„Chtěl bych poděkovat za důvěru, vážím si toho. Přistupuju k tomu s pokorou a zodpovědností. Důležité bude, abychom se poctivě připravili a všem rozdávali hokejovou radost,“ uvedl Moták.
Jedenašedesátiletý trenér od podzimu nahradí Radima Rulíka, který národní tým vedl naposledy na květnovém mistrovství světa ve švýcarském Curychu a Fribourgu. Po šampionátu se přesune do Kladna.
Hlavní kouč hokejistů Moták, asistentem je Gross. Národní tým potvrdil nové trenéry
Moták se letošního mistrovství světa také zúčastnil, ale jen jako pozorovatel: „Budu chtít s Radimem mluvit. Komunikace z jeho strany byla vždy kvalitní, bavil se se všemi trenéry, jeho zkušenosti jsou k nezaplacení.“
Asistenta mu bude dělat bývalý sparťanský kouč Pavel Gross. Nový reprezentační tým by měl vést české hokejisty i na Světovém poháru v Praze v roce 2028.
Moták původně měl vést juniorskou reprezentaci, v lednu byl oficiálně jmenován nástupcem Patrika Augusty, ale vzhledem k okolnostem a Rulíkově odchodu nakonec povýšil.
Působení v extralize
Největší týmové úspěchy zažil Moták s Třincem, který vedl od sezony 2022/23 až do prosince 2025, kdy ho po rezignaci nahradil jeho asistent Boris Žabka.
V roce 2023 tým pod jeho vedením ve finále porazil Hradec Králové a pro titul dokráčel i o rok později, kdy přetlačil Pardubice.
„Hráči ukázali obrovský charakter. Titul je o nich, dali do toho všechno. My jsme jim jen dávali jednoduché návrhy, co by měli dělat, a oni je skvěle plnili,“ chválil Moták po zisku prvního extraligového zlata.
Bývalý hokejový obránce začal svoji trenérskou kariéru v extraligových Vítkovicích. Od roku 2002 koučoval tamní mládežnické výběry, v sezoně 2009/10 se přesunul k A-týmu. V letech 2010 a 2011 pomohl ke stříbrným medailím.
V roce 2013 přešel do Sparty, kde dělal asistenta Josefu Jandačovi a Jiřímu Kalousovi. O rok později slavil s pražským celkem bronz, na jaře 2016 stříbro po finálové porážce s Libercem.
Na sparťanské trenérské lavici zůstal Moták do sezony 2016/17, po níž přešel do Olomouce. Na severu Moravy strávil tři ročníky jako asistent, později dva jako hlavní trenér.
Motákovy největší hokejové úspěchy
