnou dávku zkušenosti, která by v kabině i na ledě mohla udělat pořádek. Většina borců na soupisce byla spíš mladší. A jaksi neukázněná.

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