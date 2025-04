Zatímco na šestnáctičlenném šampionátu mužů se staví dvě rovnocenné skupiny po osmi týmech a v juniorských kategoriích se taky potkávají týmy s rozličnou kvalitou, klíč u ženského mistrovství funguje jinak, jak lze jasně pozorovat na složení čtvrtfinálových dvojic.

Celky se totiž dělí do dvou předem výkonnostně odlišených grup po pěti. Pět zemí nejvýše v žebříčku IIHF tvoří základní skupinu A, další tři výběry plus dva účastníci postupující přímo z nižší divize pak míří do „béčka“.

Momentka ze zápasu mistrovství světa mezi Češkami a Kanaďankami.

Scénář na každém turnaji tak bývá stejný, první dvě místa si rozebírají odskočené Kanaďanky s Američankami, za nimi bývá nejčastěji Finsko. Tohle trio pak dostává protivnice z horší skupiny. A jelikož z „áčka“ dál postupují všichni, čtvrtý v pořadí ve čtvrtfinále čelí pátému.

Proto Češky opakují duel, kterým turnaj v Budějovicích zahájily. Se soupeřkami, které na něm paradoxně nevyhrály jediný zápas a mají skóre 1:14.

„Chceme stejný systém jako chlapi, dvě vyrovnané skupiny,“ reaguje v exkluzivním rozhovoru pro iDNES Premium kapitánka Aneta Tejralová. „Kanaďanky a Američanky by se rozdělily, nedocházelo by k situacím, kdy Švýcarky prohrají všechny zápasy a stejně jsou ve čtvrtfinále, protože z naší skupiny jde dál každý.“

Současný systém, který platí od roku 2019 (už od roku 2011 fungoval principiálně stejně, jen skupiny byly čtyřčlenné) sice brání vysokým debaklům, na druhou stranu kvalitnější ženský hokej se kvůli němu hůře posune dál, do většího množství zemí.

„Zprvu by to nebylo snadné, asi by se to neobešlo bez výsledků jako 15:0, ale jedině tak se kvalita rozmělní a ženský hokej poroste. Všechny týmy si to potřebují zažít, také my si musely obtížnými začátky projít,“ vysvětluje Tejralová.

České hokejistky slaví postupový gól proti Finsku, rozhodla Aneta Tejralová (vpravo).

Národní tým si členství ve skupině A vydobyl až díky bronzovému MS 2022, kde dosáhl na překvapivou a historickou čtvrtfinálovou výhru 2:1 po prodloužení nad Finkami. Postup tehdy vystřelila právě Tejralová. Seveřanky česká reprezentace zlomila na čtvrtý pokus.

K dalšímu rozvoji pomáhají množící se konfrontace s lepšími celky. Což je nesporná výhoda pro členy elitní skupiny. Kdo postupuje do play off z „béčka“, pravidelně jde na ty úplně nejtěžší soupeře, ale na nejhorší z „áčka“, kterým by se mohl přibližovat, vůbec nenaráží.

Výkonnostně oddělené skupiny, byť jinak sestavené, fungují třeba také na světových šampionátech ve florbale, kde se medailové souboje pravidelně smrskávají jen na kvartet Švédsko, Finsko, Česko a Švýcarsko.

IIHF si ale zřejmě přeje konkurenci zvýšit. Proto od příštího roku zavádí nový formát, kde se má desítka týmů rozdělit na střídačku podle žebříčku. Američanky tak ve skupině nenarazí na Kanadu, Češky se zase v úvodní fázi pravděpodobně vyhnou Finkám.

Změnou už prošel šampionát hokejistek do osmnácti let. Olympijské hry v Miláně ještě pojedou podle starého, neobvyklého řádu.