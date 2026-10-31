Vydařená generálka hokejistek na MS. Švýcarky v Södertälje smetly sedmi góly

Češky se po středeční porážce se Švédskem (0:2) střelecky chytily v duelu s Finskem a pokračovaly v tom i proti Švýcarsku.
V čase 4:31 je dostala do vedení Adéla Šapovalivová. V polovině úvodní části sice odpověděla Alina Müllerová, ale ještě v první třetině získaly českému týmu dvoubrankový náskok Klára Hymlárová a Tereza Pištěková.
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Ve druhé třetině zvýšily Natálie Mlýnková a Anežka Čabelová už na 5:1. Ve 28. minutě zkorigovala stav Rahel Enzlerová. Ještě 17 sekund před druhou pauzou se ale prosadila podruhé v utkání Mlýnková a v čase 51:51 ji v přesilové hře napodobila Hymlárová.
Do světového šampionátu vstoupí Češky v pátek zápasem proti Rakousku v Esbjergu. V dalších duelech základní skupiny A je čekají Švýcarsko, Německo a Spojené státy americké.