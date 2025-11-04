Že s hráči v NHL nekomunikujeme? To je naprostý nesmysl, ohradil se Pavelec

Robert Rampa
  15:45
Zpoza moře přiletěla o víkendu zvláštní zpráva. 24letý český brankář Montreal Canadiens a velmi pozitivní překvapení NHL Jakub Dobeš si měl postěžovat na přístup české hokejové reprezentace před únorovou olympiádou. „Ani mi neodpovídají na e-maily,“ šířilo se jeho údajné vyjádření.

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem pěti zemí v Chomutově. Trenér brankářů Ondřej Pavelec. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Že by se mladý Čech rozhodl takto veřejně kritizovat a vyrazit do boje proti lidem, kteří mu potenciálně mohou zajistit místo na olympijských hrách v Itálii? Už to působilo podezřele.

Na druhou stranu Dobeš je sám o sobě výjimečný případ, není to tak dlouho, kdy prohlásil, že se víc cítí jako Američan než Čech. Ostatně žije tam už od roku 2017!

Není prostor zkoušet, vysvětloval Rulík nominaci. Má Dobeš šanci na olympiádu?

Trenér brankářů Ondřej Pavelec ale v úterý na srazu reprezentace celou „kauzu“ odmítl.

„Vznikl naprostý nesmysl, já s Kubou mluvil a nic takového neřekl. Vůbec z toho nebyl nadšený. Kuba má zájem reprezentovat Česko a tohle vzniklo úplně zbytečně kvůli nějakému novináři v Montrealu. Po něm to převzala média tady, tak bohužel funguje internet,“ řekl.

A pokračoval: „Na komunikaci si zakládáme, teď jsme kluky nechávali být, ale brzy přijde čas, kdy se budeme domlouvat, kdo na olympiádu připadá v úvahu. Navíc si snad nikdo nemyslí, že s hráči v dnešní době mluvíme přes e-maily. Už z toho muselo být jasné, že jde o nesmysl.“

Jakub Dobeš v brance Montrealu.

Poblíž stojící manažer národního týmu Milan Hnilička pak osvětlil, o co možná mohlo jít.

„Obeslali jsme deset gólmanů z širší nominace ohledně designu masky a výstroje, jde o regule turnaje. Jediné prodlení je naše třídenní neodpověď našeho sekretariátu Jakubovi. Ale Kuba už taky svůj design poslal, jde o formální záležitost. Jinak trenéři s hráči o sportovní stránce samozřejmě mluví pravidelně,“ vykládal Hnilička.

Velká pocta pro Dobeše. Českého brankáře vyhlásili v NHL třetí hvězdou měsíce

O Dobešovi se mluví proto, že zažívá fantastický start sezony NHL. U Canadiens přebírá roli jedničky, vyhrál všech šest zápasů, do nichž nastoupil, a stal se třetí hvězdou celé soutěže za říjen.

Trenéři mohou mít ozkoušené Lukáše Dostála, Karla Vejmelku či Petra Mrázka, ale může Dobeš svými výkony vším zamíchat.

„Kuba chytá famózně. Zvlášť v Montrealu to není jednoduché. Laťku nastavil vysoko,“ uznal kouč Pavelec.

Vstoupit do diskuse
