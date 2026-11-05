Moták o premiéře: Možná jsem barbar... Šance mrzí, na koncovce pojďme pracovat

Autor:
  22:49
Porada českých trenérů během duelu proti Švédsku.

Porada českých trenérů během duelu proti Švédsku. | foto: ČTK

Čeští trenéři Zdeněk Moták (vlevo) a Pavel Gross diskutují během duelu proti...
Švédští hokejisté slaví vítězství nad českým výběrem.
Švédský útočník Jack Berglund zasouvá puk za českého gólmana Dominika Frodla.
Český obránce Radek Kučeřík pálí na švédskou branku.
25 fotografií
Když vyšel zpoza rohu z kabiny a zahlédl shluk čekajících novinářů, pousmál se: „Vás tu ale je!“ Vtipně zalaškoval, po pár krocích se otočil zpátky. Pak už Zdeněk Moták dorazil a pustil se do hodnocení porážky českých hokejistů se Švédskem (2:3 po nájezdech). „Možná jsem barbar, ale všechny mé myšlenky směřovaly jen k zápasu,“ hlásil kouč, který stál na střídačce dospělé reprezentace poprvé.

Než padlo úvodní vhazování, poslechl si státní hymnu. „To bylo krásné, bezesporu velký zážitek. Když je kdekoliv vyprodaný stadion, také pro trenéra je to skvělé,“ popisoval.

Jaká tedy byla vaše premiéra?
No… Tím, že jsme prohráli, tak neúspěšná. Podstata sportu je, že chcete vyhrávat. S ohledem na to, jaký jsme podali výkon, ale až tak hrozná nebyla. Viděli jsme nasazení, bojovnost, obětavost a všechny atributy moderního hokeje. Potřebujeme ale vylepšit koncovku.

Česko - Švédsko 2:3 po nájezdech, trenérský štáb svůj debut výhrou neoslavil

Začali jste poněkud vlažněji. Cítil jste z týmu přehnaný respekt?
Upozorňovali jsme na to. První nebo druhé střídání jsme hned šli do odstoupené obrany, což jsme nechtěli – naopak jsme chtěli hrát aktivní, agresivní hokej. Ve druhé a třetí třetině už jsme to vesele předváděli.

A vytvořili jste si slibné šance. Ani přesilovky jste nesehráli zle, chyběl pouze gól.
Samozřejmě to mrzí hodně. Na konci třetí třetiny jsme měli tlak, spoustu dobrých příležitostí. Chybělo tomu jen trochu důrazné zakončení, to samé v prodloužení. Když nedáte při hře 4 na 3 gól, je to těžké… Bohužel.

Čeští trenéři Zdeněk Moták (vlevo) a Pavel Gross diskutují během duelu proti Švédsku.

Chování v zakončení se často zmiňuje mezi hlavními problémy českého hokeje. Váš názor?
Pojďme na tom dělat, pracovat! Rukavice, montérky a jedeme. Klukům bych to ale nevyčítal, švédský brankář byl velice dobrý.

Oslabení jste až na jednu výjimku zvládali. Ale seběhlo se jich až moc, souhlasíte?
Byly to takové zbytečné věci – vyseknutá hokejka, pak sevření kotouče. Ale hráči na oslabení zaslouží absolutorium, na ledě se vydali. Na konci první třetiny jsme i ubránili situaci 3 na 5, mohli jsme se odrazit do druhé třetiny, která byla z naší strany velice kvalitní.

Podívejte se na gól Matěje Stránského:

Nakonec se šlo do prodloužení, do nájezdů. Užil jste si debut se vším všudy.
Na všechny situace musíte být připravení. Možná jsme nečekali, že tam bude přesilovka 4 na 3, ale trojice do prodloužení už jsme měli. I do nájezdů jsme byli nachystaní.

Stíhal jste vnímat atmosféru, přemýšlet nad tím, že reprezentaci vedete poprvé?
Už jsem dost starý a celkem i zkušený… Ale na druhou stranu je krásné, že přišlo tolik lidí, povzbuzovali naše mužstvo a hnali nás dopředu. To je skvělá zpráva. Čeští fanoušci milují hokej.

Na střídačce jste měl vedle sebe nové kolegy. Vnímal jste nějaké rozdíly?
Myslím, že ne. Vycházíme si vstříc, jejich práce je velice kvalitní. Jsme dost zkušení, funkce jsme si rozdělili. Musím zaklepat, zatím je to výborná spolupráce.

Český útočník Daniel Voženílek v potyčce během duelu se Švédskem.

Český zadák Tomáš Galvas se tlačí před švédskou branku.

Do sestavy jste zařadil i mladíky. Myšáka, Konečného, Bambulu, Tomáše Galvase, debutanta Kočího... Jak se vám líbili?
Neměli problémy, hráli velice kvalitně. Byla tam rychlost i nasazení. Vyrovnali se soupeři.

Na nominační tiskové konferenci jste hlásil, že na zbytek turnaje s vámi do Finska někteří hokejisté vzhledem k širší soupisce neodcestují. O koho půjde?
Bavili jsme se o tom už dříve, že chceme vidět český hokej v širším kontextu, proto jsme vzali víc hráčů. Ale chceme, aby týmy, které čeká Liga mistrů, měly čas na přípravu. Rozhodli jsme se, že nás opustí hráči Pardubic (Košťálek, Tomášek, Stránský, Smejkal, Červenka).

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Winnipeg vs. VancouverHokej - - 6. 11. 2026:Winnipeg vs. Vancouver //www.idnes.cz/sport
6. 11. 01:00
  • 1.78
  • 4.40
  • 3.90
Columbus vs. DallasHokej - - 6. 11. 2026:Columbus vs. Dallas //www.idnes.cz/sport
6. 11. 01:00
  • 2.76
  • 4.05
  • 2.30
Pittsburgh vs. BostonHokej - - 6. 11. 2026:Pittsburgh vs. Boston //www.idnes.cz/sport
6. 11. 01:00
  • 2.50
  • 4.16
  • 2.48
NY Rangers vs. PhiladelphiaHokej - - 6. 11. 2026:NY Rangers vs. Philadelphia //www.idnes.cz/sport
6. 11. 01:00
  • 2.13
  • 4.14
  • 2.99
NY Islanders vs. CarolinaHokej - - 6. 11. 2026:NY Islanders vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
6. 11. 01:00
  • 3.71
  • 4.16
  • 1.87
New Jersey vs. St. LouisHokej - - 6. 11. 2026:New Jersey vs. St. Louis //www.idnes.cz/sport
6. 11. 01:00
  • 1.79
  • 4.26
  • 3.99
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Jsme připraveni hostit hokejový šampionát místo Německa, oznámili Rusové

Ruští hokejisté do 20 let slaví vítězství nad Švédskem.

Světlana Žurovová, olympijská vítězka v rychlobruslení a vlivná poslankyně Státní dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko, prohlásila, že Rusko je připraveno hostit mistrovství světa v hokeji v roce...

Češi se oficiálně připojili k bojkotu Ruska. Ať o nás nikdo nepochybuje, řekli hokejisté

Potyčka mezi českými a ruskými hokejisty při Českých hrách

Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Lotyšsko... A Česko! Hokejový svaz redakci iDNES.cz potvrdil, že se oficiálně přidává k zemím, které se rozhodly bojkotovat zápasy s Ruskem. Generální sekretář svazu...

Rusové slaví. Vrátí se do mezinárodního hokeje, rozhodla sportovní arbitráž

Rusko se raduje z vedoucího gólu Jevgenije Timkina ve čtvrtfinále MS 2021 s...

Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Rusů do soutěží Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Verdikt platí okamžitě, Rusové se tak zúčastní už seniorského šampionátu v roce 2027 v...

Nepříjemné překvapení, reagují Češi na návrat Rusů na šampionáty. Bouří se i další

Česká oslava vítězství nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.

Netrvalo dlouho a na hokejovou zprávu dne začaly přiskakovat první reakce. Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Ruska na mezinárodní akce, zúčastní se tak i mimo jiné příštího...

Hadamczik: Pokud se Finové a Švédové nezúčastní MS, neměli bychom ani my

Prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik

Rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu CAS ho překvapilo podobně jako značnou část hokejové veřejnosti. Prezidenta Českého svazu ledního hokeje Aloise Hadamczika šokovalo, že se Rusové mají vrátit...

Moták o premiéře: Možná jsem barbar... Šance mrzí, na koncovce pojďme pracovat

Porada českých trenérů během duelu proti Švédsku.

Když vyšel zpoza rohu z kabiny a zahlédl shluk čekajících novinářů, pousmál se: „Vás tu ale je!“ Vtipně zalaškoval, po pár krocích se otočil zpátky. Pak už Zdeněk Moták dorazil a pustil se do...

5. listopadu 2026  22:49

Česko - Švédsko 2:3 po nájezdech, trenérský štáb svůj debut výhrou neoslavil

Švédský útočník Jack Berglund zasouvá puk za českého gólmana Dominika Frodla.

Čeští hokejisté na startu reprezentační sezony podlehli Švédsku 2:3 po nájezdech. Úvod Finských her v pražské O₂ areně tedy novému trenérovi Zdeňku Motákovi vítěznou premiéru nepřinesl. Národní...

5. listopadu 2026  17:40,  aktualizováno  21:43

Nepředložili dostatečné důkazy. CAS odmítá kritiku hokejové federace

Ruští mladíci si podávají ruce se soupeři z Běloruska.

Po vlně kritiky, kterou vyvolalo minulý týden její rozhodnutí, Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) zareagovala. Odpovídá tak na výtku IIHF, podle které soud vůbec nedomyslel dopady svého verdiktu....

5. listopadu 2026  19:27

Švýcaři se k bojkotu Ruska nepřidají: Teď to není o politice, neukvapujme se

Zklamaní švýcarští hokejisté po prohře ve finále mistrovství světa

Švýcaři se k bojkotu Ruska na hokejovém mistrovství světa nepřidají. Válečnou agresi sice odsuzují, ale zároveň argumentují, že se nesmí dělat uspěchané závěry v emocích. Podle Švýcarů nejde o...

5. listopadu 2026  18:05,  aktualizováno  18:44

PŘEHLEDNĚ: Bojkotující Češi, shovívaví Slováci. Jak se země staví k návratu Rusů?

Ruští hokejisté skousávají porážku na Světovém poháru s Kanadou.

Proti pátečnímu verdiktu Sportovního arbitrážního soudu (CAS), který s okamžitou platností povolil návrat ruských sportovců na světové hokejové šampionáty, se zvedla vlna nevole. Většina...

5. listopadu 2026  16:10,  aktualizováno  18:09

Medveděv o zákazu startu ruských hokejistů: Kanadský premiér je parchant

Ruští hokejisté oslavují gól v brance českého týmu. Trefil se Andrej Kuzmenko.

Dmitrij Medveděv, místopředseda ruské Bezpečnostní rady a bývalý prezident, nejde pro skandální výroky nikdy daleko. Takže by vlastně nikoho ani nemělo překvapovat, jak se vyjadřuje v souvislosti s...

5. listopadu 2026  17:03

Chomutov, Čermákovo déja vu: Špatnou sezonu dokážeme zvrátit

Chomutov, 28. 10. 2026, Chomutov - Litoměřice, 1. hokejová liga. Nový kouč...

První námluvy nevyšly, podruhé už Pirátům kývl. Hokejový trenér David Čermák, který dvakrát pomohl Kladnu k postupu z první ligy, tahá ve stejné soutěži z bryndy Chomutov. Ze dna. První dva zápasy po...

5. listopadu 2026  16:47

ANALÝZA: Zlínský hokej je bez generálního manažera. A čekají jej těžké časy

Premium
Jednatel hokejového Zlína Jan Pravda

Turbulentní časy zažívá zlínský hokejový klub. Prohrál pětkrát v řadě, v první lize trčí až na jedenáctém místě, minulý týden vyměnil trenéry a teď skončil i jeho jednatel a generální manažer Jan...

5. listopadu 2026  16:03

Čeští Hughesovi? Bráchové se potkávají v repre a hlásí: My spolu hrát můžeme!

Zleva Tomáš Galvas a Jakub Galvas

To srovnání se nabízí. Zohornovi, Kovářovi, Kaberleovi, ale také Hughesovi nebo Galvasovi. Hokejový svět poznal několik bratrských dvojic či trojic, jedna taková roste i nyní v Česku, najdete ji v...

5. listopadu 2026  15:41

Rusové mohou kanadský zákaz obejít. IIHF hrozí obrovské sankce, tvrdí bývalý soudce

Radost ruských hokejistů

Počet zemí odmítajících hrát proti Rusku narůstá. Podle bývalého soudce Sportovního arbitrážního soudu (CAS) Connyho Jörneklinta by ignorování verdiktu o jejich návratu přineslo hrozbu až...

5. listopadu 2026  13:55

Česko – Švédsko v TV: Kde sledovat Finské hokejové hry živě, kurzy

Čeští hokejisté na prvním tréninku reprezentace.

Úvodním podnikem seriálu Euro Hockey Tour jsou tradiční NOCCO Hockey Games ve Finsku (dříve Karjala Cup), do kterých národní tým vstoupí soubojem proti Švédsku na domácím ledě v Praze. V jaké sestavě...

5. listopadu 2026  10:25

Los Angeles v NHL deklasovalo San Jose, Florida nastoupila bez Gudase

Hráči Los Angeles slaví trefu proti San Jose.

Ve středu se základní část hokejové NHL posunula jen o čtyři zápasy, ve kterých nastoupil jediný Čech. Útočník Adam Klapka se neprosadil za Calgary, které podlehlo 1:2 po prodloužení Seattlu. Obránce...

5. listopadu 2026  6:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.