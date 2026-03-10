Inspirujme se Amerikou! Moták o nápadu na změny v mládeži i kariérním posunu

Premium

Fotogalerie 17

Trenér Zdeněk Moták na střídačce Třince. | foto: CTK / Salek VaclavČTK

Robert Rampa
Z jedné lukrativní adresy přechází na druhou. Koncem roku opustil Zdeněk Moták extraligový Třinec a přijal místo trenéra juniorské reprezentace. Zároveň ale přijímá malinko nevděčnou roli. Dvacítka získala medaili na světovém šampionátu čtyři roky po sobě.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Vy ale tohle dobře znáte z Třince, kam jste šel po třech titulech Václava Varadi, ne?
A taky mi všichni říkali, že navázat na Vencu bude těžké. Věděl jsem to a přesto do toho šel. Stejně tu největší odpovědnost cítím sám za sebe. Teď možná malinko víc, protože jde o národní tým. To je velká věc. Ale když chci být na exponovaném místě, musím zodpovědnost přijmout. Takže je mi vlastně jedno, jestli mám na někoho navázat.

Mládeži se musejí dát podmínky na úrovni zámořských juniorských soutěží. Mluvím o studiu, regeneraci, rehabilitaci, tréninku...

Zdeněk Moták

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Washington vs. CalgaryHokej - - 10. 3. 2026:Washington vs. Calgary //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.45
  • 5.00
  • 6.00
Philadelphia vs. NY RangersHokej - - 10. 3. 2026:Philadelphia vs. NY Rangers //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 3.30
  • 4.00
  • 2.00
Chicago vs. UtahHokej - - 10. 3. 2026:Chicago vs. Utah //www.idnes.cz/sport
10. 3. 01:30
  • 4.05
  • 4.50
  • 1.74
Vancouver vs. OttawaHokej - - 10. 3. 2026:Vancouver vs. Ottawa //www.idnes.cz/sport
10. 3. 02:00
  • 4.02
  • 4.65
  • 1.72
Třinec vs. OlomoucHokej - Předkolo - 10. 3. 2026:Třinec vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
10. 3. 17:00
  • 1.52
  • 4.71
  • 5.24
Kometa vs. Č. BudějoviceHokej - Předkolo - 10. 3. 2026:Kometa vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
10. 3. 18:00
  • 1.85
  • 4.29
  • 3.49
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Extraliga chystá nabité předkolo. S mistry, Třincem i Spartou. Jak vypadají dvojice?

Momentka z utkání Sparta - Kladno.

Další půlrok je pryč a s ním i základní část hokejové extraligy. Páteční závěrečné 52. kolo oproti tomu předešlému mnoho nezměnilo, definitivně ale určilo posledního čtvrtfinalistu a hlavně rozhodlo...

Postupová matematika: tři týmy jsou ve čtvrtfinále, o co se hraje v posledním kole?

Potyčka v utkání Sparty s Plzní.

Zbývá poslední kolo. A pořád je o co hrát. Jistotu čtvrtfinále už mají tři mužstva ze čtyř, jasno je také o složení postupující dvanáctky do play off. Jak aktuálně vypadá situace v tabulce hokejové...

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Inspirujme se Amerikou! Moták o nápadu na změny v mládeži i kariérním posunu

Premium
Trenér Zdeněk Moták na střídačce Třince.

Z jedné lukrativní adresy přechází na druhou. Koncem roku opustil Zdeněk Moták extraligový Třinec a přijal místo trenéra juniorské reprezentace. Zároveň ale přijímá malinko nevděčnou roli. Dvacítka...

10. března 2026

Sparta hlásí SOS, na startu play off nemá opory. Trenér ale věří: Do série zasáhnou

Momentka z úvodního zápasu předkola mezi Spartou a Kladnem.

Když se zveřejnila sestava, většina příznivců musela být překvapena. Na soupisce sparťanských hokejistů totiž chyběli Devin Shore a Michael Špaček, dva klíčoví hráči. Před úvodním duelem předkola...

9. března 2026  22:44

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

9. března 2026  17:41,  aktualizováno  22:15

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v předkole, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. O titul bojuje dvanáct týmů, osm z nich zahajuje svou cestu v předkole od 9. března, nejlepší čtveřice postoupila...

9. března 2026  21:42

Jeden gól z milionu. Flynn kuriózně rozhodl: S Olomoucí to bude pokaždé boj

Třinecký útočník Oscar Flynn se před vlastní brankou přetlačuje s olomouckým...

Trefil se po deseti zápasech, poprvé od 16. ledna. Dal jediný gól v utkání, velmi kuriózní. Oscar Flynn ukončil střelecké trápení a pomohl třineckým hokejistům k úspěšnému vstupu do předkola...

9. března 2026  21:28

Jihlavu a Kolín dělí výhra od semifinále. Zlín vyloupil Slavii, sérii srovnal i Vsetín

Hromadná potyčka mezi hokejisty Vsetína a Litoměřic ve čtvrtfinále play off...

Jihlavě a Kolínu schází jediné vítězství od postupu do semifinále první ligy. Kolín přitom rozhodl druhý zápas série s Třebíčí gólem na 2:1 pouhou sekundu před koncem. Naopak hokejisté Vsetína a...

9. března 2026  21:07

Ocenění za výtečnou formu po olympiádě. Nečas je v NHL druhou hvězdou týdne

Martin Nečas z Colorada v utkání proti Dallasu.

Martin Nečas byl vyhlášen druhou hvězdou uplynulého týdne NHL. Ve čtyřech zápasech Colorada nasbíral český útočník osm bodů za tři góly včetně vítězného a pět asistencí. S hokejisty Avalanche vede...

9. března 2026  18:48

Pride reprezentovat nechci, odmítl finský hokejista dres s duhou. V zemi čelí kritice

Finský hokejista Sebastian Aho (vlevo) gratuluje Vile Matti Savinainenovi ke...

Měl to být zápas, který upozorní na rovnost a spravedlnost v hokeji. Větší poprask ale vyvolalo jednání finského útočníka Veliho-Mattiho Savinainena, který si ve speciálním sobotním utkání svého...

9. března 2026  14:35

Zase hattrick! Pro Zachu ale neměl cenu: S prohrou se vytrácí. Pastrňáka naštvali sudí

Pavel Zacha přijímá gratulace od Charlieho McAvoye k hattricku.

Skoro deset sezon v zámoří čekal na tak strhující výkon, kterým donutí fanoušky shodit čepice na led. V roce 2026 má najednou český hokejista Pavel Zacha hattricky v NHL rovnou dva! „Hraje...

9. března 2026  13:21

Kladno bez očekávání, Sparta s očividnou slabinou. Může tým z předkola získat titul?

Sparťanský kapitán Filip Chlapík tečuje puk před kladenskou brankou.

Kdy naposledy hrálo Kladno play off hokejové extraligy? Jaromír Jágr zápolil s Bostonem ve finále Stanley Cupu. Za Slavii nastupoval Tomáš Hertl, za Plzeň Martin Straka, za Zlín Martin Hamrlík, za...

9. března 2026  12:25

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

Hejduk sólem překonal Salfického. Nečas? Neskutečný, říkal po zápase legend

Milan Hejduk během zápasu hokejových legend v Pardubicích.

Setkat se s kamarády, příjemně se unavit, pobavit diváky, vyfotit se s nimi, dát jim autogram a v neposlední řadě přispět na dobrou věc. O tom jsou podobné exhibice a nejinak to probíhalo při sobotní...

9. března 2026  10:47

Parta pokorných bez Pokorného. Věřím na poctivý vítězný hokej, říká kouč Komety

Brněnský trenér Jiří Horáček během utkání s Libercem.

Z pozice asistenta povýšil na hlavního trenéra Komety na začátku ledna, kdy tým drtila série pěti proher a trápil se na desátém místě extraligy. Jiří Horáček nakonec brněnské hokejisty pozvedl na...

9. března 2026  9:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.