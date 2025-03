Chtějí rovné zacházení a boří předsudky. České hokejistky hlásí: Jdeme se porvat!

Proč zrovna 4,6krát?

Číslo naráží na fakt, že v Česku je tolikrát více registrovaných mužských hokejistů než hokejistek. Kampaň podporovaná Fortunou má za cíl posunout český ženský hokej na úroveň toho ve Spojených státech.

„Že holky dokážeme na reprezentační úrovni odměnit a dát jim dobré podmínky, je základ. Ale každý rok to dokážeme posouvat, chceme se dostat na úroveň Kanady a Spojených států. Náš cíl je tyhle reprezentace pravidelně porážet,“ říká Tereza Sadilová, generální manažerka ženské hokejové reprezentace.

Sama v zámoří čerpala inspiraci, do ciziny míří i většina českých hokejistek. „Třeba ve Švédsku se hodně začíná pracovat s holkami už v mládeži, je tam juniorská liga a podmínky v ženské lize jsou na profesionální úrovni,“ poukazuje útočnice Vendula Přibylová.

„Když jsem studovala v Americe, nikomu tam nepřipadalo zvláštní, že člověk dělá ženský hokej, nebo celkově sport na univerzitě. Ten systém je tak zaběhlý, že je to naprosto normální.“

Speciální puky ke kampani Puck-off předsudkům.

Akademie pro mladé hokejistky by do budoucna mohly vznikat i v Česku. „Chceme, aby holky měly na výběr a mohly už v mládí hrát v čistě holčičím kolektivu. Jsou to klíčové kroky k rozvoji ženského hokeje a bourání stereotypů,“ vysvětluje Sadilová.

„Holky obětovaly hokeji svůj život, každý den trénují. Nejlepší by samozřejmě bylo, kdyby žádnou takovou kampaň nepotřebovaly. Ale ženský sport si podporu zaslouží a jsem ráda, že to můžeme posouvat každým rokem. Vážíme si každého člověka a fanouška, který je nám nakloněný.“

Podporu a skvělou atmosféru očekávají české hokejistky i od domácího šampionátu v Českých Budějovicích, kde nastoupí v elitní skupině A společně se Švýcarkami, Finkami, Kanaďankami a Američankami. Z posledních třech mistrovství vybojovaly Češky dvě bronzové medaile, loni skončily těsně čtvrté.

„Jsme dobře připravený, máme kolem sebe super tým lidí a věřím, že si to maximálně možně užijeme. Český fanoušek je neporovnatelný s jakýmkoliv jiným ve světě,“ těší se brankářka Viktorie Švejdová. „Už jsme všechny naladěné a těšíme se. Máme posledních pár dní, abychom vyladily detaily.“

narodnitymzen První společný trénink v pražském Edenu je za námi. ✅✌️



#narodnitymzen oblíbit sdílet odpovědět uložit

V úterý večer se střetnou s klučičím mládežnickým výběrem Slavie. „Stejný zápas nás čeká v sobotu,“ připomíná Přibylová. „Spoustě holkám skončila sezona v posledních třech týdnech, musíme se dostat do zápasového tempa. V pondělí ukončíme kemp a o pár dní později se přesouváme do Budějovic.“

A jaké mají ambice? „Určitě se znovu popereme o medaile,“ shodují se hráčky.

„Bude to tlak, ale holky za posledních pár let neuvěřitelný vyrostly,“ míní Sadilová. „Věřím, že českému fanouškovi ukážou, že se taky umí rvát za národ a že hokejovou krev mají v těle.“