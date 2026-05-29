Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zdeněk Moták: kariéra a úspěchy nového reprezentačního kouče

Lucie Jirásková
  9:59
Nejprve měl vést reprezentační dvacítku, po březnovém odstoupení Radima Rulíka se dočkal pozice u seniorského národního týmu. Zdeněk Moták, který zažil zatím největší trenérské úspěchy s extraligovým Třincem, se na novém postu představí od příští sezony.
Nový kouč českých hokejistů Zdeněk Moták.

Nový kouč českých hokejistů Zdeněk Moták. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Nový třinecký kouč Zdeněk Moták.
Nový kouč českých hokejistů Zdeněk Moták (vpravo)a jeho asistent Pavel Gross.
Novým koučem českých hokejistů bude Zdeněk Moták.
Trenéři Pavel Gross a Zdeněk Moták
18 fotografií

„Chtěl bych poděkovat za důvěru, vážím si toho. Přistupuju k tomu s pokorou a zodpovědností. Důležité bude, abychom se poctivě připravili a všem rozdávali hokejovou radost,“ uvedl Moták.

Jedenašedesátiletý trenér od podzimu nahradí Radima Rulíka, který národní tým vedl naposledy na květnovém mistrovství světa ve švýcarském Curychu a Fribourgu. Po šampionátu se přesune do Kladna.

Hlavní kouč hokejistů Moták, asistentem je Gross. Národní tým potvrdil nové trenéry

Moták se letošního mistrovství světa také zúčastnil, ale jen jako pozorovatel: „Budu chtít s Radimem mluvit. Komunikace z jeho strany byla vždy kvalitní, bavil se se všemi trenéry, jeho zkušenosti jsou k nezaplacení.“

Asistenta mu bude dělat bývalý sparťanský kouč Pavel Gross. Nový reprezentační tým by měl vést české hokejisty i na Světovém poháru v Praze v roce 2028.

Nový kouč českých hokejistů Zdeněk Moták (vpravo)a jeho asistent Pavel Gross.

Moták původně měl vést juniorskou reprezentaci, v lednu byl oficiálně jmenován nástupcem Patrika Augusty, ale vzhledem k okolnostem a Rulíkově odchodu nakonec povýšil.

Působení v extralize

Největší týmové úspěchy zažil Moták s Třincem, který vedl od sezony 2022/23 až do prosince 2025, kdy ho po rezignaci nahradil jeho asistent Boris Žabka.

V roce 2023 tým pod jeho vedením ve finále porazil Hradec Králové a pro titul dokráčel i o rok později, kdy přetlačil Pardubice.

„Hráči ukázali obrovský charakter. Titul je o nich, dali do toho všechno. My jsme jim jen dávali jednoduché návrhy, co by měli dělat, a oni je skvěle plnili,“ chválil Moták po zisku prvního extraligového zlata.

Třinecký kouč Zdeněk Moták v rozhovoru s hlavním sudím.

Bývalý hokejový obránce začal svoji trenérskou kariéru v extraligových Vítkovicích. Od roku 2002 koučoval tamní mládežnické výběry, v sezoně 2009/10 se přesunul k A-týmu. V letech 2010 a 2011 pomohl ke stříbrným medailím.

V roce 2013 přešel do Sparty, kde dělal asistenta Josefu Jandačovi a Jiřímu Kalousovi. O rok později slavil s pražským celkem bronz, na jaře 2016 stříbro po finálové porážce s Libercem.

Na sparťanské trenérské lavici zůstal Moták do sezony 2016/17, po níž přešel do Olomouce. Na severu Moravy strávil tři ročníky jako asistent, později dva jako hlavní trenér.

Motákovy největší hokejové úspěchy

Klub

  • stříbro s Vítkovicemi v extraligové sezoně 2009/10 (asistent trenéra)
  • stříbro s Vítkovicemi v extraligové sezoně 2010/11 (asistent trenéra)
  • bronz se Spartou v extraligové sezoně 2013/14 (asistent trenéra)
  • stříbro se Spartou v extraligové sezoně 2015/16 (asistent trenéra)
  • extraligový titul s Třincem v sezoně 2022/23 (hlavní trenér)
  • extraligový titul s Třincem v sezoně 2023/24 (hlavní trenér)
Vstoupit do diskuse

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu
Carolina vs. MontrealHokej - - 30. 5. 2026:Carolina vs. Montreal //www.idnes.cz/sport
30. 5. 02:00
  • 1.71
  • 4.31
  • 4.08
Švýcarsko vs. NorskoHokej - Semifinále - 30. 5. 2026:Švýcarsko vs. Norsko //www.idnes.cz/sport
30. 5. 15:20
  • 1.16
  • 8.66
  • 15.60
Kanada vs. FinskoHokej - Semifinále - 30. 5. 2026:Kanada vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
30. 5. 20:00
  • 1.97
  • 4.37
  • 3.23
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdo si zahraje semifinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

Zdeněk Moták: kariéra a úspěchy nového reprezentačního kouče

Nový kouč českých hokejistů Zdeněk Moták.

Nejprve měl vést reprezentační dvacítku, po březnovém odstoupení Radima Rulíka se dočkal pozice u seniorského národního týmu. Zdeněk Moták, který zažil zatím největší trenérské úspěchy s extraligovým...

29. května 2026  9:59

Čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu Claude Lemieux se podle úřadů oběsil

Claude Lemieux krátce před smrtí, zdraví fanoušky Montreal Canadiens.

Čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu Claude Lemieux, jehož úmrtí ve čtvrtek bez podrobností oznámila jako první asociace veteránů NHL, spáchal sebevraždu. Úřad šerifa v Palm Beach County uvedl, že se...

29. května 2026  9:30

Loučení bez fanfár, pro tým i pro Rulíka. Češi na víc neměli, ze zlaté Prahy žít nelze

Český brankář Josef Kořenář hledá puk ve skrumáži hokejistů ve čtvrtfinálovém...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Z ledu odjížděli se stejným pocitem jako na dvou předchozích velkých turnajích. Zklamaně, smutně. Další čtvrtfinále, další konec. Čeští hokejisté si na mistrovství světa ani tentokrát nezahrají...

29. května 2026  8:56

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdo si zahraje semifinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

29. května 2026  8:15

Dostal jsem sám sebe pod tlak. Mrzí mě to, říkal sebekritický Blümel. Řešil psychologa

Český útočník Matěj Blümel (81) se snaží objet dostupujícího finského útočníka...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Nezastíral, že od sebe čekal víc. Mnohem víc. „Jaké pro mě bylo mistrovství? No, hodně těžké,“ přiznal Matěj Blümel po čtvrtfinálové porážce českých hokejistů s Finskem (1:4). Nebyl tak produktivní,...

29. května 2026  5:58

Norsko - Lotyšsko 2:0. Seveřané poprvé v semifinále, Haukeland vychytal třetí nulu

Tinus Koblar slaví se spoluhráči na střídačce gól ve čtvrtfinále mistrovství...

Norští hokejisté porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa ve Fribourgu Lotyšsko 2:0 a poprvé v historii postoupili v play off mezi nejlepší čtyřku. Soupeřem svěřenců trenéra Pettera Thoresena v boji...

28. května 2026  20:19,  aktualizováno  29. 5.

Švýcarsko - Švédsko 3:1. Suverénní jízda domácích pokračuje, postup řídil Josi

Denis Malgin střílí druhý gól Švýcarska ve čtvrtfinále mistrovství světa proti...

Hokejisté Švýcarska porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu Švédsko 3:1 a v sobotním semifinále se utkají s Norskem, které vyřadilo Lotyšsko. Klíčovou postavou domácí reprezentace byl...

28. května 2026  20:20,  aktualizováno  29. 5.

PŘEHLEDNĚ: Boje o medaile na MS. Domácí Švýcaři začnou s Nory, Finsko čelí Kanadě

Švýcarští hokejisté slaví vysoké vítězství nad Maďarskem.

Ještě čtyři zápasy zbývají k uzavření 89. mistrovství světa v hokeji. Ve Švýcarsku se o víkendu rozhodne o medailistech. Zbývají poslední čtyři adepti, jeden odjede s prázdnou. Víkendový program...

28. května 2026  23:39

Švédsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Jacob Larsson se raduje z gólu proti Kanadě.

Švédští hokejisté na mistrovství světa ve Švýcarsku obhajovali bronzové medaile z domácího šampionátu, vypadli však ve čtvrtfinále. Jejich program, výsledky, historickou bilanci, vzájemné zápasy s...

23. května 2026  22:48,  aktualizováno  28. 5. 23:16

Švýcarsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Švýcarsko slaví výhru na úvod MS. Domácí tým porazil USA.

Na posledních dvou šampionátech si zahráli finále, v obou případech však skončili druzí. Na letošním mistrovství světa hrají v domácím prostředí. Dočkají se premiérového zlata? Program a výsledky...

28. května 2026  23:11

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Pavouk MS v hokeji 2026: program semifinále a zápasů o medaile. Česko vypadlo

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku dospělo k semifinálovým duelům. Češi se mezi nejlepší čtveřici nevešli, když nezvládli souboj s Finskem. To si zahraje proti Kanadě. Druhou dvojici tvoří...

28. května 2026  23:06

Rulík se loučil, přiznal strach o postup ze skupiny: Za 90 procenty nominace si stojím

Český kouč Radim Rulík ze střídačky napjatě sleduje nevydařené čtvrtfinále s...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Trvalo, než dorazil. Zatímco hovořil, o pár metrů dál už se rozjížděla bitva mezi Švýcarskem a Švédskem. „Tak pojďme do mě, chlapi,“ hlásil s úsměvem Radim Rulík. Pak povídal. A povídal. Nejdéle za...

28. května 2026  22:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.