A tak bude na jednotlivých mocipánech v klubech, aby vyšli vstříc a slovenské reprezentanty uvolnili.

Překážka to nemusí být malá, v minulé sezoně působilo v KHL hned devět Slováků, pro tu další podepsali zatím čtyři (brankář Adam Húska, obránci Michal Čajkovský, Mário Grman a útočník Adam Liška).

A dá se předpokládat, že počet stoupne, protože dost hráčů zůstává bez smlouvy.

Slováci jsou v této situaci prakticky osamoceni. Hokejové svazy Čechů, Finů a Švédů dávno zakázaly nominovat hráče z KHL, Švýcaři z Ruska zmizeli a Američané a Kanaďané složí výběr z NHL.

Francouzi jako náhradníci olympijského turnaje právě za vyřazené Rusy můžou stát o jediného útočníka Stéphaneho Da Costu z Jekatěrinburgu.

Pokud by však Slovensko přišlo o významnou část týmu, těžko by mohlo pomýšlet na obhajobu bronzových medailí. Což ovšem bude hypotetické i s posilami z Ruska, neboť do Itálie poprvé od Soči 2014 přijedou hráči ze zámoří.

Například Lišku už však ředitel Čerepovce slíbil uvolnit: „Je to jeho život, jeho kariéra. Máme s ním dobré vztahy, tak myslím, že ho necháme jít.“

Švédský zadák Klas Dahlbeck (ve žlutém v popředí) se stará o Dávida Buce ze Slovenska, v dalším souboji Švéd Adrian Kempe a Slovák Adam Liška.

Uvolnění hráčů z Ruska nicméně nemusí přinést jen pozitivní ohlasy. Slováci to dokázali nejen na letošním šampionátu v Dánsku a Švédsku. Fakt, že reprezentují hokejisté, kteří dobrovolně odešli po invazi na Ukrajinu do Ruska, společnost významně rozděluje.

Tamní novináři veřejně přiznávají, že takové hráče ignorují a nemluví s nimi. Někteří reprezentanti přemýšleli o bojkotu národního týmu. A smířit se s tím neumí ani část fanoušků. Když například útočník Michal Krištof v zápase proti Rakousku neproměnil nájezd s přispěním chyby rozhodčích, na sociálních sítích se objevovaly reakce typu: „To mu patří.“

Do toho se s hokejem prolíná politika, když se v roli mača zhlédl ministr sportu a cestovního ruchu Rudolf Huliak.

Po nepovedeném šampionátu, před nímž vyzýval, aby se nominovalo co nejvíce reprezentantů z Ruska, poslal na hokejový svaz finanční kontrolu. Prý proto, že se k němu dostávají „šumy“ o tom, že hospodaření pod Miroslavem Šatanem není v „kostelním pořádku“. Šatanovi dal za vinu také nevalné sportovní výsledky, čímž rozjel další kolo výměn názorů.

Šéf svazu a manažer reprezentace se dostal pod tlak už během šampionátu, kdy z rozhovoru českého generálního manažera Jiřího Šlégra pro iDNES.cz vyšlo najevo, že nepanují nejvřelejší vztahy se Slováky z NHL. A to proto, že Šatan s nimi prakticky vůbec nekomunikuje.

Další starost? Neví se, kdo Slovensko na olympiádě povede coby trenér. Kanaďanovi Craigu Ramsaymu vypršela smlouva, navíc řešil zdravotní trable. Vladimír Országh, který Ramsayho na letošním šampionátu nahradil, se stal hlavním trenérem Banské Bystrice.

Na olympiádě se Slováci utkají v základní skupině se Švédy, Finy a Italy.