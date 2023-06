Palát neobhájí triumf ve Zlaté hokejce, nepostoupil do finálové desítky

Do finálové desítky společně s Pastrňákem postoupili Roman Červenka (Rapperswil-Jona), Tomáš Hertl (San Jose), Filip Hronek (Detroit/Vancouver), Filip Chytil (New York Rangers), David Krejčí (Boston), Dominik Kubalík (Detroit), Martin Nečas (Carolina), Vít Vaněček (New Jersey) a Pavel Zacha (Boston).

Oproti prvnímu kolu nastala v elitní desítce jediná změna. Nejlepší střelec nedávného mistrovství světa Kubalík vystřídal brankáře Karla Vejmelku, který obsadil 11. místo.

Dvanáctý je obránce Radko Gudas z Floridy, jediný český zástupce ve finále Stanleyova poháru. Palát, který část sezony ze zdravotních důvodů vynechal, skončil šestnáctý.

Slavností vyhlášení ankety se uskuteční 29. června.