Hokejová dvacítka zná nového trenéra. Na úspěchy Augusty se pokusí navázat Moták

Autor:
  18:18aktualizováno  18:40
Hokejová dvacítka se dozvěděla jméno nového trenéra. Po Patriku Augustovi převezme juniorský výběr Zdeněk Moták, který naposledy působil v extraligovém Třinci. Kompletní podoba realizačního týmu se ještě projednává.

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga, školní zápas. Zdeněk Moták, trenér Třince, za ním asistent Jiří Raszka. | foto: Petr Bílek, MF DNES

„Velice si vážím důvěry. Být reprezentačním trenérem je pro mě velká čest a výzva. Budu se snažit navázat na úspěšnou práci svých předchůdců,“ uvedl ke jmenování jedenašedesátiletý kouč.

Ten má za sebou úspěšnou etapu u třineckých Ocelářů, se kterými získal dva mistrovské tituly v letech 2023 a 2024.

Na konci prosince se však rozhodl z pozice šéfa střídačky Slezanů rezignovat. V klubu celkem strávil více než tři a půl roku.

Velká změna v Třinci. Tým přebírá Žabka, Moták oznámil rezignaci: Je to férové

Do reprezentačního prostředí se vrací po 16 letech, kdy působil rovněž u výběru do 20 let jako asistent Jaromíra Šindel, o rok dříve u juniorů spolupracoval s Markem Sýkorou.

Poté se přesunul na klubovou úroveň, na které dělal asistenta ve Vítkovicích či na Spartě, poté se stal hlavním trenérem v Olomouci, odkud se vydal do Třince.

S juniorským týmem se pokusí navázat na čtyři roky trvající medailové období. S Augustou na střídačce získali Češi po dvou bronzech letos v St. Paulu a Minneapolisu stříbro.

Reichel po stříbru: Snad teď přibude Čechů v NHL. Nagano můžeme zopakovat

Sérii na stupních vítězů načal druhým místem v roce 2023 tým dvacítky už pod současným koučem reprezentačního A-týmu Radimem Rulíkem.

Otázkou zůstává, koho si Moták zvolí za své asistenty. Podle vyjádření hokejového svazu bylo nabídnuto pokračování všem stávajícím členům realizačního týmu, tedy Martinu Láskovi, Pavlu Trnkovi i Robertu Reichelovi, jenž nově šéfuje realizačnímu týmu v Litvínově.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Jihlava vs. SlaviaHokej - 44. kolo - 28. 1. 2026:Jihlava vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
Živě3:2
  • 1.15
  • 5.80
  • 70.00
Frýdek-M. vs. PřerovHokej - 44. kolo - 28. 1. 2026:Frýdek-M. vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
Živě3:2
  • 1.28
  • 4.20
  • 18.00
Vsetín vs. TáborHokej - 44. kolo - 28. 1. 2026:Vsetín vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.00
  • 2.90
  • 4.20
Sokolov vs. LitoměřiceHokej - 44. kolo - 28. 1. 2026:Sokolov vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.70
  • 3.20
  • 2.50
Pardubice B vs. TřebíčHokej - 44. kolo - 28. 1. 2026:Pardubice B vs. Třebíč //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.56
  • 3.90
  • 5.40
Kolín vs. ZlínHokej - 44. kolo - 28. 1. 2026:Kolín vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.52
  • 4.20
  • 5.20
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Měl to být největší projekt svého druhu na světě – nová hokejová a zároveň multifunkční aréna, kam by se vešlo přes 22 tisíc diváků. Mělo jít rovněž o projekt, který z obecních či státních peněz...

Nečasův svět: fóry v kabině, před zápasem tancování, góly řídí fenka. A co vaření?

Martin Nečas a Nykki v pořadu 7 pádů Honzy Dědka

Prožívá vydařenou sezonu, v NHL zatím vůbec nejlepší. Co za úspěšnými měsíci Martina Nečase stojí? Třeba skvělá atmosféra v kabině hokejového Colorada či domácí pohoda s přítelkyní Nikolou Mertlovou...

Rusko se rozzlobilo, žene IIHF k arbitráži: Nepřijatelné! Ani jste s námi nejednali

Radost ruských hokejistů v zápase proti Velké Británii

Ruská hokejová federace rychle reagovala na čtvrteční oznámení Mezinárodní hokejové federace (IIHF) o prodloužení zákazu účasti Rusů a Bělorusů v soutěžích. Rozhodnutí ostře odsoudila s tím, že IIHF...

NHL táhne, ale i v Česku jsou opory. Kteří hráči z extraligy se ukážou na olympiádě?

Tomáš Kundrátek z Třince se raduje z gólu, před ním jede Libor Hudáček.

Olympijské hry v Miláně se pomalu blíží, hokejový turnaj plný hvězd z nejlepší ligy na světě bude jeho ozdobou. Nevypraví se na něj ovšem jenom hráči ze zámoří, vždyť hráči z extraligy tvoří (po NHL...

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

Hokejová dvacítka zná nového trenéra. Na úspěchy Augusty se pokusí navázat Moták

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Hokejová dvacítka se dozvěděla jméno nového trenéra. Po Patriku Augustovi převezme juniorský výběr Zdeněk Moták, který naposledy působil v extraligovém Třinci. Kompletní podoba realizačního týmu se...

28. ledna 2026  18:18,  aktualizováno  18:40

Táto, jsme na tebe hrdí. Obránce zářil, po tragickém období hrál v NHL životní zápas

Hokejový obránce Rasmus Dahlin z Buffala prožil v úterý výjimečný večer, pěti...

Marně vzpomínal. „Hattrick? Ani nevím, kdy se mi naposledy povedl.“ Pro obránce nezvyklá chvíle, ano i pro tak ofenzivního beka, jakým je Rasmus Dahlin. Kapitán Buffala ke třem gólům přidal ještě dvě...

28. ledna 2026  16:30

Nominace na ZOH 2026: Silná Kanada i USA, Slováci a Švédové reagují na zranění

Sidney Crosby (vpředu), Connor McDavid (vpravo) a Nathan MacKinnon na tréninku...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

28. ledna 2026  15:54

Favorité nejsme, ale máme Pastu a Nečiho! Hertl vyhlíží olympiádu, těší ho jeho forma

Vysmátý Tomáš Hertl se připravuje na zápas s Torontem.

O poslední možnou účast na olympiádě přišel, z her v Soči před 12 lety ho vyřadilo zranění kolene. I proto se do Milána útočník Tomáš Hertl tak těší. „Sice nebudeme favoriti, ale jedeme tam udělat co...

28. ledna 2026  15:30

Rulíkovy starosti: Šimkův start v ohrožení, Beránek o naději definitivně přišel

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Trenér českých hokejistů Radim Rulík hlásí krátce před olympijskou přestávkou dvě důležité zprávy. Útočník Ondřej Beránek, jenž patřil ke skupince nejvážnějších náhradníků, se zranil a do Milána...

28. ledna 2026  13:34

Už jsem nevěděl, kam střílet, zoufal Čerešňák. Teď shání lístky na olympiádu

Obránce Dynama Peter Čerešňák (vlevo) se raduje z vítězné trefy proti Kladnu....

Obránce hokejových Pardubic Peter Čerešňák prolomil své desetizápasové čekání na gól. V úterý pomohl v prodloužení k výhře 2:1 nad Kladnem. Dobře ale věděl, že jeho tým předvedl zoufale málo.

28. ledna 2026  12:39

Novotný sestoupí na budějovickou střídačku. Chci pomáhat s drobnostmi, říká

Jiří Novotný jako jeden z českobudějovických trenérů na tréninku.

Trenéry hokejistů Českých Budějovic doplní na střídačce sportovní manažer Jiří Novotný. Motor pod vedením hlavního kouče Ladislava Čiháka a asistenta Jiřího Hanzlíka prohrál poslední čtyři zápasy a v...

28. ledna 2026  12:01

Zákulisí Palátova trejdu: Výměnu chtěl i on, manažer o něj hodně stál. Roli hrála rodina

Ondřej Palát z New Jersey během rozbruslení před utkáním s Buffalem.

Zatímco on se o výměně definitivně dozvěděl ve večerních hodinách, velká část českého publika si zprávu přečetla až po probuzení. Český hokejista Ondřej Palát skončil v New Jersey, míří do Islanders....

28. ledna 2026  11:23

Trenér Havíř o svém novém angažmá: Třebíčští kluci hokej nezapomněli

David Havíř ještě coby asistent v Mladé Boleslavi.

Vedení Horácké Slavie Třebíč před pár dny sáhlo k výměně na trenérském postu. Davida Dolníčka vystřídal bývalý dlouholetý extraligový obránce David Havíř, pro něhož je to úplně první hokejové angažmá...

28. ledna 2026  10:56

Na první gól čekal skoro padesát zápasů. Teď Ministr ví, že nebude muset do baráže

HELE, MLADEJ...Olomoucký hokejista Daniel Ministr (vlevo) poslouchá jakousi...

Téměř nekonečné čekání. Tedy lépe řečeno sedmačtyřicet zápasů. Ale i to je setsakramentsky dlouhá doba. Olomoucký hokejista Daniel Ministr by mohl vyprávět. Přesně tak dlouho mu totiž trvalo, než...

28. ledna 2026  10:28

Pastrňák zařídil výhru Bostonu, gólman Vaněček uspěl nad bývalými spoluhráči

Český útočník David Pastrňák (první zleva) se raduje se svými bostonskými...

Ve velké formě hrající David Pastrňák bodoval v hokejové NHL už poosmé v řadě. Naposledy zapsal bilanci 1+1 poté, co v prodloužení rozhodl o vítězství Bostonu 3:2 nad Nashvillem. Mezi střelce se v...

28. ledna 2026  7:14,  aktualizováno  8:30

Šimek se zranil, přijde o olympiádu? A kdo by ho mohl v české obraně nahradit?

Radim Šimek na tréninku libereckých hokejistů.

Suverénně největší trable prožívají Švédové, kteří krátce před začátkem olympiády v Miláně evidují hned několik zraněných hokejistů, dva už z nominace definitivně vypadli. Čechům se až do úterka...

28. ledna 2026  8:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.