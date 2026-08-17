Úpravy ofsajdů, vhazování i role trenérů. Jaké změny přinášejí nová pravidla?

Ofsajdy Puk lze odteď kontrolovat už pouze holí
Dalších změn doznává přechod přes modrou čáru. Ta už pár let funguje jako trojrozměrná, v předchozí sezoně se napevno uchytily trenérské výzvy. Teď v mezinárodním hokeji dochází k odstranění jednoho z nedostatků v definicích, konkrétně v pravidle 83.1.
Stále pochopitelně platí, že je vše v pořádku, když puk přejde do útočného pásma dřív než kterýkoli hráč. Sporné situace ale nastávaly v momentech, kdy se hokejista vydal do třetiny dřív a současně měl puk pod kontrolou, kupříkladu při jízdě vzad.
Právě pro tyto účely se nyní jasně vymezuje, co znamená kotouč „kontrolovat“. A to lze jedině s holí. Při zmíněné jízdě vzad s pukem na holi, respektive po zisku kontroly holí, tak o provinění nepůjde.
Už to ale neplatí v případě rukavice, brusle či jakékoli části těla. Bez ohledu na to, zda by šlo o vědomý pohyb, nebo ne. V takových momentech, kdy puk přejde modrou čáru později, se bude od této sezony vždy jednat o ofsajd.