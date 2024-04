Hokejová reprezentace se bude vracet na jih Čech další čtyři roky

„Podstatné pro mě bylo, že mi to zapadalo do našeho konceptu, kdy si v kraji troufáme pořádat světové akce. Ale nechtěl jsem, aby spolupráce byla krátkodobá. Usiloval jsem o rozsáhlejší partnerství,“ vysvětlil hejtman Martin Kuba.

Kraj se svazem uzavřely čtyřleté memorandum, kdy se v letech 2026 a 2028 v Budějovicích uspořádají České hokejové hry, které spadají do prestižního seriálu Euro Hockey Tour. Druhý turnaj navíc připadne na rok, kdy bude Motor slavit 100 let od založení klubu.

V dalších letech navíc do regionu zamíří i další reprezentační výběry. Turnaje kategorií od šestnácti do dvaceti let pak budou hostit Tábor, Jindřichův Hradec či Písek.

„Je to revoluční spolupráce, kterou jsme ještě s žádným krajem neuzavřeli. Není to jen o desetidenním turnaji, ale aby celý kraj žil hokejem a také aby účastníci poznali město a region,“ poznamenal Petr Bříza, viceprezident českého hokeje.

Čeští hokejisté se radují z branky. Zleva Jáchym Kondelík, Adam Kubík a Michal Kovařčík.

Divácký zájem i pověst hokejového města byly podle šéfa svazu Aloise Hadamczika důvodem, proč pořadatelství světového šampionátu žen příští rok v dubnu získaly právě Budějovice. „Vybírali jsme mezi Vary a Budějovicemi. Ale zmíněné důvody převážily, navíc kraj a město měly obrovskou vůli turnaj pořádat. Když se to všechno sladilo dohromady, tak padla volba na Budějovice,“ okomentoval bývalý reprezentační trenér Hadamczik.

Turnaj na jihu Čech už vyhlížejí i samotní účastníci mistrovství. Na posledním šampionátu před několika dny skončily Češky jen těsně čtvrté po porážce na nájezdy s Finskem v boji o bronz.

„Všichni se do Budějovic moc těší. Platí to pro celý český tým i pro další celky. Dali jsme si předsevzetí, že chceme, aby první domácí mistrovství světa bylo nezapomenutelné,“ uvedl Jiří Šindler, předseda organizačního výboru turnaje.

Kraj řeší také možnou kolizi termínu šampionátu se závěrečnými boji v extralize. Pokud Motor dojde do semifinále nebo i finále či pokud by hrál baráž, musel by hledat azyl jinde. „S klubem to probíráme. Museli bychom zajistit i dopravu fanoušků, aby se na zápasy dostali. Už máme skoro vybraný i stadion. Ale dlouhodobá spolupráce s národním týmem přináší velkou hodnotu pro celý region,“ odůvodnil Kuba.