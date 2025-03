Pastrňák a Nečas mají nejblíže ke Zlaté hokejce. Tomášek je pátý, vysoko i Beránek

Mezi 51 hokejisty, kteří obdrželi hlasy od 53 trenérů, zástupců Českého hokeje a sportovních novinářů, se objevilo hned deset medailistů z posledního juniorského šampionátu.

Konkrétně Eduard Šalé, Jakub Štancl, Michael Hrabal, Petr Sikora, Tomáš Galvas, Vojtěch Hradec, Jakub Fibigr, Vojtěch Čihař, Matěj Maštalířský a Adam Jiříček.

Ačkoliv mají mladíci mezi dospělými zatím minimálně zkušeností, hlasující hráče do 20 let do své nejlepší desítky pravidelně zahrnují.

V celkové elitní desítce ale nefiguruje žádný z nich. Pastrňák vede se ziskem 507 bodů, Nečas jich na druhém místě nasbíral 468. Třetí Dostál získal solidních 369 bodů.

Za nejlepším brankářem se dále umístili útočníci Tomáš Hertl (Vegas) a David Tomášek (Färjestad), brankář Karel Vejmelka (Utah), útočník Ondřej Beránek (Karlovy Vary) a obránce Radko Gudas (Anaheim). O devátou příčku se dělí bek Filip Hronek (Vancouver) s forvardem Dominikem Kubalíkem (Ambri-Piotta).

Vítězství z minulého roku obhajuje opora Bostonu Pastrňák, jenž je i v současnosti nejproduktivnějším Čechem v NHL. Po prvním kole útočí již na osmé vítězství, čímž by se přiblížil rekordmanu Jaromíru Jágrovi, který Zlatých hokejek vyhrál hned dvanáct (1995, 1996, 1999, 2000, 2002, 2005-2008, 2011, 2014 a 2016).

David Pastrňák s trofejí pro vítěze ankety Zlatá hokejka.

Vybraní odborníci posílají před prvním kolem deset libovolně zvolených hráčů, přičemž první z nich obdrží deset bodů, druhý devět, třetí osm a tak dále.

Druhé kolo, které probíhá stejným systémem jako první, bude uzavřeno po květnovém mistrovství světa. Do třetího postoupí po součtu obou kol deset nejlepších, z něhož hlasující určí finální pořadí nejlepších českých hokejistů sezony. Vyhlášení se uskuteční v průběhu června.

Pořadí prvního kola hlasování ankety Zlatá hokejka pro sezonu 2024/25: