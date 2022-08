Palát po Zlaté hokejce: Porazit Pastu? Super pocit, ale Stanley Cup je víc

Jak dlouho byste ji na pódiu ještě dokázal udržet?

(směje se) Moc dlouho ne. Opravdu mě překvapilo, jak je těžká. Takže jsem rád, že mě (moderátorka Daniela Písařovicová) už moc nedrtila dalšími otázkami.

Překvapilo vás celkové prvenství? Posledních pět ročníku ankety ovládl David Pastrňák, favoritem byl i letos.

Porazit Pastu je super pocit, ale všichni víme, jaký je to hokejista. Názorně to ukázal na mistrovství světa, kde po příletu z NHL zvedl národní tým. Skvělé výkony předvádí i v Bostonu, je to výborný hráč.

Dá se ocenění pro nejlepšího českého hokejistu této sezony porovnat s týmovými úspěchy, kterých jste dosáhl?

Individuální trofeje úplně nemiluju. Vyhrát Stanley Cup nebo přivézt jakoukoliv medaili je pro mě víc. Měl jsem štěstí, že jsem se v NHL dostal do výborného týmu, kde se nám dvakrát všechno sešlo. Ale jsem rád, že jsme Zlatou hokejku získal. Nikdy se mi o tom ani nesnilo, doma si na ni určitě najdu místo.

Jaká pro vás byla uplynulá sezona?

Z týmového hlediska velmi úspěšná. V NHL jsem deset let, osmkrát jsem si zahrál play off. S Tampou jsme opět měli tým na to, abychom vyhráli i potřetí. Začali jsme výborně, ale bohužel jsme to nedotáhli a skončili ve finále, což mě strašně mrzí. Colorado si to zasloužilo, bylo o trochu lepší.

A jak si užíváte volno? Stihl jste si odpočinout?

Léto pro mě bylo zase trochu kratší, moc času jsem neměl. Snažil jsem se zregenerovat a co nejvíce si odpočinout. Zároveň jsem řešil hodně věcí okolo podpisu v New Jersey, s manželkou jsme letěli obhlédnout bydlení a školky. Hrozně se tam těšíme.

Co od nového angažmá čekáte?

Devils mají perspektivní tým plný mladých hvězd. I proto jsem si je vybral. Potřebovali někoho staršího a zkušenějšího, kdo by klukům trochu pomohl. Směrem do budoucna můžeme být opravdu dobří. Udělám maximum pro to, abychom byli co nejlepší.

Co když se na cestě za Stanley Cupem potkáte s Bostonem?

Pastovi hrozně přeju, aby v NHL někdy zažil ten vítězný pocit. Mimo led jsme kamarádi, ale v zápase stojíme proti sobě, makáme naplno a nedáme si nic zadarmo. (usmívá se)

Mrzí vás, že jste si společně nezahráli na letošním olympijském turnaji, který se nakonec musel obejít bez hráčů z NHL?

Všichni jsme chtěli na olympiádu jet, ale bohužel z toho sešlo. V národním týmu jsme se potkali jen na Světovém poháru v roce 2016, to jsme byli ještě hrozně mladí. Doufám, že si spolu zahrajeme třeba na mistrovství světa a přivezeme další medaili.

A co říkáte výkonům reprezentace do dvaceti let na turnaji v Edmontonu?

Dvacítku sleduji. Trochu mě mrzí, že na zápasy nechodí moc lidí. Po prohře s Lotyšskem se média a fanoušci do týmu hodně opřely, ale kluci proti USA ukázali, že jsou bojovníci. Držím jim palce!