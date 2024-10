V pátek večer předstoupil před novináře ve velmi dobré náladě. Není se co divit, centr hokejové Olomouce Silvester Kusko vstřelil své první góly v aktuální sezoně extraligy. Navíc rovnou tři,...

Česká hokejová reprezentace vstoupí do nové sezony zápasem proti Švédsku 7. listopadu v Karlových Varech. Utkání se začátkem v 17:00 bude součástí turnaje Karjala, prvního dílu seriálu Euro Hockey...

Hradec chtěl výhru víc. My musíme začít makat, burcuje pardubický Kaut

Pardubický útočník Martin Kaut dal v neděli už svůj sedmý extraligový gól v devíti zápasech. Po derby v Hradci Králové to však bylo to poslední, co ho zajímalo.