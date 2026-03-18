Hokej zůstane na České televizi. Svaz však jednal o reprezentaci i s konkurencí

„Chci pochválit Českou televizi a děkuju jí, že s námi bude spolupracovat dalších pět let,“ sdělil prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik v úterý novinářům.
V rozhovoru se daleko více řešil konec Radima Rulíka na pozici hlavního trenéra národního týmu, i tak jde o poměrně zásadní informaci.
Koneckonců fandové hokej hltají, reprezentační zápasy pravidelně sledují v obrovských počtech.
ČT však měla po sezoně vypršet práva a zůstávalo nejasné, jestli se domluví se svazem na pokračování, nebo je získá někdo jiný.
Jednalo se o kláních Euro Hockey Tour, přátelských duelech seniorské reprezentace, také o juniorském mistrovství nebo šampionátu žen.
„V souvislosti s blížícím se koncem stávající smlouvy je zcela přirozené, že si svaz průběžně mapuje aktuální situaci na mediálním trhu a zvažuje různé možnosti další spolupráce. Současně platí, že s Českou televizí o případném prodloužení kontraktu jednáme,“ uvedl svaz pro iDNES.cz v lednu.
O reprezentační utkání měly stát například stanice Oneplay, které vysílá českou extraligu, nebo také Prima.
„Pro svaz je klíčové, aby vysílatel garantoval široký zásah, kvalitní produkci, odpovídající propagaci a dlouhodobou stabilitu. Tyto parametry budeme posuzovat u všech variant,“ doplnil ještě svaz. Nakonec vyhrála Česká televize, fanoušci tak nepřijdou o tradiční komentář Roberta Záruby, Tomáše Jílka nebo Ondřeje Zamazala.
„Česká hokejová reprezentace bude i v dalších minimálně pěti letech na obrazovkách České televize. Mám fakt radost,“ napsal na X šéfredaktor sportu na ČT Michal Dusík.
Seniorské mistrovství, které ČT řeší přes agenturu Infront a nikoliv se svazem, a olympijské hry má Česká televize zajištěné do roku 2034, respektive 2030.