Opomíjený se mocně hlásí. Dostane Frodl šanci v reprezentaci? A co další jména?

Vojtěch Tůma
Jakub Hromada
,
  12:00

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Karlovarský brankář Dominik Frodl pozoruje ze střídačky utkání s Kometou Brno. | foto: ČTK

Kdyby vám pověděl, že si připadal přehlížený, pochopíte. Úplným obloukem se navzájem nevyhýbali, ale spojení Dominika Frodla a hokejové reprezentace zatím z různých důvodů neladilo dohromady. Přijde změna s nástupem nového trenérského štábu? Copak lze znovu ignorovat brankáře, jehož extraligová čísla vypadají jako z jiného vesmíru?

Kdy jindy, když ne teď?

Co víc má pro pořádnou šanci udělat?

Otázky, které musí gólmanské jistotě z Karlových Varů zkraje sezony šrotovat v hlavě. „Pokud se neobjeví v nominaci, budu v naprostém šoku,“ přiznává hokejový expert a někdejší bek Rostislav Klesla.

A nejen on. Odpověď poskytne čtvrteční tisková konference, na níž Zdeněk Moták představí soupisku pro úvodní akci reprezentační sezony. Svou první po nástupu do nové pozice.

Ryšavý chlapík prý vyznával až příliš agresivní styl chytání. Co ale platilo dosud, může být po nástupu kouče Motáka, jenž si k sobě jako trenéra brankářů vzal Jaroslava Kameše z Třince, úplně jinak.

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