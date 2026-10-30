Dvě hluboké studny. Moták lovil hlavně v Třinci a Pardubicích. Zvláštní? Spíš realita

Jakub Hromada
  9:40
Filip Pyrochta se snaží od branky odtlačit Jáchyma Kondelíka.

Filip Pyrochta se snaží od branky odtlačit Jáchyma Kondelíka. | foto: ČTK

Hlavní trenér české hokejové reprezentace Zdeněk Moták na tiskové konferenci k...
Zleva generální manažer Patrik Eliáš, hlavní trenér národního týmu Zdeněk Moták...
Nominace české hokejové reprezentace na první akci Euro Hockey Tour.
Generální manažer Patrik Eliáš na tiskové konferenci k nominaci českého týmu na...
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Kdyby chtěl, klidně by mohl z těchto dvou týmů poskládat celou nominaci. Nejspíše ne o 31 jménech, pro která se kouč hokejové reprezentace Zdeněk Moták rozhodl směrem k Finským hrám, ale základní sestavu by z nich bez problémů vytvořit dokázal.

„Pardubice i Třinec patří k absolutní špičce, hrají skvělý hokej a ti kluci by měli patřit k jádru reprezentace,“ souhlasil i hlavní Motákův spolupracovník, generální manažer reprezentace Patrik Eliáš.

Z Dynama a Ocelářů si na první mezinárodní akci sezony zahraje hned jedenáct hráčů.

Nevídané, zato však nikterak překvapivé.

Oba celky se řadí k nejlepším v extralize, což potvrzuje i pohled na její tabulku. Třinec suverénně vede, Pardubice jsou hned v závěsu. A když oba celky sází z velké části na české hráče, kteří navíc patří i k jejich oporám, kdo jiný by pak měl v národním týmu figurovat?

Moták o nominaci: Za Červenku už jsme měli náhradu, od sparťanů chci restart

Z Pardubic v kádru nechybí obránci Tomáš Dvořák a Jan Košťálek, také útočníci Jiří Smejkal, Matěj Stránský, David Tomášek a Roman Červenka.

Z Třince pak beci Marian Adámek a Jakub Galvas a k nim ještě útočníci Daniel Voženílek, Ondřej Kovařčík a Matěj Kubiesa.

Několik dalších nechal Moták tentokrát doma, využít je může ve zbytku sezony. V záloze má ještě třeba Sedláka, Kauta, Lauka, Mandáta, Noska, Kondelíka, Nestrašila, Kurovského, Michala Kovařčíka, Flynna, Gazdu, Ščotku, Pyrochtu či Willa...

Mnoho z nich má s reprezentací živé zkušenosti, u žádného z nich byste si v případě nominace nemohli nechápavě klepat na čelo.

Trenér české hokejové reprezentace Zdeněk Moták na tiskové konferenci k nominaci na Nocco Hockey Games.

„Ale není to tak, že bychom měli kvalitu soustředěnou jenom do těchto dvou klubů. Viděli jsme spoustu zápasů, v mnoha týmech jsou velice kvalitní hráči, kteří si reprezentaci také vybojovali,“ pravil Moták.

S tím souhlasil i Eliáš, nicméně oba dobře vědí, že spousta ze dříve zmíněných bude hrát nejen v rámci turnajů Euro Hockey Tour v reprezentaci zcela zásadní roli. Ať už Červenka, nebo třeba Tomášek, Stránský i Voženílek v posledních letech patřili ke klíčovým článkům výběrů i na mistrovství světa, což by se nemuselo změnit ani příští rok v Německu.

„Mají kvalitu sami o sobě. Když se podíváte na Pardubice, přišli jim tam kluci, kteří hráli skvěle i jinde,“ přidal ještě Eliáš. Právě Dynamu se nejen v létě podařilo získat ze zahraničí excelentní české hokejisty. Což se může ukázat jako velká výhoda i pro Motáka.

Bude moct využívat aktuální vazby z klubů, hráči si nemusí zvykat na nové parťáky, mohou se dál opírat o herní prvky, které jim fungují v extralize.

Frodl, bratři Galvasové i tři nováčci. Moták nominoval, nechybí ani Červenka či Šustr

„Chtěli bychom, aby spolu dvojice nebo trojice hrály. Pro chod týmu je to důležité. Není důvod rozstřílet si hráče po všech čertech, po všech lajnách. Spolupráce v extraligovém týmu už je na nějakém základě, na to bychom chtěli navázat,“ vykládal Moták. „Do nominace se to ale přímo nepromítlo. Třeba z Třince máme Voženílka, Kubiesu nebo Ondřeje Kovařčíka, kteří spolu vůbec nehrají,“ dodal.

Moták neplánuje hráče přetěžovat, prioritou stále zůstává květnový šampionát.

Tak jako tak Pardubice a Třinec představují v extralize obrovskou sílu. Týmovou i individuální.

Logicky je tolik jejich hráčů i v reprezentaci. Zvykejte si. Velmi pravděpodobně se na tom v dohledné době nic moc měnit nebude.

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