Přiletěl na otočku, potřásl si s Haškem. Asi nepůjdu do sprchy, smál se Dostál

Hodnotíte druhé místo za Pastrňákem jako první?

David vyhrál zaslouženě, je fantastický hokejista. Vítězství jsem mu upřímně moc přál, měl neskutečnou sezonu. Jeho výhra pro mě není překvapení.

Je těžké ho sesadit?

Tak určitě.

Co říkáte na vaše umístění?

Je to obrovská pocta, ve 24 letech by mě ani nenapadlo tady stát a skončit za Pastou. Máme plno fantastických hráčů, že jsem se umístil jako druhý, je skvělý počin. Nesmírně si toho vážím.

Byl moment o to příjemnější, že vám cenu předával Dominik Hašek?

To bylo fantastické, vůbec jsem to nečekal. Mohl jsem si s Dominikem potřást pravicí, takže dnes možná nepůjdu do sprchy.

Sledoval jste ho jako malý?

Věděl jsem, že je legenda. Sledoval jsem ho v národním týmu, několikrát vyhrál Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana NHL. Je pro mě obrovská pocta, že mi cenu předal právě on.

Kdyby vám před sezonou někdo řekl, že budete v anketě druhý, tak byste možná nevěřil, že?

Určitě ne. Plním postupné cíle, tento jsem si před začátkem ročníku nedával. Přes léto jsem se hlavně chtěl dostat do hlavního týmu Anaheimu, což se mi podařilo. Sezona pak měla vzestupnou tendenci a krásný finiš se zlatem z domácího mistrovství světa. Vyhlášení ankety bylo skvělým zážitkem a takovým oficiálním zakončením sezony, ačkoliv už jsem v tréninku na tu další.

Lukáš Dostál obsadil v anketě Zlatá hokejka 2. místo.

Jaká ta uplynulá sezona vlastně byla?

Měl jsem možnost nabrat plno zkušeností na šampionátu i v Anaheimu. Že jsem se prosadil do prvního týmu, pro mě znamená strašně moc, do léta půjdu s tím, že si svoji roli chci ukotvit. Neberu to tak, že bych se považoval stoprocentně za gólmana NHL. Mám možnost se posouvat, což mi ukázal i šampionát. To je pro mě hnací motor a motivace do budoucí práce.

Je postup Anaheimu s brankáři správný, že vytížení postupně dávkují?

To záleží na každé organizaci, jak to má nastavené. Na Americe miluji to, že není nic zadarmo a člověk si musí vše vybojovat. Musí ze sebe ukázat sto procent, aby se do hlavního týmu dostal, protože na moje místo můžou čekat desítky a desítky brankářů.

Jakou odezvu v Anaheimu mělo zlato z mistrovství?

Napsali jsme si.

Asi to tolik neřeší, viďte?

To je spíše otázka na ně, nedokážu za ně mluvit.

Reprezentační brankář Lukáš Dostál s pohárem pro mistry světa při oslavě na Staroměstském náměstí v Praze. (26. května 2024)

Nenarušily vám oslavy přípravu?

Rozhodně ne, já nejsem slavící typ. Po mistrovství jsme měli hodně povinností vůči médiím, týden před odletem na přípravu do Finska jsem si dal úplně volný. Snažil jsem se vypnout, zrelaxovat a užít si nějaký čas s rodinou. Teď se už týden připravuji, přiletěl jsem pouze na otočku. Před vyhlášením jsem strávil ještě dvě hodiny v posilovně. Přípravu na sezonu beru opravdu vážně.

Jaké větší cíle si před sebe dáváte? Více zápasů v Anaheimu, případně už i olympiáda?

Stoprocentně větší vytížení, olympiáda je ještě za dlouho. Soustředím se jen na další sezonu. Samozřejmě, Hry jsou snem každého kluka, ale je to daleký cíl.

Jak se vám v Anaheimu spolupracuje s trenérem brankářů Sudarshanem Maharajem?

Sudsie celou sezonu bojoval s rakovinou slinivky, takže s námi nemohl být. V předchozích ročnících jsem více pracoval s trenéry na farmě, ale i ti měli zadání od něj. Bylo spoustu věcí, na kterých chtěl, abych pracoval. Jsem moc rád, že se uzdravil, protože na stejnou nemoc umřela moje babička a vím, že úmrtnost je poměrně vysoká. Nevím, jak to s jeho pozicí bude v budoucnu, ale samozřejmě bude okolo a moc se na něj těším.

Zlatá medaile tedy byla i pro něho?

Psal mi po každém zápase, to samé i další trenéři brankářů, držíme při sobě. Snažil jsem se jim odpovídat, nicméně v tom závalu zpráv se to občas ztratilo. Ale gratulovali mi, za což jsem moc rád.