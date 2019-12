Blümel a Gut vypadli z nominace na juniorské MS, jsou zranění

Zvětšit fotografii Matěj Blümel (vlevo) z Pardubic se tlačí před Mislava Rosandiče z Hradce Králové. | foto: ČTK

dnes 19:14

Z kádru hokejové reprezentace do 20 let ze zdravotních důvodů vypadli útočníci Matěj Blümel a Michal Gut. Před blížícím se mistrovstvím světa v Ostravě a Třinci byli na jejich místa povoláni Jaroslav Brož a Jan Bambula. Ovšem není vyloučeno ani to, že se Blümel s Gutem k týmu připojí později.

Juniorský tým se sešel v úterý večer ve Frýdku-Místku, kde bude od středy trénovat. Václav Varaďa má aktuálně v kádru 25 hráčů, kteří sehrají v pátek modelové utkání proti prvoligovému domácímu mužstvu.

Následně by mělo být z týmu deset hráčů vyřazeno a nahradí je desítka hokejistů působících v zámořských soutěžích a ve Finsku. Další sraz se poté uskuteční v pondělí 16. prosince. Juniorský světový šampionát začne 26. prosince.