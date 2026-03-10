Inspirujme se Amerikou! Moták o nápadu na změny v mládeži i kariérním posunu

Vy ale tohle dobře znáte z Třince, kam jste šel po třech titulech Václava Varadi, ne?
A taky mi všichni říkali, že navázat na Vencu bude těžké. Věděl jsem to a přesto do toho šel. Stejně tu největší odpovědnost cítím sám za sebe. Teď možná malinko víc, protože jde o národní tým. To je velká věc. Ale když chci být na exponovaném místě, musím zodpovědnost přijmout. Takže je mi vlastně jedno, jestli mám na někoho navázat.
Mládeži se musejí dát podmínky na úrovni zámořských juniorských soutěží. Mluvím o studiu, regeneraci, rehabilitaci, tréninku...