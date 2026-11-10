Macinka volal hokejistkám. Důležité gesto, osobně se omluvil, potěšilo manažerku

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  10:10
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České hokejistky slaví gól v zápase mistrovství světa proti Rakousku

České hokejistky slaví gól v zápase mistrovství světa proti Rakousku | foto: AP

České duo Pejzlová a Kaltounková v pěstní bitce se Švýcarkami Baechlerovou a...
Aneta Tejralová chytá kotouč v zápase se Švýcarskem.
Švýcarské hokejistky slaví vítězství nad Českem.
Stefanie Wetliová ze Švýcarska v tvrdém souboji s Anežkou Čabelovou.
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V pondělí zvedl telefon a zavolal do Dánska. Ministr zahraničí Petr Macinka tak učinil proto, aby napravil své chování a vyjádřil omluvu za nemístné výroky na adresu hokejistek. „Vzkázal do kabiny, že je mu to velmi líto,“ uvedla manažerka ženské reprezentace Tereza Sadilová.

Právě jí se Macinka ozval. Kontaktoval ji odpoledne, krátce před tréninkem národního týmu, jehož součástí bylo i společné focení.

„Z jeho strany to bylo důležité gesto, omluvil se osobně a řekl, že to tak nemyslel,“ popisovala Sadilová ve videu na YouTube kanále ženského reprezentačního výběru.

Ministr zahraničí a předseda strany Motoristé sobě v nedělní Partii na Primě prohlásil, že „hokej je mužský sport“ a ruské hráčky do osmnácti let, jejichž účast na lednovém mistrovství světa v Ostravě se projednává, nazval „mužatkami“.

Na tiskové konferenci po pondělním jednání vlády se ke všemu vyjádřil i veřejně: „Zasel jsem vítr a sklízím bouři za nejapnou poznámku týkající se ženského hokeje, bylo to nevhodné. Poté, co jsem si dal vlastní gól, doufám, že jim teď společně budeme držet palce, aby ty všechny ostatní góly padaly do branek našich soupeřek.“

Je podle vás Macinkův výrok o mužatkách za hranou?

Sadilová, která se zároveň stala ředitelkou hokejových operací Toronta v zámořské PWHL, si Macinkových slov váží, zároveň ale uvedla, že jeho původní prohlášení nemělo zrovna šťastné načasování.

„Odehrálo se to pár hodin před odjezdem na zápas proti Švýcarsku. Plno holek se zrovna probudilo z předzápasového spánku, s realizačním týmem jsme se to celé snažili korigovat,“ vysvětlovala.

Generální manažerka ženské hokejové reprezentace Tereza Sadilová.

A posléze doplnila: „Člověk je za holky vnitřně zklamaný a smutný, má potřebu je chránit. Jsou to profíci, skvělí lidé, vzaly to sportovně a jsem pyšná, jak se s tím popasovaly. Postavily se k tomu dobře, teď už je všechno v klidu a jedeme dál.“

Potěšila ji také velká podpora, která se k ženské reprezentaci dostala.

„Nesmírně si jí vážíme. Udělalo nám to obrovskou radost, ať už přišla od kluků hokejistů, třeba Lukáše Dostála, dalších významných osobností, holek z ostatních sportů... Ukázalo se, že sport sjednocuje lidi,“ líčila Sadilová.

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Za hráčky se postavil také prezident hokejového svazu Alois Hadamczik, asistent trenéra Ivo Mocek po porážce se Švýcarkami hlásil: „Takový výrok může říct jedině zakomplexovaný jedinec.“

Podle něj si Macinkova sdělení všimli i pracovníci Mezinárodní hokejové federace (IIHF) v Esbjergu, kde národní tým hraje skupinovou fázi, o jeho vyjádření informovala i zahraniční média včetně The Athletic.

Češky důležité utkání ve skupinové fázi nezvládly, hlavním konkurentkám v boji o druhou příčku podlehly 1:2 v prodloužení. V úterý od 15 hodin nastupují proti Německu.

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