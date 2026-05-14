Po domácím MS výrazně roste zájem dívek o hokej. Motivací je i účast na olympiádě

Počty registrovaných hráček se za sedm let zvýšily trojnásobně. Na představení první české prodejny s kompletním sortimentem pro hokejistky v Plzni to ČTK řekla spolumajitelka Andrea Čardová, která organizuje v Plzni už třetí ročník mezinárodního turnaje GWHL, kam přijede 4. až 7. června 450 hráček ze 14 zemí ve věku od devíti do 18 let. Jde o největší turnaj v Evropě a jeden z největších na světě. Hrát bude 26 týmů ve třech kategoriích.
Největším problémem podle Čardové je, že v ČR chybí profesionální soutěž a dívky musí hned po základní škole do Skandinávie, USA a Kanady. V českých klubech nemají takové podmínky a zázemí jako muži, takže je to hodně na rodičích.
„Patříme do nejužší světové špičky. V Kanadě a Americe je ta základna obrovská, u nás je dnes registrovaných asi 7000 děvčat,“ řekla Čardová. Děvčata se podle ní velmi rychle učí a jsou houževnatější.
„Ženský hokej jde strašně nahoru. V přípravce teď vidíte šest sedm holek, což je neuvěřitelné. Za mně jsme byly jedna dvě a po celé republice v mé kategorii nás bylo třeba jenom devět,“ uvedla devětadvacetiletá reprezentantka Dominika Lásková, která hraje ve Švédsku. Vysoký zájem podle ní začal první účastí Česka na olympiádě v Pekinkgu a nyní už jsou viditelné výsledky. „Třeba holky z U-18 vozí jednu medaili za druhou,“ uvedla. Podle Láskové je největším handicapem, že v ČR chybí profesionální soutěž. „Je tu nějaká ženská liga, ale není to finančně zabezpečené. Kdyby byla, tak se samozřejmě spousta holek vrátí a budou hrát v Česku,“ uvedla.
Podle trenéra Dušana Andrašovského se teď podmínky trochu zlepšují. „A víc klubů bude dávat holkám víc prostoru, aby se zlepšovaly. Protože v tom chlapeckém kolektivu je to ideální cesta,“ uvedl. Podle něj je obrovskou motivací dostat se na olympiádu nebo na nejlepší a nejdražší americké univerzity. „A snad jednou budeme mít u nás profesionální soutěž, aby mohly hrát tady,“ uvedl.
Martin Poustka, trenér reprezentace do 18 let, dodal, že dívky jsou v určitém věku více uvědomělé, víc chtějí a mají dar se rychleji učit. „Když s nimi pracujeme na dovednostech a na systému, tak je ten přenos na led daleko rychlejší,“ řekl.
Podle reprezentantky Lindy Vocetkové, která hraje ve Švédsku, zájem o ženský hokej v ČR určitě roste. „Tím šampionátem u nás se hrozně zviditelnil. Bylo snad pokaždé vyprodáno, což mi přišlo úplně neuvěřitelné,“ řekla. Kvitovala, že nový obchod s 900 m2 má tréninkové zázemí – střelnici s malým hřištěm a brankami a posilovnou.