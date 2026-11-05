Moták o premiéře: Možná jsem barbar... Šance mrzí, na koncovce pojďme pracovat

Než padlo úvodní vhazování, poslechl si státní hymnu. „To bylo krásné, bezesporu velký zážitek. Když je kdekoliv vyprodaný stadion, také pro trenéra je to skvělé,“ popisoval.
Jaká tedy byla vaše premiéra?
No… Tím, že jsme prohráli, tak neúspěšná. Podstata sportu je, že chcete vyhrávat. S ohledem na to, jaký jsme podali výkon, ale až tak hrozná nebyla. Viděli jsme nasazení, bojovnost, obětavost a všechny atributy moderního hokeje. Potřebujeme ale vylepšit koncovku.
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Česko - Švédsko 2:3 po nájezdech, trenérský štáb svůj debut výhrou neoslavil
Začali jste poněkud vlažněji. Cítil jste z týmu přehnaný respekt?
Upozorňovali jsme na to. První nebo druhé střídání jsme hned šli do odstoupené obrany, což jsme nechtěli – naopak jsme chtěli hrát aktivní, agresivní hokej. Ve druhé a třetí třetině už jsme to vesele předváděli.
A vytvořili jste si slibné šance. Ani přesilovky jste nesehráli zle, chyběl pouze gól.
Samozřejmě to mrzí hodně. Na konci třetí třetiny jsme měli tlak, spoustu dobrých příležitostí. Chybělo tomu jen trochu důrazné zakončení, to samé v prodloužení. Když nedáte při hře 4 na 3 gól, je to těžké… Bohužel.
Chování v zakončení se často zmiňuje mezi hlavními problémy českého hokeje. Váš názor?
Pojďme na tom dělat, pracovat! Rukavice, montérky a jedeme. Klukům bych to ale nevyčítal, švédský brankář byl velice dobrý.
Oslabení jste až na jednu výjimku zvládali. Ale seběhlo se jich až moc, souhlasíte?
Byly to takové zbytečné věci – vyseknutá hokejka, pak sevření kotouče. Ale hráči na oslabení zaslouží absolutorium, na ledě se vydali. Na konci první třetiny jsme i ubránili situaci 3 na 5, mohli jsme se odrazit do druhé třetiny, která byla z naší strany velice kvalitní.
Podívejte se na gól Matěje Stránského:
Jdeme do vedení! 🔥Matěj Stránský využil zaváhání hostující obrany a dává druhý gól Česka. 👌 #ceskyhokej #narodnitym https://t.co/jOrzWjnnYp— Český hokej (@czehockey) November 5, 2026
Nakonec se šlo do prodloužení, do nájezdů. Užil jste si debut se vším všudy.
Na všechny situace musíte být připravení. Možná jsme nečekali, že tam bude přesilovka 4 na 3, ale trojice do prodloužení už jsme měli. I do nájezdů jsme byli nachystaní.
Stíhal jste vnímat atmosféru, přemýšlet nad tím, že reprezentaci vedete poprvé?
Už jsem dost starý a celkem i zkušený… Ale na druhou stranu je krásné, že přišlo tolik lidí, povzbuzovali naše mužstvo a hnali nás dopředu. To je skvělá zpráva. Čeští fanoušci milují hokej.
Na střídačce jste měl vedle sebe nové kolegy. Vnímal jste nějaké rozdíly?
Myslím, že ne. Vycházíme si vstříc, jejich práce je velice kvalitní. Jsme dost zkušení, funkce jsme si rozdělili. Musím zaklepat, zatím je to výborná spolupráce.
Do sestavy jste zařadil i mladíky. Myšáka, Konečného, Bambulu, Tomáše Galvase, debutanta Kočího... Jak se vám líbili?
Neměli problémy, hráli velice kvalitně. Byla tam rychlost i nasazení. Vyrovnali se soupeři.
Na nominační tiskové konferenci jste hlásil, že na zbytek turnaje s vámi do Finska někteří hokejisté vzhledem k širší soupisce neodcestují. O koho půjde?
Bavili jsme se o tom už dříve, že chceme vidět český hokej v širším kontextu, proto jsme vzali víc hráčů. Ale chceme, aby týmy, které čeká Liga mistrů, měly čas na přípravu. Rozhodli jsme se, že nás opustí hráči Pardubic (Košťálek, Tomášek, Stránský, Smejkal, Červenka).