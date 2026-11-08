Jak tohle může říct? Hokejistky reagují na Macinku, ozvali se i Hadamczik a Nečas

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  19:07
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České hokejistky se radují z gólu do sítě Kanaďanek na mistrovství světa.

České hokejistky se radují z gólu do sítě Kanaďanek na mistrovství světa. | foto: ČTK

Kateřina Mrázová (vlevo) během zápasu mistrovství světa proti Rakousku
Kateřina Mrázová (vlevo) během zápasu mistrovství světa proti Rakousku
Barbora Juříčková v zápase mistrovství světa proti Rakousku
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Jeho slova vyvolala velký rozruch. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) v nedělní Partii na Primě označil hokej za „mužský sport“. Ruské hráčky do osmnácti let, jejichž účast na lednovém mistrovství světa v Ostravě se řeší, zároveň nazval „mužatkami“. Ozvala se nejen ženská reprezentace, ale také prezident svazu Alois Hadamczik a hráči z NHL.

„V reakci na dnešní události cítím maximální hrdost směrem k hráčkám národního týmu. Ve večerním utkání budeme bojovat za všechny holky, které si jdou za svými hokejovými sny,“ uvedla manažerka reprezentace Tereza Sadilová.

Češky momentálně zápolí na světovém šampionátu, odkud si v letech 2022 a 2023 odvezly bronzové medaile.

Skupinovou fázi zahájily povinným vítězstvím 4:1 nad Rakouskem, v neděli večer absolvují důležité utkání se Švýcarkami.

Macinkův výrok se k nim před zápasem dostal.

„Já teda spíše lední hokej považuji za mužský sport, takže asi nepotěším naše skvělé feministky, když řeknu, že tentokrát se české mistrovství bude muset přežít bez účasti týmu ruských mužatek,“ řekl předseda strany Motoristé sobě, čímž pobouřil i politiky z vládní koalice.

Hokej? Mužský sport, řekl Macinka a mluvil o „mužatkách“. Za výrok ho tepe i Malá

Prohlásil to při debatě na téma blížícího se šampionátu žen do 18 let v Ostravě, kde na základě verdiktu CAS (Mezinárodní sportovní arbitráž) mohou startovat i Rusky.

Česká strana ale jejich účast odmítá. Macinka potvrdil, že hokejistkám ze země, která vede válku na Ukrajině, nebudou udělena víza. Na příští týden má naplánovanou schůzku s vedením svazu.

Jeho prezident Alois Hadamczik se ke kontroverzním slovům ministra zahraničí rovněž vyjádřil.

ONLINE: Druhý zápas na mistrovství světa, hokejistky hrají proti Švýcarsku

„Věřím, že to tak zle nemyslel. Příští týden se s ním kvůli mistrovství v Ostravě stejně vidíme, tak ho rád pozvu i na naše holky. A kdyby nám někdy chyběly peníze na rozvoj dívčího a ženského hokeje, věřím, že až se bude o podpoře ženského sportu hlasovat, pan ministr Macinka zvedne ruku pro. A to, že má ženský hokej smysl, vidí také naši partneři a sponzoři, kteří ho podporují čím dál víc,“ uvedl v prohlášení.

Z hokejistů na sociální síti X reagoval také Jiří Hrdina, bývalý útočník a trojnásobný vítěz Stanley Cupu, Macinku mimo jiné nazval „ubožákem“.

Ozvali se také čeští hráči působící v NHL, jmenovitě Adam Klapka a jedna z největších hvězd Martin Nečas. „Wow, jak tohle může někdo říct,“ divila se opora Colorada.

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