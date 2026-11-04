Eliáš mu vzal slova a musel improvizovat. Góly? Kluci musí být zabijáci, hlásil Moták

Autor:
  9:30
Trenér Zdeněk Moták uděluje pokyny na prvním tréninku reprezentace.

Trenér Zdeněk Moták uděluje pokyny na prvním tréninku reprezentace. | foto: ČTK

Čeští hokejisté na prvním tréninku reprezentace.
Trenér Zdeněk Moták na prvním tréninku reprezentace.
Čeští hokejisté na prvním tréninku reprezentace.
Trenér Zdeněk Moták na prvním tréninku reprezentace.
9 fotografií
Do hloučku mezi novináře přišel v dobré náladě, s úsměvem také první reakce po úvodním tréninku zakončil. „Už nám píská konec,“ zahlásil reprezentační kouč Zdeněk Moták k vedle stojící rolbě, jež se zrovna chystala do akce. Nová etapa u českých hokejistů pro jeho realizační tým právě započala.

V holešovické hale nejprve klidným a tišším hlasem vysvětloval pokyny, když rostla intenzita jednotlivých cvičení, zvýšila se i Motákova hlasitost.

První den na ledě pro něj byl pochopitelně emotivní. „Ale potom se do toho dostanete, je tam trošku adrenalinu a už jedete na plné pecky,“ nastínil dvaašedesátiletý trenér.

K dispozici měl hned 28 hráčů do pole, k tomu tři gólmany. Trénink zpočátku probíhal v kompletních formacích, na závěr pak hráči dostali prostor i na individuální záležitosti.

Češi se oficiálně připojili k bojkotu Ruska. Ať o nás nikdo nepochybuje, řekli hokejisté

„Potěšilo mě nasazení. Viděl jsem spoustu dobře vyřešených situací, dobrých založení z obranného pásma, forčeků,“ užíval si Moták.

Dojmy měl z přibližně 75 minut trvající jednotky pozitivní, spokojenost na něm byla znát. Pilovat jeho svěřenci ještě musí především zakončení.

„Chlapci pracovali na 100 %, jenom jim chyběly góly. Musíme do nich dostávat, aby měli větší hlad a byli zabijáci v zakončení,“ věděl bývalý šéf třinecké či olomoucké střídačky.

Nesouhlas, odsouzení, jasný postoj. Je mi z toho smutno, hlesl Moták k návratu Rusů

Při srazu měl v kabině tradičně úvodní proslov, prostoru ale příliš nedostal.

„Generální manažer Patrik Eliáš vedl poměrně dlouhou řeč. Vzal mi všechna slova, všechny věty, takže jsem musel improvizovat,“ prohodil s úsměvem ostravský rodák.

„Ale já jsem to jednou větou nějakým způsobem začal a pak jsme se už věnovali tréninku. Co bychom chtěli, jak bychom řešili v zápase určité situace...“ doplnil.

V nové etapě vsadil na spojení tradičních opor, nováčků i dvou navrátilců po delší době – Andreje Šustra a Jana Myšáka.

Bál se, jestli není moc starý. Frodla pozvání do nároďáku těší, Rusko na MS odsuzuje

„Andyho jsme sledovali a pozvali na základě jeho dobrých výkonů ve Finsku. To stejné platí o Honzovi ve Švédsku. Doufám, že nás všichni, nejenom tito dva, přesvědčí o správnosti nominace,“ přál si.

Zajímavostí v jeho výběru je složení obránců, hned osm z deseti jich totiž spadá do kategorie do 185 centimetrů.

„Díval jsem se na soupisku Švédů, tam jsou opravdu vysocí hráči. Ale my zas máme takové mladé a mrštné,“ nebral Moták nižší vzrůst jako handicap.

Trenér Zdeněk Moták na prvním tréninku reprezentace.

„Myslím, že i ti menší hráči se dobře připraví a nedovolí vysokým soupeřům projít do našeho předbrankového prostoru a zakončit. Já jim věřím,“ hlásil před prvním střetnutím na střídačce národního týmu.

To ho i s dalšími nováčky v realizačním týmu čeká ve čtvrtek v O2 areně (18.30) proti Švédům. Zažije úspěšný vstup do nové éry?

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Florida vs. ChicagoHokej - - 5. 11. 2026:Florida vs. Chicago //www.idnes.cz/sport
5. 11. 01:30
  • 1.68
  • 4.24
  • 4.38
Buffalo vs. OttawaHokej - - 5. 11. 2026:Buffalo vs. Ottawa //www.idnes.cz/sport
5. 11. 01:30
  • 2.23
  • 4.02
  • 2.75
Seattle vs. CalgaryHokej - - 5. 11. 2026:Seattle vs. Calgary //www.idnes.cz/sport
5. 11. 04:00
  • 2.18
  • 3.98
  • 2.84
Los Angeles vs. San JoseHokej - - 5. 11. 2026:Los Angeles vs. San Jose //www.idnes.cz/sport
5. 11. 04:00
  • 2.02
  • 4.02
  • 3.15
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Jsme připraveni hostit hokejový šampionát místo Německa, oznámili Rusové

Ruští hokejisté do 20 let slaví vítězství nad Švédskem.

Světlana Žurovová, olympijská vítězka v rychlobruslení a vlivná poslankyně Státní dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko, prohlásila, že Rusko je připraveno hostit mistrovství světa v hokeji v roce...

Rusové slaví. Vrátí se do mezinárodního hokeje, rozhodla sportovní arbitráž

Rusko se raduje z vedoucího gólu Jevgenije Timkina ve čtvrtfinále MS 2021 s...

Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Rusů do soutěží Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Verdikt platí okamžitě, Rusové se tak zúčastní už seniorského šampionátu v roce 2027 v...

Češi se oficiálně připojili k bojkotu Ruska. Ať o nás nikdo nepochybuje, řekli hokejisté

Potyčka mezi českými a ruskými hokejisty při Českých hrách

Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Lotyšsko... A Česko! Hokejový svaz redakci iDNES.cz potvrdil, že se oficiálně přidává k zemím, které se rozhodly bojkotovat zápasy s Ruskem. Generální sekretář svazu...

Nepříjemné překvapení, reagují Češi na návrat Rusů na šampionáty. Bouří se i další

Česká oslava vítězství nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.

Netrvalo dlouho a na hokejovou zprávu dne začaly přiskakovat první reakce. Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Ruska na mezinárodní akce, zúčastní se tak i mimo jiné příštího...

Hadamczik: Pokud se Finové a Švédové nezúčastní MS, neměli bychom ani my

Prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik

Rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu CAS ho překvapilo podobně jako značnou část hokejové veřejnosti. Prezidenta Českého svazu ledního hokeje Aloise Hadamczika šokovalo, že se Rusové mají vrátit...

Eliáš mu vzal slova a musel improvizovat. Góly? Kluci musí být zabijáci, hlásil Moták

Trenér Zdeněk Moták uděluje pokyny na prvním tréninku reprezentace.

Do hloučku mezi novináře přišel v dobré náladě, s úsměvem také první reakce po úvodním tréninku zakončil. „Už nám píská konec,“ zahlásil reprezentační kouč Zdeněk Moták k vedle stojící rolbě, jež se...

4. listopadu 2026  9:30

Švédové otočili, proti Rusům na MS hrát nebudou. Stejně jako další severské země

Švédští hokejisté slaví gól do sítě Slovenska.

S jasným rozhodnutím napodobili finské hokejisty. Norové v úterním prohlášení uvedli, že by odmítli na příštím mistrovství světa nastoupit proti Rusům. Zbylá utkání by odehráli dle platného...

4. listopadu 2026  8:56

Dokud válčíte, u nás hrát nebudete. Kanada zamezí Rusům účast na MS juniorů

Jakob Pelletier z Kanady v šanci před ruskou brankou.

Zaslal jasný vzkaz, vymezující se proti rozhodnutí CAS (Mezinárodní sportovní arbitráž). Kanadský premiér Mark Carney oznámil, že ruským hokejistům nebude umožněn start na nadcházejícím světovém...

4. listopadu 2026  7:59,  aktualizováno  8:37

Škoda Auto reaguje: Pokud se Rusové zúčastní MS, přehodnotíme naše zapojení

Za brankářem Nicolajem Henriksenem z Dánska se ns MS v hokeji odehrává souboj...

Automobilka Škoda Auto přehodnotí své zapojení do mistrovství světa v ledním hokeji, pokud se šampionátu zúčastní ruská reprezentace. Společnost, která je hlavním sponzorem turnaje od roku 1993, se...

4. listopadu 2026  8:16,  aktualizováno  8:23

Hertl dvěma góly vystřílel Vegas výhru, Faksa se vrátil asistencí

Tomáš Hertl slaví branku proti Pittsburghu.

Hokejový útočník Tomáš Hertl byl zvolen první hvězdou úterního zápasu NHL. K výhře Vegas 3:2 nad domácím Pittsburghem pomohl dvěma přesilovkovými góly včetně toho rozdílového z času 59:25. Po zranění...

4. listopadu 2026  6:31,  aktualizováno  8:15

S ruským hokejem v džungli právních kliček. Jak se dříve vylučovali agresoři

Premium
Běloruský útočník Shane Prince překonává Maxima Dorožka v ruské brance.

Ruský ministr sportu Michail Děgťarjov se rozčiluje: „Jak je možné, že hostitelské země hokejových šampionátů chtějí navzdory verdiktu CAS bránit účasti ruské reprezentace?“ A když už je v ráži,...

4. listopadu 2026

Velmi krotká ovečka. Nejlepší střelec všech dob v NHL nevídaně strádá

Alexandr Ovečkin z Washingtonu reaguje v zápase s Montrealem.

Býval zuřivým beranem, který na ledě boural soupeře jako kuželky a prudce pálil málem z každé pozice. Jenže letos na podzim se Alexandr Ovečkin v NHL objevuje v nelichotivých scénách. Historický král...

3. listopadu 2026  20:58

K Rusku se nevyjadřujte! Švédská liga šokovala e-mailem, který poslala týmům

Hokejisté Skellefte&#229; po prohraném zápase v Plzni.

Každým dnem přibývají reakce na návrat ruských hokejistů do mezinárodních soutěží. S jednou velmi nečekanou nyní přišla švédská liga SHL. V e-mailu zaslaném tamním klubům totiž vedení doporučilo, aby...

3. listopadu 2026  18:25

Červenka nedokončil reprezentační trénink. S týmem by ale měl zůstat

Roman Červenka a Jan Košťálek míří na první trénink reprezentace.

Čeští hokejisté v úterý poprvé trénovali v O2 areně, kde je ve čtvrtek čeká úvodní zápas nové sezony v rámci Finských her proti Švédsku. Takřka dvouhodinová příprava skončila předčasně pro Romana...

3. listopadu 2026  16:55

Češi se oficiálně připojili k bojkotu Ruska. Ať o nás nikdo nepochybuje, řekli hokejisté

Potyčka mezi českými a ruskými hokejisty při Českých hrách

Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Lotyšsko... A Česko! Hokejový svaz redakci iDNES.cz potvrdil, že se oficiálně přidává k zemím, které se rozhodly bojkotovat zápasy s Ruskem. Generální sekretář svazu...

3. listopadu 2026  16:45

Šampion Rutta o Spartě i parťákovi Kučerovovi: Nedivím se mu, že chce pryč

Premium
Obránce Jan Rutta se usmívá na tréninku národního týmu.

S Tampou dvakrát vyhrál Stanley Cup, v Praze získal s národním týmem zlato z mistrovství světa a v NHL odehrál přes čtyři sta zápasů. Bude tím správným receptem pro trápící se Spartu v hokejové...

3. listopadu 2026

Jsme připraveni hostit hokejový šampionát místo Německa, oznámili Rusové

Ruští hokejisté do 20 let slaví vítězství nad Švédskem.

Světlana Žurovová, olympijská vítězka v rychlobruslení a vlivná poslankyně Státní dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko, prohlásila, že Rusko je připraveno hostit mistrovství světa v hokeji v roce...

3. listopadu 2026  10:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.