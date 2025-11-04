Že s hráči v NHL nekomunikujeme? To je naprostý nesmysl, ohradil se Pavelec

Že by se mladý Čech rozhodl takto veřejně kritizovat a vyrazit do boje proti lidem, kteří mu potenciálně mohou zajistit místo na olympijských hrách v Itálii? Už to působilo podezřele.
Na druhou stranu Dobeš je sám o sobě výjimečný případ, není to tak dlouho, kdy prohlásil, že se víc cítí jako Američan než Čech. Ostatně žije tam už od roku 2017!
|
Není prostor zkoušet, vysvětloval Rulík nominaci. Má Dobeš šanci na olympiádu?
Trenér brankářů Ondřej Pavelec ale v úterý na srazu reprezentace celou „kauzu“ odmítl.
„Vznikl naprostý nesmysl, já s Kubou mluvil a nic takového neřekl. Vůbec z toho nebyl nadšený. Kuba má zájem reprezentovat Česko a tohle vzniklo úplně zbytečně kvůli nějakému novináři v Montrealu. Po něm to převzala média tady, tak bohužel funguje internet,“ řekl.
A pokračoval: „Na komunikaci si zakládáme, teď jsme kluky nechávali být, ale brzy přijde čas, kdy se budeme domlouvat, kdo na olympiádu připadá v úvahu. Navíc si snad nikdo nemyslí, že s hráči v dnešní době mluvíme přes e-maily. Už z toho muselo být jasné, že jde o nesmysl.“
Poblíž stojící manažer národního týmu Milan Hnilička pak osvětlil, o co možná mohlo jít.
„Obeslali jsme deset gólmanů z širší nominace ohledně designu masky a výstroje, jde o regule turnaje. Jediné prodlení je naše třídenní neodpověď našeho sekretariátu Jakubovi. Ale Kuba už taky svůj design poslal, jde o formální záležitost. Jinak trenéři s hráči o sportovní stránce samozřejmě mluví pravidelně,“ vykládal Hnilička.
|
Velká pocta pro Dobeše. Českého brankáře vyhlásili v NHL třetí hvězdou měsíce
O Dobešovi se mluví proto, že zažívá fantastický start sezony NHL. U Canadiens přebírá roli jedničky, vyhrál všech šest zápasů, do nichž nastoupil, a stal se třetí hvězdou celé soutěže za říjen.
Trenéři mohou mít ozkoušené Lukáše Dostála, Karla Vejmelku či Petra Mrázka, ale může Dobeš svými výkony vším zamíchat.
„Kuba chytá famózně. Zvlášť v Montrealu to není jednoduché. Laťku nastavil vysoko,“ uznal kouč Pavelec.