Po světovém zlatu další triumf. Pastrňák posedmé zvítězil ve Zlaté hokejce

1. David Pastrňák (Boston Bruins/NHL) 595 bodů

2. Lukáš Dostál (Anaheim Ducks/NHL) 516

3. Martin Nečas (Carolina Hurricanes/NHL) 510

4. Roman Červenka (SC Rapperswil-Jona Lakers/Švýc.) 374

5. Filip Hronek (Vancouver Canucks/NHL) 304

6. Pavel Zacha (Boston Bruins/NHL) 290

7. Radko Gudas (Anaheim Ducks/NHL) 275

8. Lukáš Sedlák (HC Dynamo Pardubice) 204

9. Tomáš Hertl (San Jose Sharks/NHL;Vegas Golden Knights/NHL) 176

10. Petr Mrázek (Chicago Blackhawks/NHL) 166

Další pořadí: 11. Ondřej Palát (New Jersey Devils/NHL) 239 bodů, 12. David Tomášek (Färjestad BK/Švéd.) 211, 13. Ondřej Kaše (HC Litvínov) 175, 14. Tomáš Kundrátek (HC Oceláři Třinec) 59, 15. Michael Špaček (Ambri-Piotta/Švýc.) 57, 16. David Rittich (Los Angeles Kings/NHL) 50, 17. Jiří Kulich (Rochester Americans/AHL; Buffalo Sabres/NHL) 49, 18. Jiří Ticháček (Rytíři Kladno) 48, 19. Tomáš Filippi (Bílí Tygři Liberec) 43, 20. Daniel Voženílek (HC Oceláři Třinec) 39, 21.-22. David Kämpf (Toronto Maple Leafs/NHL), David Špaček (Iowa Wild/AHL) oba 23, 23. Martin Růžička (HC Oceláři Třinec) 19, 24. Jakub Rychlovský (Bílí Tygři Liberec) 16, 25. Šimon Hrubec (ZSC Lions Curych/Švýc.) 15, 26.-28. Filip Zadina (San Jose Sharks/NHL), Dominik Kubalík (Ottawa Senators/NHL), Ondřej Kacetl (HC Oceláři Třinec) všichni 12, 29.-30. Matěj Stránský (HC Davos/Švýc.), Michal Kovařčík (Jukurit Mikkeli/Fin.) oba 10, 31.-32. Vítek Vaněček (New Jersey Devils/NHL; San Jose Sharks/NHL), Jakub Štancl (Växjö Lakers/Švéd.) oba 9, 33.-34. Ondřej Becher (Prince George Cougars/WHL), Radek Faksa (Dallas Stars/NHL) oba 8, 35.-36. Matyáš Melovský (Baie Comeau Drakkar/QMJHL), Karel Vejmelka (Arizona Coyotes/NHL) oba 7, 37.-40. Ondřej Beránek (HC Energie Karlovy Vary), Tomáš Galvas (Bílí Tygři Liberec), Michal Kempný (HC Sparta Praha), Jan Rutta (San Jose Sharks/NHL) všichni 6, 41. Tomáš Hamara (Kitchener Rangers/OHL; Brantford Bulldogs/OHL) 5, 42.-45. Jakub Lauko (Boston Bruins/NHL), Radan Lenc (HV71/Švéd.), Filip Chlapík (HC Sparta Praha), Adam Benák (HC Plzeň) všichni 4, 46.-50. David Jiříček (Cleveland Monsters/AHL; Columbus Blue Jackets/NHL), Roman Will (HC Dynamo Pardubice), Roman Horák (HC Sparta Praha), Dominik Furch (HC Kometa Brno), Dominik Rymon (Everett Silvertips/WHL) všichni 3, 51.-53. Jakub Flek (HC Kometa Brno), Lukáš Klimeš (HC Vítkovice Ridera), Jakub Sirota (HC Olomouc) oba 2, 54.-60. Marian Adámek, Andrej Nestrašil (oba HC Oceláři Třinec), David Kaše (HC Litvínov), Michael Hrabal (University of Massachusetts/ NCAA ), Matěj Blümel (Texas Stars/AHL), Milan Gulaš (Banes Motor České Budějovice), Jan Ščotka (HC Kometa Brno) všichni 1.