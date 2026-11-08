Češi znovu začali aktivně, soupeře napadali, počínali si důrazně v předbrankovém prostoru i u mantinelu. Jenže výraznější gólové příležitosti si zase nevytvářeli, a tak stejně jako proti Švédsku a Finsku i v nedělním utkání prohrávali se Švýcarskem po první třetině.
A tentokrát odcházeli do kabin dokonce za stavu 0:2.
„Pokud ale něčemu věříte a důvěřujete také hráčům, je to dobrá zpráva,“ uvedl Moták. „Dáte jeden gól a pak to tam třeba začne padat. Naopak se nám stávalo, že jsme některé situace přehrávali. Byla tam přihrávka navíc a další věci, které nechceme. Přitom právě jednoduché řešení může vést ke gólu.“
Nejprve v deváté minutě Derungs projel středním pásmem, za modrou čárou nahrál Simicovi, který si najel na hranici pravého kruhu a přesně zamířil na vzdálenější tyč. A potom necelé dvě minuty před koncem prvního dějství Švýcaři opět rychle přenesli hru a zpoza brány Schwendeler ztečoval o českého gólmana Frodla puk do sítě.
„Nastoupíte osmnáct hodin po předchozím zápase, který nedopadl dobře, takže možná můžete mít určitý psychický blok. První třetina se v tomto duchu také odvíjela. Nechci říct, že jsme nebyli připravení, ale byla tam určitá lehká zábrana, ze které jsme se potřebovali dostat,“ přibližoval kouč. „Po první přestávce jsme si řekli, že zápas bude náš. A nakonec jsme měli pravdu.“
Ve 26. minutě Pavlík v útočném pásmu vybojoval puk u mantinelu a našel najíždějícího Kunce, který střelou pod vyrážečku snížil na 1:2 a odstartoval stíhací jízdu.
„Kluci už mají zkušenosti z mnoha bitev, které svedli. Když mají dobrou hlavu, a oni ji mají, dokážou na to pozitivně reagovat. Není to o křiku, ale o argumentech,“ komentoval Moták.
Po pobídce od Voženílka pak mířil osamoceně na bránu Kovařčík, ale netrefil. Minutu nato se Kuncova teč otřela o tyčku. A při druhé přesilovce dostal Zohorna nahrávku přímo před švýcarského brankáře Aeschlimanna, puk za jeho beton však ani tentokrát neprotlačil.
Rozhodčí celou situaci přesto jeli přezkoumat na video. O chvíli později však vynesli verdikt, že puk za brankovou čáru nepřešel. Pozdější opakované záběry tomu ale nenapovídaly.
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Jako hluchý do vrat. Góly chybí také na tréninku, Moták stále našel hodně pozitiv
Vyrovnávací trefu nicméně ještě před druhou sirénou zařídil dělovkou od modré čáry Zábranský. A ve třetí části pak Kovařčík zařídil obrat pohotovou dorážkou. Načež dvě minuty před koncem Šustr střelou přes celé hřiště trefil prázdnou branku a bylo to 4:2.
Po loňském mistrovství světa v dánském Herningu tak národní tým dokázal otočit zápas ze stavu 0:2, shodou okolností tehdy ve skupině také proti Švýcarsku.
Úvodní turnaj reprezentační sezony zakončil s pěti body na třetím místě, ani z jednoho utkání ale neodešel bez bodu. Ve všech třech zápasech navíc soupeře dokázal přestřílet. „Tohle mužstvo má charakter, jsou to bojovníci. I když je to v uvozovkách první turnaj, jsem na ně pyšný,“ chválil svůj výběr Moták.
Se svými kolegy na lavičce si nicméně nemohl otestovat všechny hráče, které původně oslovil. Zraněný Červenka nenaskočil do jediného zápasu, nahradit musel útočníky Beránka, nadějného Kubiesu i obránce Dvořáka.
Místo nich tak dostali příležitost právě Pavlík, Kunc i Fridrich, kteří měli nakonec hlavní podíl na jeho premiérovém vítězství na lavičce českého týmu.
Jak moc hodlá na prosincové Švýcarské hry sestavu obměnit, ale zatím neprozradil: „Uděláme si analýzu s kolegy, všechno probereme a budeme se o tom bavit. Samozřejmě bude záležet také na zdravotním stavu hráčů, těch proměnných je poměrně dost.“