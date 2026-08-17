Úpravy ofsajdů, vhazování i role trenérů. Jaké změny přinášejí nová pravidla?

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  14:25
Žádná revoluce se nechystá, přesto hokejoví diváci i v nadcházející sezoně narazí na pár situací, které se nově budou posuzovat jinak. Nejvýraznější jsou čtyři změny, ty se týkají ofsajdů, přihrávek rukou, vhazování a také jasného vymezení zodpovědnosti trenérů za svůj tým. „Cílem je definovat některé situace a vytvořit co nejjednotnější standard pro jejich posuzování,“ říká předseda svazové komise rozhodčích Vladimír Šindler.
Část 1/4

Ofsajdy Puk lze odteď kontrolovat už pouze holí

Třinecký útočník Martin Růžička se přetlačuje u modré čáry s útočníkem Sparty Miroslavem Formanem v pátém čtvrtfinálovém zápase.

Dalších změn doznává přechod přes modrou čáru. Ta už pár let funguje jako trojrozměrná, v předchozí sezoně se napevno uchytily trenérské výzvy. Teď v mezinárodním hokeji dochází k odstranění jednoho z nedostatků v definicích, konkrétně v pravidle 83.1.

Stále pochopitelně platí, že je vše v pořádku, když puk přejde do útočného pásma dřív než kterýkoli hráč. Sporné situace ale nastávaly v momentech, kdy se hokejista vydal do třetiny dřív a současně měl puk pod kontrolou, kupříkladu při jízdě vzad.

Právě pro tyto účely se nyní jasně vymezuje, co znamená kotouč „kontrolovat“. A to lze jedině s holí. Při zmíněné jízdě vzad s pukem na holi, respektive po zisku kontroly holí, tak o provinění nepůjde.

Už to ale neplatí v případě rukavice, brusle či jakékoli části těla. Bez ohledu na to, zda by šlo o vědomý pohyb, nebo ne. V takových momentech, kdy puk přejde modrou čáru později, se bude od této sezony vždy jednat o ofsajd.



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