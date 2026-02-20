Moták o dvacítce: Přijít a chtít něco měnit? To je blbost. Zanďoura hrát nebudeme

Jiří Seidl
  7:47
Cvičí více než dříve, posiluje zádové svalstvo a po patnácti letech vytáhl i hokejovou výstroj. Vypral ji, vyspravil a na led chodí se starou gardou. Zdeněk Moták, nový kouč reprezentační dvacítky, si po svém odchodu z Třince libuje, že mu ubylo stresu.
Trenér Zdeněk Moták z Třince.

Trenér Zdeněk Moták z Třince. | foto: ČTK

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...
„Jedem! Jedem!“ povzbuzuje třinecký trenér Zdeněk Moták hráče na tréninku.
Třinecký trenér Zdeněk Moták ukazuje hráčům, co po nich chce.
Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...
22 fotografií

„Chodím si zahrát s klukama jako kdysi. Je skvělé zase je po letech vidět a poklábosit s nimi i o starých časech. Jde většinou o kluky z Vítkovic, ale jsou tam i hobíci a máme i kluka z Třince, doktora,“ usmívá se Moták.

Jak návrat ke hře zvládá? „Tělo je rozbité, ale cítím se fajn,“ hlásí.

V Třinci skončil loni koncem prosince po třech a půl sezonách. Poté, co s týmem získal dva mistrovské tituly. Rezignoval po prohře v Pardubicích 3:5, když viděl, že se mužstvo souží.

Bez práce dlouho nezůstal. Členové výkonného výboru Českého hokeje ho 28. ledna jmenovali trenérem národního týmu do 20 let. V něm od příští sezony nahradí Patrika Augustu, který na minulých světových šampionátech vybojoval s týmem dva bronzy a letos stříbro.

Sledoval jste Oceláře po svém odchodu?
Úplně jsem to uzavřel, úplně jsem to vypustil. Na co jsem se díval, byla dvacítka na mistrovství světa a na Spengler Cup. A těšil jsem se na olympiádu, jak to bude fajn. Ale jinak se na hokej nedívám, ani k tomu nemám moc chuť.

Hokejová dvacítka zná nového trenéra. Na úspěchy Augusty se pokusí navázat Moták

Na dvacítku jste se na přelomu roku díval s ohledem, že byste ji mohl převzít?
To vůbec. Někde se objevily nějaké zprávy, ale byly to čisté spekulace. Jen jsem se díval a užíval si hokej, který kluci hráli.

Takže vás nabídka překvapila?
Jak jsem říkal, nějaké spekulace byly, ale z mé strany neměly žádný reálný základ. O ničem jsem nevěděl. Až tři dny před zasedáním výkonného výboru mi volal předseda svazu (Alois Hadamczik) a ptal se mě, zda bych byl ochoten přijmout tuto nabídku. Po opravdu krátkém přemýšlení a domluvě s rodinou jsem přikývl. Pan Hadamczik to přednesl na výkonném výboru a ten to schválil. Během nějakých tří dnů bylo vše vyřešené.

Hrály při vašem rozhodování roli i zkušenosti z minulosti, kdy jste byl u reprezentací do 18 a 20 let?
Teď je to něco jiného, pracujete s jinými lidmi, s novou generací. Ti kluci jsou úplně jiní než dříve. Zkušenosti jsem měl, vždyť jsem začínal u vítkovického dorostu, v juniorce, k tomu byly ty nároďáky od šestnáctky až po dvacítku. Asi jsem se v nějakém oblouku vrátil k juniorské práci. Ta dvacítka už je ale hodně podobná chlapskému hokeji. Jsou to hráči, kteří mají něco za sebou, ale nejvíc před sebou.

Třinecký trenér Zdeněk Moták si vychutnává zisk další zlaté extraligové medaile.

Zaznamenal jste názory, že Zdeněk Moták umí hrát jenom defenzivní hokej a dvacítka teď hraje ofenzivně?
Samozřejmě, ale není to pravda. Navíc budu hodně spoléhat na realizační tým, který zůstává. Už jsem se jednou přesvědčil, že když si myslíte, že někam přijdete s myšlenkou něco změnit, dělat vše ještě lépe, tak to není snadné. Do Třince jsem přišel po třech titulech za sebou a myslet si, že řeknu, že teď bude jen po mém, je blbost. To stejné je nyní u juniorské reprezentace. Domnívat se, že budeme hrát nějakého zanďoura, je zcela lichá myšlenka. Ale obranná hra je základ a začíná v útočném pásmu napadáním, pohybem.

Bude složité převzít tým, který má za sebou velmi úspěšné období?
Juniorský hokej sleduju, ale opravdu je to něco jiného než mužský, u něhož jsem teď byl. Tlak samozřejmě bude, nezbavuju se ho. Tak to je.

Dvacítka je o jednom vrcholu – na mistrovství světa je klíčové čtvrtfinále, potažmo semifinále. Bude složité se na to nachystat?
Bude to spousta energie i stresu. Ale není to jen o jednom utkání. Práce v klubu i v reprezentaci je důležitá celý rok, ten jeden zápas bude jejím výsledkem. Viděli jsme Ester Ledeckou na snowboardu na olympiádě. Jízdy měla famózní, ale jednou zaškobrtla ve čtvrtfinále a stálo ji to zlatou nebo stříbrnou medaili.

Velká změna v Třinci. Tým přebírá Žabka, Moták oznámil rezignaci: Je to férové

Chystáte se jezdit do zámoří sledovat možné reprezentanty?
Nevím, jestli ta příležitost bude. O tom jsme se ještě nebavili. Netuším, jestli svaz na to vyčlení peníze. Určitě ale budu chtít vidět co nejvíce zápasů v juniorské extralize. Chtěl bych jet na závěrečný turnaj této sezony, který dvacítka odehraje ve Švédsku. Pojedu se podívat na Slovensko na osmnáctky. Už jsem v kontaktu s realizačním týmem. Pro mě je nejlepší zpráva, že všichni budou pokračovat. Od toho se bude odvíjet všechno ostatní.

V realizačním týmu je i Pavel Trnka, jehož znáte z Vítkovic. Pomůže vám to?
My jsme s Pavlem měli výborný vztah jako hráč–trenér nebo trenér–hráč. Můžeme na to navázat. Potkávali jsme se i během svých trenérských kariér. Ne nějak intenzivně, ale potkávali. Jsem rád, že budu moci využít jeho služeb. Totéž platí o Albym (Robertu Reichlovi), Martinu Láskovi, o videokoučích, ti jsou také velice důležití, stejně jako kustodi, maséři, kondiční trenér. Každý má svoji roli a každý je za ní nějakým způsobem zodpovědný.

Budete přesvědčovat šéfy klubů a trenéry, aby do extraligových zápasů více nasazovali juniory?
To je těžké. Každý trenér juniorské reprezentace by si to přál, protože kluci z extraligy, kteří na minulém mistrovství světa hráli, patřili k oporám. Ať to byli Čihař, Sikora, Galvas. Ale to mužstvo se mi líbilo obecně. Všichni kluci hráli dobře.

Třinecký trenér Zdeněk Moták ukazuje hráčům, co po nich chce.

Kdy nastupujete?
V červenci je soustředění ve Finsku, kde by měli být všichni kluci, kteří budou tvořit základ týmu.

Už si píšete jejich seznam?
Základ vytvoří kluci, kteří tam už byli, ale musí svou pozici obhájit. Není to o tom, že jsem byl na jednom mistrovství světa a už mám všechno pod palcem. Takhle to nebude, každý si tu svoji roli v týmu musí zasloužit, což je normální.

Bude pro vás práce u národního mužstva hodně odlišná od dennodenní práce v klubu, kdy jste pendloval mezi rodnou Ostravou a Třincem?
V dennodenní práci ano. Ale stejně budu hokejem žít každý den. Ubude asi stresu, který je častý, když v lize hrajete v úterý, pátek a neděli. Ale hokejem budu žít, budu navštěvovat extraligová utkání. I když už v jiné pozici.

Vraťme se ještě k Třinci. Co bylo důvodem vaší prosincové rezignace?
Zodpovědnost. Pro mě je nejdůležitější zodpovědnost vůči lidem, kteří se v klubu kolem hokeje pohybují. Od majitelů přes nejvyšší management, střední management, hráče a realizační tým. A v neposlední řadě vůči fanouškům. Nám se zrovna moc nedařilo, což byl ten největší důvod. Změna trenéra měla být určitý impulz i pro hráče, aby se pohnuly zaběhnuté koleje.

Jak dlouho jste zvažoval svůj odchod?
Takový měsíc, čtrnácti dní poměrně intenzivně.

Třinecký trenér Zdeněk Moták reaguje během pátého čtvrtfinále proti Spartě.

Dá se říct, že se váš vztah s týmem po těch letech vyčerpal?
To si nemyslím. Naše vztahy nebyly nijak napjaté nebo špatné. S těmi kluky jsem měl vždycky dobrý vztah. Pořád jsme se o všem bavili, pořád jsme komunikovali, pořád jsme hledali řešení, ale nemělo to potřebný výsledek.

Kolikrát jste slyšel, že trenérské místo v Třinci se dobrovolně neopouští?
Ani jednou.

A není to tak, že se z takového postu dobrovolně neodchází?
Proč se ale trápit, proč trápit ostatní? Lepší je zvolit nějaké extrémní rozhodnutí. Důležité je, aby to mužstvu pomohlo.

Takže vás potěšilo, že se mužstvu v lednu začalo více dařit?
To je otázka... Doma chlapci začali vyhrávat, bohužel venku se jim až tak moc nedařilo.

Pracujete s jinými lidmi, s novou generací. Ti kluci jsou úplně jiní než dříve.
Změna trenéra měla být impulz i pro hráče, aby se pohnuly zaběhnuté koleje.

