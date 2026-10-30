KOMENTÁŘ: Odvaha pro začátek. Motákův výrazně omlazený kádr může bavit

Robert Rampa

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Zdeněk Moták (vpravo) a Pavel Gross sledují mladé hokejisty na tréninku v Říčanech. | foto: ČTK

Nedávno se kolega kamarád na zimním stadionu v New Jersey divil: „Tady pořád spousta lidí nosí dres Patrika Eliáše!“ Je to deset let, co legendární český útočník naposledy hrával NHL za tamní Devils. S hokejovým klubem i následně zůstal v pracovním kontaktu, pomáhal mu, a kdyby sám chtěl, mohl v něm dostat stálejší roli.

Takže když generální manažer Eliáš ve čtvrtek za stolečkem vykládal, jakou cítí hrdost k české hokejové reprezentaci a jak se těší, kam ji spolu s novým trenérem Zdeňkem Motákem dovedou, působilo to důvěryhodně a nadějeplně.

Období Radima Rulíka, jemuž nadosmrti zůstane přikovaný historický úspěch z Prahy 2024 (a zbylé nevýrazné turnaje zůstanou zapomenuty), je definitivně pryč.

S první nominací se představil trenér, jenž dvakrát dovedl Třinec k extraligovému titulu. „Na jménech jsme se v realizačním týmu v drtivé většině shodli,“ prohodil Moták. Noví chlapíci u vesla nešokovali, ale rozhodně ukázali odvahu a u některých jmen překvapili.

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KOMENTÁŘ: Odvaha pro začátek. Motákův výrazně omlazený kádr může bavit

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Zdeněk Moták (vpravo) a Pavel Gross sledují mladé hokejisty na tréninku v...

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