Zemřel hokejový mistr světa Kužela. Před měsícem oslavil osmdesáté narozeniny

Autor: ,
  14:52
Hokejový mistr světa Milan Kužela zemřel. Slovenskému obránci, který získal zlatou medaili na šampionátu v Praze v roce 1972, bylo 80 let.

Bývalý hokejový obránce Milan Kužela na snímku z roku 2004. | foto: ČTK

O jeho úmrtí informoval web slovenského hokejového svazu.

Člen slovenské hokejové síně slávy strávil většinu kariéry ve Slovanu Bratislava. V československé nejvyšší soutěži debutoval v roce 1966, v bratislavském týmu strávil 25 sezon a v lize odehrál 532 zápasů, ve kterých vstřelil 62 gólů. V roce 1979 získal se Slovanem ligový titul.

Vedle zlata z MS 1972 měl Kužela na kontě ze světového šampionátu také dvě stříbra (1974, 1979) a bronz (1973). V reprezentačním dresu odehrál 86 zápasů a vstřelil pět gólů. Jako trenér posléze pracoval i v Německu, Švýcarsku a Itálii.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Výsledky

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češi čtvrtfinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Česko - Kanada 2:3. Ztráta vedení i snazší cesty, hokejisty čeká našlapané Finsko

Macklin Celebrini zakončuje rychlou kanadskou akci a vyrovnává utkání proti...

Další prohra, třetí místo ve skupině a těžký soupeř pro čtvrtfinále. Čeští hokejisté v úterý ani přes lepší výkon neudrželi vedení 2:0, s Kanadou prohráli 2:3 a ve čtvrtek od 16:20 se utkají s...

ONLINE: Česko - Finsko. Čtvrtfinále s nabitým soupeřem, v brance Kořenář

Sledujeme online
Trenér Radim Rulík předává pokyny v utkání proti Norsku.

Klíčová bitva je tady. Čeští hokejisté ve čtvrtek na mistrovství světa nastupují v roli outsidera ke čtvrtfinále s Finskem, které na turnaji zatím ztratilo jediný zápas. Národní tým se navíc za...

Česko není tak silné, postoupíme, zní z finských médií. Ta už řeší dalšího soupeře

Finští hokejisté se radují z gólu Mikaela Granlunda.

Zatím prožívají zdařilý turnaj, vyhráli šest ze sedmi dosavadních utkání, s jedním z nejsilnějších kádrů za poslední roky nabrali sebevědomí. I proto jdou do čtvrtfinále mistrovství světa proti...

28. května 2026  14:16

Jsme sehraní. Třeba i u piva! Na nervy si tolik nelezeme. Černoch a Beránek vypráví

Premium
Karlovarské duo Jiří Černoch a Ondřej Beránek brání Jespera Jensena Aaba z...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Pořád jsou spolu. Celou sezonu v Karlových Varech. Teď i na mistrovství světa. A co víc, ani v zápasech se od sebe téměř nehnou. „Občas už si musíme jeden od druhého odpočinout,“ zasmějí se Jiří...

28. května 2026

Co čeká Čechy? Velikán z NHL, bratislavský úkaz i skrytá esa. Pět hvězd rozjetých Finů

Finové se radují z gólu v zápase proti Lotyšsku

Na tomto mistrovství světa předvádí úchvatné výkony. Jsou disciplinovaní, rychlí, silní, produktivní. Finové do čtvrtfinále s Českem (16.20) vstupují zcela logicky v roli favorita. Ze sedmi zápasů...

28. května 2026  11:11

Takhle se to nedělá! Matka hvězd se opřela do Országha: Syny využíval jako outsidery

Potyčka mezi slovenským Martinem Pospíšilem a Jaroslavem Chmelařem z Česka

Konec už v základní skupině brali jako krutý výsledek. A brzké vyřazení na hokejovém mistrovství světa na Slovensku stále rezonuje. Kromě křivdy směrem k verdiktům rozhodčích se kritika stáhla i na...

28. května 2026  10:50

Kořenář netrénoval, je o gólmanech jasno? Oznámíme to až před zápasem, řekl Kalous

Čeští hráči na rozbruslení před čtvrtfinále s Finskem.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Poprvé se sklouzli po ledě na novém místě. V Curychu, ve Swiss Life Areně. Čeští hokejisté absolvovali ráno před čtvrtfinále mistrovství světa s Finskem dobrovolné rozbruslení. Se dvěma brankáři,...

28. května 2026  9:56,  aktualizováno  10:20

Itálie hledá nového trenéra. Jukka Jalonen se vrací do finské ligy coby poradce

Jukka Jalonen i jeho italští svěřenci sledují kostku nad ledem.

Finský trenér Jukka Jalonen končí po dvou letech na střídačce italské hokejové reprezentace. Třiašedesátiletý kouč nejprve dovedl Italy zpět do elitní kategorie mistrovství světa, letos ale s týmem...

28. května 2026  9:03

Hosták: Nenašli jsme optimální sestavu. A kritický Rulík? Nikdy takto nevystupoval

Premium
Radim Rulík dává instrukce během utkání se Slovenskem.

Mrzí ho, že trenér Radim Rulík porušil zvyk a na mistrovství světa velice konkrétně zkritizoval své svěřence. „Mám pocit, že od sebe trošku odsouvá zodpovědnost,“ pokračuje hokejový expert Martin...

28. května 2026

Čihák bude koučovat na Slovensku. Zvolil Poprad, nabídek měl ale víc

Kouč Ladislav Čihák se raduje z výhry Českých Budějovic.

Novým trenérem hokejistů Popradu je Ladislav Čihák. Čtyřiačtyřicetiletý kouč, který vedl naposledy extraligové České Budějovice, podepsal na Slovensku dvouletou smlouvu.

28. května 2026  7:40

Carolina nedala Montrealu s Dobešem šanci a je krok od finále Stanley Cupu

Útočník Seth Jarvis z Caroliny se snaží překonat montrealského brankáře Jakuba...

Hokejisté Caroliny porazili v play off NHL domácí Montreal jasně 4:0 a po třetí výhře v řadě vedou ve finále Východní konference 3:1 na zápasy. Český gólman Jakub Dobeš pochytal vysoký počet 39 střel...

28. května 2026  6:56,  aktualizováno  7:31

Rébus před čtvrtfinále. U Kořenáře otazník, Pavlát zamotal hlavu. Koho trenéři zvolí?

Brankáři Dominik Pavlát (vlevo) Josef Kořenář sledují dění na ledě během...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Turnaj výrazně postoupil kupředu, ale řeší se stejná věc jako před jeho začátkem. Kdo bude chytat? Zcela logický dotaz. Ale rovněž velice zapeklitý, vzbuzující zájem, schopný rozproudit debaty....

28. května 2026  6:57

