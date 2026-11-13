ONLINE: Češky proti favoritkám. Hokejistky ve čtvrtfinále MS čelí Kanadě

Autor: ,
Sledujeme online   14:45
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Česká brankářka Šenková zasahuje proti americké střele. | foto: ČTK

České reprezentantky hrají na hokejovém mistrovství světa klíčový zápas. Ve čtvrtfinále v dánském Herningu čelí třináctinásobným světovým šampionkám z Kanady. Duel startuje v 15 hodin a sledovat jej můžete prostřednictvím podrobné online reportáže.

Češky ve skupině A porazily pouze Rakousko a skončily až čtvrté. Na závěr padly s Američankami vysoko 1:8, nyní hrají s dalším zámořským favoritem.

ONLINE: Kanada – Česko

Čtvrtfinále hokejového MS žen sledujeme od 15 hodin podrobně

„Podobně kvalitní soupeř, možná ještě fyzičtější oproti Američankám. Tlačí se do střelby, do branky. Jsou přímočařejší. Bude to bruslařsky náročný zápas. Důležité bude dostávat puky jednoduše z našeho pásma a třeba i využít nějaký brejk. Pokud bude Kanada hrát v útočném pásmu, bude z toho profitovat a dokáže to využít,“ ví asistent trenéra Ivo Mocek.

Kanaďanky před rokem v Českých Budějovicích ve finále prohrály s USA a se zámořskými rivalkami nezvládly ani boj ve finále olympijských her v Miláně. Na probíhajícím turnaji ovládly bez ztráty bodu skupinu B.

Místo medaile jen porážky. Češkám se na MS vůbec nedaří, povede se jim zázrak?

A zatímco Češky ve třech ze čtyř utkání dokázaly skórovat jen jednou, Kanaďanky nastřílely už 26 branek. Navíc inkasovaly pouze jednou a už 197 minut drží neprůstřelnost.

Reprezentantky se s Kanadou utkaly doposud šestkrát a vždy prohrály, naposledy v únoru na olympijských hrách 1:5. Ještě nikdy jedné ze dvou velmocí nevstřelily více než jeden gól, třikrát nedokázaly skórovat vůbec. Proti Kanadě se zatím prosadily jen Adéla Šapovalivová a Natálie Mlýnková, která vstřelila dvě ze tří českých branek.

Jak vzájemné měření sil dopadne tentokrát?

Mistrovství světa žen
Čtvrtfinále 13. 11. 2026 15:00
Kanada Kanada : Česko Česko 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Gasconová (Desbiensová) – Ambroseová, Primeranová, Fastová (C), Goslingová, Cooperová, Sheltonová, Jaquesová, Tabinová – Fillierová, Tremblayová, Eldridgeová – Staceyová (A), Kraemerová, Wattsová – Leslieová, Serdachnyová, Maltaisová – Wozniewiczová, O'Neillová (A), Clarková.
Sestavy:
Peslarová (Šenková) – Neubauerová (A), Tejralová (C), Čajanová, Pejšová, Seroiszková, Jarabková, Radová – Hymlárová, Kaltounková, Šapovalivová – Vocetková, Mrázová, Juříčková – Gildainová, Mlýnková, Čabelová – Bartáková, Pištěková, Přibylová (A) – Pejzlová.

Rozhodčí: Veronica Lovensnövá (SWE), Anneke Orlandiniová (SUI) – Leonie Ernstová (GER), Erika Greenenová (USA)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Témata: Herning
Tipsport - partner programu
Kanada vs. ČeskoHokej - Čtvrtfinále - 13. 11. 2026:Kanada vs. Česko //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 1.04
  • 16.10
  • 28.60
Německo vs. FinskoHokej - Čtvrtfinále - 13. 11. 2026:Německo vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 6.80
  • 4.80
  • 1.35
Třinec vs. LiberecHokej - 18. kolo - 13. 11. 2026:Třinec vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
13. 11. 17:00
  • 1.70
  • 4.47
  • 4.00
Ml. Boleslav vs. VítkoviceHokej - 18. kolo - 13. 11. 2026:Ml. Boleslav vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
13. 11. 17:30
  • 2.20
  • 4.10
  • 2.76
Litvínov vs. Č. BudějoviceHokej - 18. kolo - 13. 11. 2026:Litvínov vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
13. 11. 17:30
  • 2.37
  • 4.10
  • 2.43
Spišská N. Ves vs. TrenčínHokej - 18. kolo - 13. 11. 2026:Spišská N. Ves vs. Trenčín //www.idnes.cz/sport
13. 11. 17:30
  • 1.90
  • 4.20
  • 3.36
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Že nedostaneme víza? Máme plán B, říkají Rusové o MS juniorů a radí: Vylučte i Čechy

Zklamaní ruští mladíci po prohře s Běloruskem.

Jakmile Mezinárodní hokejová federace (IIHF) v neděli oznámila, že Norové musí přenechat místo na hokejovém šampionátu juniorů Rusku, na východě se začalo slavit. „Jedeme na mistrovství světa!“...

Jak tohle může říct? Hokejistky reagují na Macinku, ozvali se i Hadamczik a Nečas

České hokejistky se radují z gólu do sítě Kanaďanek na mistrovství světa.

Jeho slova vyvolala velký rozruch. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) v nedělní Partii na Primě označil hokej za „mužský sport“. Ruské hráčky do osmnácti let, jejichž účast na lednovém...

Agresivní operace na pokyn Putina. Rusko si stěžuje, žádá i prošetření postupu Čechů

Od následující sezony budou v juniorské hokejové soutěži v Rusku testovat nové...

Poslouchali, sledovali, zaznamenávali. A veškeré nashromážděné podklady předávají dál. Rusové neskrývají frustraci z hromadného bojkotu, k němuž se po oznámení jejich návratu do hokejových soutěží...

Našla IIHF cestu, jak Rusy znovu vyřadit? Tentokrát už za hrůznosti na Ukrajině

Jevgenij Malkin (vlevo) a Alexandr Ovečkin se radují z gólu Ruska.

Spánku málo, nekonečná jednání s právníky, zavařené hlavy, pocity frustrace, skepse i odhodlání najít řešení a obavy o samotnou existenci Mezinárodní hokejové federace. Jestli si nějak představovat,...

PŘEHLEDNĚ: Bojkotující Češi, shovívaví Slováci. Jak se země staví k návratu Rusů?

Ruští hokejisté skousávají porážku na Světovém poháru s Kanadou.

Proti pátečnímu verdiktu Sportovního arbitrážního soudu (CAS), který s okamžitou platností povolil návrat ruských sportovců na světové hokejové šampionáty, se zvedla vlna nevole. Většina...

ONLINE: Češky proti favoritkám. Hokejistky ve čtvrtfinále MS čelí Kanadě

Sledujeme online
Česká brankářka Šenková zasahuje proti americké střele.

České reprezentantky hrají na hokejovém mistrovství světa klíčový zápas. Ve čtvrtfinále v dánském Herningu čelí třináctinásobným světovým šampionkám z Kanady. Duel startuje v 15 hodin a sledovat jej...

13. listopadu 2026  14:45

Se zákazem nastoupit proti Rusku vláda nepočítá, uvedl ministr Šťastný

Ministr pro sport, prevenci a zdraví z Motoristy sobě Boris Šťastný přichází na...

Vláda podle Borise Šťastného (Motoristé sobě) nepočítá se schválením zákona či jiného opatření, kterým by zakázala reprezentantům Česka nastupovat proti Rusku. Ministr pro sport na dotaz ČTK uvedl,...

13. listopadu 2026  13:12,  aktualizováno  13:38

Nový program MS jsme nepodepsali, brání se Slováci. Mění původní postoj k Rusku?

Slovenští hokejisté se radují z gólu na 2:2 v zápase proti Čechům.

Během čtvrtka proudila skrze média informace, že Slováci podepsali změnu v programu hokejového mistrovství světa juniorů s Ruskem, které nahradilo Norsko. Jako jedni z mála. Nebylo tomu tak....

13. listopadu 2026  13:02

Ovečkinovy postoje? Nemáme právo ho soudit. Šéf NHL se zastal ruské hvězdy

Bill Daly, Gary Bettman a Rob Zepp na tiskové konferenci Global Series Finland...

Před úvodním zápasem Global Series Finland 2026 mezi Carolinou a Seattlem před novináře v útrobách helsinské Veikkaus Areny zasedli šéf NHL Gary Bettman, jeho zástupce Bill Daly a reprezentant...

13. listopadu 2026  11:17

Hradecká posila Vála: Až časem jsem zjistil, jak byl McCormack oblíbený

Českobudějovický obránce Ondřej Vála (vpravo) tlačí na mantinel třineckého...

První zápasový krok v Hradci má Ondřej Vála za sebou. Nyní, po reprezentační pauze, která mu dala čas více přivyknout novému prostředí, se musí připravit na to, že bude pod velkým drobnohledem části...

13. listopadu 2026  10:24

Vejmelka inkasoval až při nájezdech, Carolina dominovala v zápase ve Finsku

Gólové oslavy hokejistů Caroliny.

Čtvrteční program NHL otevřel zápas mezi Carolinou a Seattlem, který hostila finská metropole Helsinky. Úvodní ze dvou duelů Global Series Finland 2026 ovládli výsledkem 4:1 hokejisté Hurricanes,...

12. listopadu 2026  20:46,  aktualizováno  13. 11. 8:40

Zrušte MS juniorů, vyzývá Putinův přítel Fasel. Kanaďany označil za demagogy

Prezident IIHF René Fasel se zúčastnil zápasu ruských hokejových legend v Soči....

Rázný a ještě zpřísněný postoj Kanady vůči Rusům vyvolal před nadcházejícím šampionátem juniorů emoce. S reakcí se ozval také René Fasel, bývalý šéf IIHF (Mezinárodní hokejová federace), kterého pojí...

12. listopadu 2026  15:05

Místo medaile jen porážky. Češkám se na MS vůbec nedaří, povede se jim zázrak?

Němka Franziska Feldmeier a Češka Adéla Šapovalivová během střetu u mantinelu v...

Na turnaj vyrážely namotivované, odhodlané nechat za sebou horší výsledky z poslední doby a zase se vrátit na medailové příčky. Jenže šampionát se českým hokejistkám od ideálu pořádně vzdaluje, herně...

12. listopadu 2026  14:15

Neofašisti! Ztratili morální právo turnaj pořádat. Rusové spílají Kanadě kvůli vízům

Ruští mladíci si podávají ruce se soupeři z Běloruska.

Na mistrovství světa dvacítek hrát nebudete. Víza nedostanou ani hokejisté, co na našem území působí v juniorských soutěžích! Tak zní zcela jasný a razantní kanadský vzkaz Rusům, kteří znovu...

12. listopadu 2026  13:03

Babičce zachránili život, tak sparťanský fanoušek Hašek už 30 let daruje krev

Sparťanský fanoušek Pavel Hašek na ledě pražské O2 areny před slavnostním buly...

Vychovávala ho babička, která nikdy nezapomněla, komu vděčí za život po těžké nehodě na motorce – dárcům krve. Když mu pak bylo čerstvě osmnáct, stal se jedním z nich i on. A trvá to už třicet let....

12. listopadu 2026  12:41

Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe
Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe

Ponožky, kosmetika nebo další hrnek do sbírky? Vánoční dárky nemusí být jen o věcech, které udělají radost na pár minut. Někdy je nejlepším dárkem...

Nepustíme vás. Kanadská vláda neumožní hrát ruským juniorům ani s platnými vízy

Zklamaní ruští mladíci po prohře s Běloruskem.

Kanadská vláda se rázně postavila proti návratu ruských hokejistů na mezinárodní scénu a zopakovala nekompromisní stanovisko. Navzdory nedávnému verdiktu Sportovního arbitrážního soudu (CAS), který...

12. listopadu 2026  10:34

Špilka, hokejový talent na roztrhání. Jméno dostal díky ukrajinskému svátku

23. 9. 2026. HC Stadion Litoměřice - Piráti Chomutov, hokejová Maxa liga. Vasyl...

Junioři a extraliga dospělých v Liberci, k tomu první liga za Litoměřice. Nejlepší hokejový junior loňské extraligové sezony Vasyl Špilka kmitá jako pilka, je na roztrhání. „Chci si říct o stabilní...

12. listopadu 2026  9:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.