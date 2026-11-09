Teď odbourat blok! Motákův první turnaj u reprezentace. Jaké poznatky nasbíral?

Výsledek – po dvou těsných porážkách v nájezdech vcelku uspokojivý, nedělním vítězstvím 4:2 nad Švýcarskem si národní tým polepšil na pět bodů a s první zastávkou Euro Hockey Tour v sezoně se rozloučil třetí příčkou.
Předvedená hra – aktivní, nátlaková, v některých pasážích velice líbivá. Češi výrazně přestříleli všechny tři soupeře, trenéři ocenili charakter, příkladné nasazení i opakovanou schopnost vrátit se do zápasů i přes nepříznivý stav.
Čekalo se, jaký styl Moták naordinuje. Zcela logicky se nabízelo srovnání s Třincem, s nímž si užil dvoje mistrovské oslavy. Sázel na poctivost a urputnost, nahrávalo mu, že zdědil mužstvo, které mělo z předchozí Varaďovy éry zažité precizní defenzivní návyky. A proč měnit vítěznou formuli, která funguje, že?
Mezinárodní hokej je ale v lecčems odlišný. Ví to i nový kouč, jenž se vydává v Rulíkových stopách. Cestou agresivity, přímočarosti, náročnosti, bruslení, napadání. Takovou, co soupeřům nevoní.
Když závěrečná siréna v neděli odpoledne v Helsinkách definitivně stvrdila českou otočku z 0:2 na 4:2, kamery se vydaly Motákovým směrem. Zachytily radostný úsměv, upřímnou a opodstatněnou úlevu.
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Česko - Švýcarsko 4:2, do třetice to vyšlo. Motákův výběr otočil zápas a poprvé slaví
Pozitiva distingovaně vystupujícímu šedesátníkovi ukázala i předchozí vystoupení, ale opouštět úvodní akci u reprezentace bez vítězství? To si rozhodně nepřál. A hráči jakbysmet.
„Občas vám naskakují černé myšlenky, ale my dál věřili. O první přestávce jsme si v kabině řekli, že zápas bude náš,“ popisoval kouč při hodnocení.
Pochvaloval si zlepšení v koncovce, které hokejisté nutně potřebovali. Šance ve velkém zahazovali už ve čtvrtek proti Švédsku, v souboji s Finskem se ujal jediný z 41 pokusů.
Tyčky, neproměněné dorážky, volné puky poskakující skrz brankoviště... Chvílemi se zdálo až neuvěřitelné, co všechno může neskončit v síti. A Moták si při otázkách na letitou bolest českého hokeje jen povzdechl: „Táhne se to s námi od začátku srazu, góly nedáváme ani na tréninku.“
Přišly ve správný čas. Při vytrvalém útočení, náporu a soupeřově další nevyžádané lekci z produktivity. „Těch vyložených šancí, které jsme měli... Co s tím dál? No, možná je potřeba odbourat nějaký blok v hlavě, ale spoustu situací jsme i zbytečně přehrávali,“ hlásil Moták.
V akci si prohlédl dohromady 28 jmen, až nezvykle vysoký počet. Z jasného důvodu, který předestřel už při oznámení nominace: „Chceme si udělat komplexní obrázek, vidět širší kontext.“
A co se tedy dozvěděl?
Že by Dominik Frodl, v extralize statisticky odskočený brankář, i přes lacinou druhou trefu Švýcarů neměl být přehlížený jako v předchozích sezonách.
Že Andrej Šustr, se třemi body (2+1) nejproduktivnější Čech na turnaji, má krátce před šestatřicetinami nebývalou formu a zase může být pro národní mužstvo zajímavý.
Že mladší ročníky jako Myšák (24 let), Konečný (24), Kočí (21) nebo Tomáš Galvas (20) si zvládnou s mezinárodním tempem poradit.
„Všichni mají chuť, což je pro mě hlavní zpráva,“ líčil spokojeně trenér. „Když jsem je kontaktoval, moje první otázky zněly: Máte ochotu reprezentovat? A jste připravení se rozkrájet? Řekli mi, že ano, navíc to ukázali i na ledě.“
Až bude na konci listopadu skládat soupisku pro Švýcarské hokejové hry, může sáhnout i po dalších jménech. Po Kämpfovi, bratrech Kašových, Pyrochtovi, Kondelíkovi, Beránkovi nebo se znovu pokusit domluvit se čtyřicátníkem Červenkou, kterého tentokrát vyřadily zdravotní problémy.
Rulíkově stoprocentní premiéře se sice Moták nevyrovnal, což ale neznamená, že nezapůsobil. Také poznatků nastřádal spoustu. Teď s nimi jen správně naložit a pokračovat ve zdárně rozdělané práci.