KOMENTÁŘ: Odvaha pro začátek. Motákův výrazně omlazený kádr může bavit

Takže když generální manažer Eliáš ve čtvrtek za stolečkem vykládal, jakou cítí hrdost k české hokejové reprezentaci a jak se těší, kam ji spolu s novým trenérem Zdeňkem Motákem dovedou, působilo to důvěryhodně a nadějeplně.
Období Radima Rulíka, jemuž nadosmrti zůstane přikovaný historický úspěch z Prahy 2024 (a zbylé nevýrazné turnaje zůstanou zapomenuty), je definitivně pryč.
S první nominací se představil trenér, jenž dvakrát dovedl Třinec k extraligovému titulu. „Na jménech jsme se v realizačním týmu v drtivé většině shodli,“ prohodil Moták. Noví chlapíci u vesla nešokovali, ale rozhodně ukázali odvahu a u některých jmen překvapili.