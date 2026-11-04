Eliáš mu vzal slova a musel improvizovat. Góly? Kluci musí být zabijáci, hlásil Moták

V holešovické hale nejprve klidným a tišším hlasem vysvětloval pokyny, když rostla intenzita jednotlivých cvičení, zvýšila se i Motákova hlasitost.
První den na ledě pro něj byl pochopitelně emotivní. „Ale potom se do toho dostanete, je tam trošku adrenalinu a už jedete na plné pecky,“ nastínil dvaašedesátiletý trenér.
K dispozici měl hned 28 hráčů do pole, k tomu tři gólmany. Trénink zpočátku probíhal v kompletních formacích, na závěr pak hráči dostali prostor i na individuální záležitosti.
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„Potěšilo mě nasazení. Viděl jsem spoustu dobře vyřešených situací, dobrých založení z obranného pásma, forčeků,“ užíval si Moták.
Dojmy měl z přibližně 75 minut trvající jednotky pozitivní, spokojenost na něm byla znát. Pilovat jeho svěřenci ještě musí především zakončení.
„Chlapci pracovali na 100 %, jenom jim chyběly góly. Musíme do nich dostávat, aby měli větší hlad a byli zabijáci v zakončení,“ věděl bývalý šéf třinecké či olomoucké střídačky.
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Při srazu měl v kabině tradičně úvodní proslov, prostoru ale příliš nedostal.
„Generální manažer Patrik Eliáš vedl poměrně dlouhou řeč. Vzal mi všechna slova, všechny věty, takže jsem musel improvizovat,“ prohodil s úsměvem ostravský rodák.
„Ale já jsem to jednou větou nějakým způsobem začal a pak jsme se už věnovali tréninku. Co bychom chtěli, jak bychom řešili v zápase určité situace...“ doplnil.
V nové etapě vsadil na spojení tradičních opor, nováčků i dvou navrátilců po delší době – Andreje Šustra a Jana Myšáka.
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„Andyho jsme sledovali a pozvali na základě jeho dobrých výkonů ve Finsku. To stejné platí o Honzovi ve Švédsku. Doufám, že nás všichni, nejenom tito dva, přesvědčí o správnosti nominace,“ přál si.
Zajímavostí v jeho výběru je složení obránců, hned osm z deseti jich totiž spadá do kategorie do 185 centimetrů.
„Díval jsem se na soupisku Švédů, tam jsou opravdu vysocí hráči. Ale my zas máme takové mladé a mrštné,“ nebral Moták nižší vzrůst jako handicap.
„Myslím, že i ti menší hráči se dobře připraví a nedovolí vysokým soupeřům projít do našeho předbrankového prostoru a zakončit. Já jim věřím,“ hlásil před prvním střetnutím na střídačce národního týmu.
To ho i s dalšími nováčky v realizačním týmu čeká ve čtvrtek v O2 areně (18.30) proti Švédům. Zažije úspěšný vstup do nové éry?