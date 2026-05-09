Trenérka MacLeodová v reprezentaci končí, Češky dovedla ke dvěma bronzům

Kanadská trenérka Carla MacLeodová po čtyřech letech končí na střídačce české hokejové reprezentace žen. Třiačtyřicetiletá bývalá vynikající obránkyně dovedla národní tým ke dvěma bronzovým medailím na mistrovství světa. Nyní jí vypršela smlouva a novou uzavírat nebude. Český svaz ledního hokeje o tom informoval na svém webu.
Trenérka českého týmu Carla MacLeodová během zápasu se Spojenými státy.

Trenérka českých hokejistek Carla MacLeodová dává pokyny v zápase s Finskem.
Zdrcená kapitánka českého týmu Aneta Tejralová a trenérka Carla MacLeodová.
Trenérka Carla MacLeodová komunikuje s českými hráčkami.
Trenérka českého týmu Carla MacLeodová udílí pokyny v semifinále s USA.
„Chtěla bych Carle poděkovat za veškerou energii, kterou nároďáku dala. Z mého pohledu je do budoucna adeptkou na Síň slávy českého hokeje, protože její přínos je z historického pohledu neoddiskutovatelný. Přejeme jí do budoucna hlavně pevné zdraví a hodně štěstí,“ uvedla generální manažerka ženské reprezentace Tereza Sadilová.

MacLeodová převzala národní tým v dubnu 2022 a už o několik měsíců později jej dovedla na MS v Dánsku k historicky první medaili pro český ženský hokej.

Trenérka hokejistek přerušuje kariéru, chce se soustředit na léčbu rakoviny

O rok později Češky bronzový úspěch v Kanadě zopakovaly. V roce 2024 a loni v domácím prostředí v Českých Budějovicích skončily hokejistky čtvrté, shodně prohrály zápas o 3. místo s Finskem.

Poslední akcí MacLeodové na české střídačce byly únorové olympijské hry, na nichž chtěly hokejistky zaútočit na zisk premiérové medaile. Ale po prohře ve čtvrtfinále se Švédskem skončily v Miláně páté.

Dvojnásobná olympijská vítězka byla v aktuální sezoně i trenérkou hokejistek Ottawy v zámořské PWHL. V loňském roce jí byla diagnostikována rakovina prsu a MacLeodová se v dubnu na neurčito stáhla z hokejového dění a soustředí se na léčbu.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Na přelomu dubna a května hraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Českému hokeji se navíc dostalo medailového povzbuzení i z mistrovství světa hokejistů do 18 let. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Trenérka MacLeodová v reprezentaci končí, Češky dovedla ke dvěma bronzům

