Z VOLEJE: Přibylová o kráse ženského sportu, průlomu i drobných z hokeje

Vyzdvihuje přínos respektované čtyřicátnice, jež dostává do mentality hokejistek vítěznou DNA, avšak nezapomíná zdůrazňovat, jak zásadní je radost ze sportovního zápolení.

„Vyžaduje profesionalitu, ale zároveň si uvědomuje, že hokej je především zábava, kterou si musíme užívat. Musí to být sranda,“ líčí Přibylová. „Má respekt, ale umíme se s ní zasmát. Dělá si srandu ze své kariéry, že dala jen čtyři góly.“

MacLeodová nahradila loni v dubnu na střídačce Tomáše Pacinu, který dovedl české hokejistky poprvé v historii na olympijské hry; v Pekingu postoupily do čtvrtfinále a obsadily sedmé místo.

V září už pod vedením Kanaďanky získaly na světovém šampionátu v Dánsku průlomovou bronzovou medaili, když v boji o třetí místo přehrály Švýcarky 4:2. „Už jsme spolu hodně zažily. Doufám, že si to ještě užijeme a zakončíme i tuto sezonu zase úspěchem,“ přeje si Přibylová, která si proti Švýcarsku připsala rozhodující trefu.

Útočnice švédského Modo popisuje, nač se ještě na srazech zaměřily. „Musíme mít hráčky před gólmankou, padá pak víc gólů. Za Tomáše Paciny jsme s tím měly problémy. Věděly jsme, že se umíme držet na puku, ale teď jsme soustředily na to, co nám pomůže dostat se s pukem do brány,“ podotýká. „A děláme i na blokování střel. Nesmí se na naši bránu dostat puk.“

Vendula Přibylová s bronzovou medailí z mistrovství světa.

Trenérskou změnu si pochvaluje. MacLeodová má podle ní jako žena blíže k mentalitě hráček. „Více nám rozumí, co se v nás odehrává, o čem přemýšlíme.“

Jako příklad uvádí její proslov po debaklu v semifinále světového šampionátu 1:10 od USA. „Snažila se bavit o tom pozitivním v zápase, neukazovala na mraky chyb. Nerozhodilo nás to,“ oceňuje, že do bitvy se Švýcarkami šly hráčky s čistou hlavou.

V olomouckém Divadle na cucky Přibylová vyprávěla také o nerovném postavení ženského sportu ve společnosti, lopotné cestě k profesionalitě, univerzitním hokeji v Americe i švédské lize, kde povolili něžnému pohlaví hru do těla.