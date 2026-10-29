Moták o nominaci: Za Červenku už jsme měli náhradu, od sparťanů chci restart

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  14:35
Hlavní trenér české hokejové reprezentace Zdeněk Moták na tiskové konferenci k...

Hlavní trenér české hokejové reprezentace Zdeněk Moták na tiskové konferenci k nominaci národního týmu na Nocco Hockey Games. | foto: ČTK

Zleva generální manažer Patrik Eliáš, hlavní trenér národního týmu Zdeněk Moták...
Nominace české hokejové reprezentace na první akci Euro Hockey Tour.
Generální manažer Patrik Eliáš na tiskové konferenci k nominaci českého týmu na...
Manažer hokejových reprezentací Milan Hnilička na tiskové konferenci před Nocco...
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Když zazněl poslední dotaz a Zdeněk Moták opět dostal slovo, usmál se a směrem k přítomným novinářům zahlásil: „Výborná tisková konference, velmi mě bavila.“ V pozici reprezentačního kouče ji zažil poprvé. Při čtení nominace na turnaj ve Finsku se krátce zastavil u každého z jedenatřiceti hokejistů, ke všem řekl pár vět. Pak k některým z nich přidal i podrobnosti.

Romanu Červenkovi bude v prosinci jedenačtyřicet, část října chyběl kvůli zranění, ale i tak má chuť reprezentovat. Co to pro vás znamená?
Jsem za to velice rád, pro nás všechny je to skvělá zpráva. Zprvu ho možná na ledě (kvůli košíku na helmě) nepoznáte, ale pak už to bude lepší.

Takže jste ho nemusel přemlouvat?
Ne, nebylo to vůbec složité. Komunikace s ním proběhla skvěle, už jsme za něj měli připravenou náhradu, ale přišel telefonát, že chce reprezentovat. Už jsem s tím nepočítal, překvapil mě. Hned jsme se ale domluvili, že nastoupí.

Z řad zkušených jste ukázal i na Andreje Šustra, který prožívá skvělý start sezony v Jukuritu.
Andreje jsem zažil jednou na mistrovství do dvaceti let, také tam byl pilířem. Doufám, že naváže na kvalitní výkony z Finska a bude přínosem, proto jsme ho nominovali. Budeme se spolu bavit v průběhu kempu, teprve uvidíme, jaká bude jeho další role.

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Překvapil jste ho?
Myslím, že ano. Dokonce měl moje telefonní číslo uložené někdy z před dvanácti lety, tak hned říkal: ‚Dobrý den‘. Překvapilo mě, že má můj telefon.

Nominovaní brankáři dosud dohromady mají v národním mužstvu jen čtyři starty. Proč jste se rozhodl pro tuto trojici?
Vidíte, že se tvářím trochu divně, protože gólmany má na starosti Jarda Kameš. Chtěli jsme dát příležitost Dominiku Frodlovi, zdobí ho konzistentní výkonnost, není důvod mu nedat prostor. Ale máte pravdu, že nemají velké zkušenosti s mezinárodním hokejem, nicméně nepochybuji, že budou chtít podat nejlepší výkon.

Přemýšleli jste i o zařazení osmnáctiletého Petra Tomka?
Ve stejném termínu jako my má dvacítka turnaj ve Švédsku, poslední před mistrovství světa, které se koná v Kanadě. On teď spíš potřebuje souhru ve své kategorii, vyplývá to z logiky věci. Proto mi přijde správné, aby se zúčastnil juniorského turnaje a pak to zúročil na šampionátu.

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Na únorovém turnaji by se tak v reprezentaci už mohl objevit?
Přesně tak, bezpochyby. Jestli bude mít výkonnost a vyjde mu mistrovství světa dvacítek, šanci dostane. Ale jak já říkám vždycky, mládí není zásluha.

Ukázal jste na dvacetiletého Kubiesu, překvapil vás svými výkony v Třinci?
Je to návaznost na dvacítku. Škoda, že tady nemáme více kluků z juniorů, mohli by třeba do nominace promluvit více. On zůstal, vybral si jinou cestu. A myslím, že si vybral dobře. Není ani tak nominačním překvapením, taky dostane svoji roli a doufám, že ji uchopí.

Sázíte i na čtyři hráče ze Sparty, která ani zdaleka nepodává ideální výkony. Proč?
Máte pravdu, nicméně jsou to hráči, které bychom určitě chtěli vidět. Chtěli bychom se s nimi bavit i o tom, proč se jim třeba teď ve Spartě nedaří. Jsou to výborní hokejisté a chtěli bychom, aby prožili restart.

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Jakým stylem se tým pod vaším vedením bude prezentovat?
Chceme zabudovávat nové hráče, hrát atraktivně, aktivně, agresivně, hodně bruslit. Ale nastanou případy, kdy budeme muset hrát kvalitně do obrany, což je základ hokeje. Neříkám, že budeme ustupovat a vyčkávat, také defenzivu chceme mít aktivní a agresivní. Věřím, že budeme bavit lidi a že přidáme i výsledky.

Soupiska čítá hned jedenatřicet jmen, což je nezvykle hodně. Jak rozdělíte zátěž?
Ne všichni s námi odletí do Finska, mělo by se jednat o pětadvacet hráčů včetně brankářů. Tím pádem zhruba šest jmen nastoupí jen jednou, zbytek odehraje minimálně dva zápasy. Chtěli jsme hlavně trénovat v šesti kompletních útocích, taky aby trénink odsýpal.

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Jak probíhal proces sestavování konečné podoby kádru?
Při prvním sezení jsme si napsali šedesát hráčů, pak jsme to zredukovali na čtyřicet. Pár kluků se z různých důvodů nemohlo zúčastnit kempu, počítáme s nimi dál. Někteří jsou zranění, jiní nemocní. Omluvil se nám třeba David Kämpf, toho bychom chtěli na dalších akcích vidět.

V čem se odlišíte od trenérského štábu Radima Rulíka?
Máme spoustu hráčů, co prošli i předchozími výběry... Každý trenér má vlastní rukopis, vjem, který chce použít. Ano, chceme na práci minulého realizačního týmu navázat, ale zároveň jít i svojí cestou. Nerad bych ale prozrazoval soupeřům naši vizi.

Role máte s kolegy rozdělené jak?
Vždycky říkám, že nemám asistenty, ale spolupracovníky. Všichni se podílíme na chodu mužstva. Pavel Gross bude mít na starosti útočníky, já obránce, Richard Král přesilové hry a vhazování, Jarda Kameš brankáře. A Patrik Eliáš bude na vše dohlížet, jestli to děláme dobře. Bude nám radit z tribuny, kam dál, jak to posouvat. I pohled svrchu potřebujete.

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