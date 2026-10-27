Kdy jindy, když ne teď?
Co víc má pro pořádnou šanci udělat?
Otázky, které musí gólmanské jistotě z Karlových Varů zkraje sezony šrotovat v hlavě. „Pokud se neobjeví v nominaci, budu v naprostém šoku,“ přiznává hokejový expert a někdejší bek Rostislav Klesla.
A nejen on. Odpověď poskytne čtvrteční tisková konference, na níž Zdeněk Moták představí soupisku pro úvodní akci reprezentační sezony. Svou první po nástupu do nové pozice.
Ryšavý chlapík prý vyznával až příliš agresivní styl chytání. Co ale platilo dosud, může být po nástupu kouče Motáka, jenž si k sobě jako trenéra brankářů vzal Jaroslava Kameše z Třince, úplně jinak.