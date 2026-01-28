Hokejová dvacítka zná nového trenéra. Na úspěchy Augusty se pokusí navázat Moták

„Velice si vážím důvěry. Být reprezentačním trenérem je pro mě velká čest a výzva. Budu se snažit navázat na úspěšnou práci svých předchůdců,“ uvedl ke jmenování jedenašedesátiletý kouč.
Ten má za sebou úspěšnou etapu u třineckých Ocelářů, se kterými získal dva mistrovské tituly v letech 2023 a 2024.
Na konci prosince se však rozhodl z pozice šéfa střídačky Slezanů rezignovat. V klubu celkem strávil více než tři a půl roku.
Do reprezentačního prostředí se vrací po 16 letech, kdy působil rovněž u výběru do 20 let jako asistent Jaromíra Šindel, o rok dříve u juniorů spolupracoval s Markem Sýkorou.
Poté se přesunul na klubovou úroveň, na které dělal asistenta ve Vítkovicích či na Spartě, poté se stal hlavním trenérem v Olomouci, odkud se vydal do Třince.
S juniorským týmem se pokusí navázat na čtyři roky trvající medailové období. S Augustou na střídačce získali Češi po dvou bronzech letos v St. Paulu a Minneapolisu stříbro.
Sérii na stupních vítězů načal druhým místem v roce 2023 tým dvacítky už pod současným koučem reprezentačního A-týmu Radimem Rulíkem.
Otázkou zůstává, koho si Moták zvolí za své asistenty. Podle vyjádření hokejového svazu bylo nabídnuto pokračování všem stávajícím členům realizačního týmu, tedy Martinu Láskovi, Pavlu Trnkovi i Robertu Reichelovi, jenž nově šéfuje realizačnímu týmu v Litvínově.