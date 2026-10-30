Dvě hluboké studny. Moták lovil hlavně v Třinci a Pardubicích. Zvláštní? Spíš realita

„Pardubice i Třinec patří k absolutní špičce, hrají skvělý hokej a ti kluci by měli patřit k jádru reprezentace,“ souhlasil i hlavní Motákův spolupracovník, generální manažer reprezentace Patrik Eliáš.
Z Dynama a Ocelářů si na první mezinárodní akci sezony zahraje hned jedenáct hráčů.
Nevídané, zato však nikterak překvapivé.
Oba celky se řadí k nejlepším v extralize, což potvrzuje i pohled na její tabulku. Třinec suverénně vede, Pardubice jsou hned v závěsu. A když oba celky sází z velké části na české hráče, kteří navíc patří i k jejich oporám, kdo jiný by pak měl v národním týmu figurovat?
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Z Pardubic v kádru nechybí obránci Tomáš Dvořák a Jan Košťálek, také útočníci Jiří Smejkal, Matěj Stránský, David Tomášek a Roman Červenka.
Z Třince pak beci Marian Adámek a Jakub Galvas a k nim ještě útočníci Daniel Voženílek, Ondřej Kovařčík a Matěj Kubiesa.
Několik dalších nechal Moták tentokrát doma, využít je může ve zbytku sezony. V záloze má ještě třeba Sedláka, Kauta, Lauka, Mandáta, Noska, Kondelíka, Nestrašila, Kurovského, Michala Kovařčíka, Flynna, Gazdu, Ščotku, Pyrochtu či Willa...
Mnoho z nich má s reprezentací živé zkušenosti, u žádného z nich byste si v případě nominace nemohli nechápavě klepat na čelo.
„Ale není to tak, že bychom měli kvalitu soustředěnou jenom do těchto dvou klubů. Viděli jsme spoustu zápasů, v mnoha týmech jsou velice kvalitní hráči, kteří si reprezentaci také vybojovali,“ pravil Moták.
S tím souhlasil i Eliáš, nicméně oba dobře vědí, že spousta ze dříve zmíněných bude hrát nejen v rámci turnajů Euro Hockey Tour v reprezentaci zcela zásadní roli. Ať už Červenka, nebo třeba Tomášek, Stránský i Voženílek v posledních letech patřili ke klíčovým článkům výběrů i na mistrovství světa, což by se nemuselo změnit ani příští rok v Německu.
„Mají kvalitu sami o sobě. Když se podíváte na Pardubice, přišli jim tam kluci, kteří hráli skvěle i jinde,“ přidal ještě Eliáš. Právě Dynamu se nejen v létě podařilo získat ze zahraničí excelentní české hokejisty. Což se může ukázat jako velká výhoda i pro Motáka.
Bude moct využívat aktuální vazby z klubů, hráči si nemusí zvykat na nové parťáky, mohou se dál opírat o herní prvky, které jim fungují v extralize.
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„Chtěli bychom, aby spolu dvojice nebo trojice hrály. Pro chod týmu je to důležité. Není důvod rozstřílet si hráče po všech čertech, po všech lajnách. Spolupráce v extraligovém týmu už je na nějakém základě, na to bychom chtěli navázat,“ vykládal Moták. „Do nominace se to ale přímo nepromítlo. Třeba z Třince máme Voženílka, Kubiesu nebo Ondřeje Kovařčíka, kteří spolu vůbec nehrají,“ dodal.
Moták neplánuje hráče přetěžovat, prioritou stále zůstává květnový šampionát.
Tak jako tak Pardubice a Třinec představují v extralize obrovskou sílu. Týmovou i individuální.
Logicky je tolik jejich hráčů i v reprezentaci. Zvykejte si. Velmi pravděpodobně se na tom v dohledné době nic moc měnit nebude.