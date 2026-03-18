Hokej zůstane na České televizi. Svaz však jednal o reprezentaci i s konkurencí

  12:45
V posledních týdnech a měsících se řešilo: Kdo bude vysílat zápasy hokejové reprezentace? O práva usilovalo několik stanic, nakonec se však nic nemění. I nadále budou fanoušci sledovat národní tým na České televizi.
David Pastrňák, Martin Nečas a Lukáš Sedlák slaví vedení nad Spojenými státy. | foto: Reuters

„Chci pochválit Českou televizi a děkuju jí, že s námi bude spolupracovat dalších pět let,“ sdělil prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik v úterý novinářům.

V rozhovoru se daleko více řešil konec Radima Rulíka na pozici hlavního trenéra národního týmu, i tak jde o poměrně zásadní informaci.

Koneckonců fandové hokej hltají, reprezentační zápasy pravidelně sledují v obrovských počtech.

ČT však měla po sezoně vypršet práva a zůstávalo nejasné, jestli se domluví se svazem na pokračování, nebo je získá někdo jiný.

Roman Červenka odehrál proti Kazachstánu stý zápas na mistrovství světa.

Jednalo se o kláních Euro Hockey Tour, přátelských duelech seniorské reprezentace, také o juniorském mistrovství nebo šampionátu žen.

„V souvislosti s blížícím se koncem stávající smlouvy je zcela přirozené, že si svaz průběžně mapuje aktuální situaci na mediálním trhu a zvažuje různé možnosti další spolupráce. Současně platí, že s Českou televizí o případném prodloužení kontraktu jednáme,“ uvedl svaz pro iDNES.cz v lednu.

O reprezentační utkání měly stát například stanice Oneplay, které vysílá českou extraligu, nebo také Prima.

Přijde ČT o reprezentační hokej? Svaz nabízí práva jiným televizím. Jenže bez MS

„Pro svaz je klíčové, aby vysílatel garantoval široký zásah, kvalitní produkci, odpovídající propagaci a dlouhodobou stabilitu. Tyto parametry budeme posuzovat u všech variant,“ doplnil ještě svaz. Nakonec vyhrála Česká televize, fanoušci tak nepřijdou o tradiční komentář Roberta Záruby, Tomáše Jílka nebo Ondřeje Zamazala.

„Česká hokejová reprezentace bude i v dalších minimálně pěti letech na obrazovkách České televize. Mám fakt radost,“ napsal na X šéfredaktor sportu na ČT Michal Dusík.

Seniorské mistrovství, které ČT řeší přes agenturu Infront a nikoliv se svazem, a olympijské hry má Česká televize zajištěné do roku 2034, respektive 2030.

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Sparta - Kladno 3:2P. Drama pro Pražany, postup do čtvrtfinále jim vystřelil Chlapík

Sparťanští hokejisté se radují z vítězného gólu Filipa Chlapíka v prodloužení...

O moc vyrovnanější už tato série být nemohla. Maximální počet pěti zápasů, z toho čtyřikrát se hrálo nad rámec základní doby. Vítězství v nečekaně dramatickém předkole play off hokejové extraligy...

Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále extraligy. Kladno zdolalo Spartu, slaví i Kometa

Kladenská euforie po vítězství nad Spartou v prodloužení.

Už po třetích zápasech předkola extraligového play off vybojovali postup do čtvrtfinále hokejisté Třince a Karlových Varů. Oceláři vyhráli na ledě Olomouce 2:1 v prodloužení, Vary uspěly ve...

Byl jsem naivní. Voráček přišel v byznysu o desítky milionů, případ řeší policie

Hokejista Jakub Voráček byl hostem pořadu Zakázané uvolnění.

V zámořské NHL prožil úspěšnou kariéru, během které vydělal stovky milionů korun. Po konci hokejové kariéry se Jakub Voráček pustil do podnikání, v jednom případě ale narazil a o významnou část...

Gudas postrachem NHL. Po Crosbym vyřadil ze hry další hvězdu soutěže

Auston Matthews z Toronto Maple Leafs dostává v zápase s Anaheim Ducks úder do...

Hokejový obránce Radko Gudas v zámoří opět rozvířil emoce. Poté, co na nedávném olympijském turnaji v Miláně poslal na marodku Kanaďana Sidneyho Crosbyho, ve čtvrtek v zápase NHL na ledě Toronta...

Kouč Hradce před sérií s Třincem: Spousta těžkých okamžiků, snad nás stmelily

Hlavní trenér Hradce Tomáš Martinec na střídačce

Za sedm sezon v roli hlavního kouče Tomáš Martinec s hradeckým Mountfieldem jednou základní část vyhrál, jednou skončil druhý. K tomu je třeba připočítat tři roky starý postup do finále play off....

18. března 2026

S vášní člověk nezná únavu! Brankář Huf vychytal Slavii a vyhlíží semifinále

Zlínský brankář Daniel Huf sleduje kotouč přes slávistického útočníka Jana...

V základní části se svezl s trápením celého týmu, v play off se ale můžou hokejisté Zlína o svoji brankářskou stálici znovu opřít. Svoji první nulu v letošní vyřazovací části vychytal Daniel Huf na...

18. března 2026  12:50

Konečně za branami předkola. Zámorský před čtvrtfinále: Sparta je vždycky favorit

Plzeňský obránce Petr Zámorský čistí prostor před Nickem Malíkem v lednovém...

Během čtyř sezon, které působí v Plzni, byl v základní části třikrát nejproduktivnějším obráncem týmu, před dvěma lety dokonce se 40 kanadskými body klubové statistiky ovládl i v součtu s útočníky....

18. března 2026

Ze života Dobeše: Nervózní rodiče i šílení fanoušci. A spánek na prvním místě!

Jakub Dobeš slaví s fanoušky Montreal Canadiens.

Ze 33 zápasů v sezoně vychytal už 22 výher. Mladý hokejový gólman Jakub Dobeš si pečlivě buduje pozici jedničky ve slavném Montrealu. Poslední úspěchy byly pro ostravského rodáka o to sladší, když...

18. března 2026  10:49

Osm týmů, osm témat. Na co se zaměřit u Pardubic, Sparty a dalších čtvrtfinalistů?

Pardubičtí hokejisté střílí gól Kometě.

Stojí na stejné startovní čáře. S jediným cílem, s vidinou oslav s Masarykovým pohárem pro vítěze hokejové extraligy. Čtyři týmy už cestu play off zahájily úspěšným předkolem, čtyři do něj vstoupí až...

18. března 2026  9:30

Loučení kouče šampionů. Rulík dokázal víc než jen zlato. Kdo ale za něj k nároďáku?

Reprezentační kouč Radim Rulík seznamuje útočníky Pavla Kousala (32) a Jáchyma...

O dohodě Radima Rulíka s extraligovým Kladnem se šuškalo měsíce. Na hokejovém svazu možná ještě do poslední chvíle doufali, že nabídka na dvouleté prodloužení smlouvy a možnost vést českou...

18. března 2026  6:55

Zacha dvakrát překonal Dobeše, výhru však nakonec slavil český gólman

Pavel Zacha se snaží dorazit kotouč za Jakuba Dobeše.

Nejatraktivnějším zápasem z úterního programu NHL byl pro české fanoušky souboj tradičních rivalů Montrealu s Bostonem. Výhru Canadiens 3:2 po prodloužení 26 zákroky podpořil gólman Jakub Dobeš, za...

18. března 2026  5:28,  aktualizováno  6:29

Je čas skončit, odmítl Rulík novou smlouvu. Na svazu zůstane, nahradí ho český trenér

Trenér českých hokejistů Radim Rulík po příletu z olympijských her.

Návrat ke každodenní trenérské práci a možnost věnovat se rozvoji hráčů jsou hlavními důvody, proč se Radim Rulík rozhodl opustit po květnovém mistrovství světa ve Švýcarsku střídačku hokejové...

17. března 2026  18:57

Rulík a spol. po MS skončí u reprezentace. Od nové sezony převezmou Kladno

Kouč Radim Rulík sleduje zápas českých hokejistů se Slovenskem.

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík po letošním mistrovství světa u národního týmu skončí. Hokejový svaz v úterý odpoledne potvrdil informace iDNES.cz. S Rulíkem odchází i celý realizační tým a...

17. března 2026  13:17,  aktualizováno  17:04

Koho za Rulíka? Variant ubylo, Hadamczik chce nástupce do MS. Zeptá se i Plekance

Prezident hokejového svazu Alois Hadamczik v hovoru s trenérem Radimem Rulíkem...

O pokračování Radima Rulíka a jeho realizačního týmu stál. Když zjistil, že trenér hokejové reprezentace má jiné plány a chce se vrátit zpět do extraligy, naštvaný prý nebyl. „A nejsem ani teď. Ale...

17. března 2026  16:56

Litoměřický Tvrzník: Neřešíme, že nemůžeme postoupit. A Sparta? Nakopne ji to

Trenéři Tobiáš Slavíček (vlevo) a Daniel Tvrzník při děkovačce hokejistů...

Jako partnerský klub Sparty nemají ambice postoupit do extraligy, ale tyhle myšlenky si hokejisté Litoměřic do hlav nepouští. Ve čtvrtfinále první ligy senzačně vyřadili Vsetín 3:1 na zápasy a teď si...

17. března 2026  16:52

