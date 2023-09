Místo Buffala Helsinky. Jak brankářku Škodovou trefila nová ženská NHL

Bláznivé léto prožila hokejová brankářka Blanka Škodová. Česká reprezentantka se po letech v zámořské univerzitní soutěži ve Vermontu těšila na přechod mezi profesionálky. Podepsala už smlouvu s Buffalem, kde měla navazovat v brankovišti na odkaz Dominika Haška, jenže velká reforma ženského hokeje v Severní Americe její ligu i kontrakt zrušila a tak nakonec dvojnásobná majitelka světového bronzu zamířila do Helsinek.

V zámoří budou mít hokejistky svou „NHL“, ovšem až od ledna. Vznik Professional Women’s Hockey League (PWHL) oznámilo vedení nové ligy, kterou bude hrát stejně jako kdysi NHL šest zakládajících klubů, po třech ze Spojených států amerických a z Kanady.

„S Buffalem jsem původně podepsala, jenomže ta ženská liga se úplně zrušila a bude nahrazena novým konceptem. Ten se bohužel začne rozjíždět až následující rok, takže jsem musela jednat a najít si náhradní angažmá,“ vysvětluje Škodová nečekanou změnu klubu, země i životního stylu.

První ročník PWHL potrvá do konce května nebo začátku června, počítá se s přestávkou na dubnové mistrovství světa. „Nově vznikající ženská NHL bude zajímavá, pokud se na to člověk podívá z dlouhodobého pohledu,“ podotýká pětadvacetiletá brankářka. „První rok, dva budou těžké - nějaký čas potrvá než se liga ustálí, ale nové informace se začínají dostávat na povrch: koncept draftu, v jakých městech budou týmy působit, jaké budou podmínky. Je to určitě dobré pro ženský hokej, jen je otázka, jak rychle se této lize podaří dostat se do provozního tempa.“

Hokejová brankářka Blanka Škodová v rozhovoru pro podcast Z voleje.

Amerického snu se ale brankářka, která na letošním světovém šampionátu v Kanadě pomohla jako jednička českému týmu k druhému bronzu po sobě, nevzdává. „Navykla jsem si na americký způsob života a kdyby se naskytla možnost, ráda tam opět zavítám,“ přiznává.

Teď má však rodačka ze Šternberka před sebou finskou výzvu. „Už v květnu jsem byla ve Finsku na dva týdny, kdy tam probíhalo mistrovství světa mužů. Díky tomu jsem mohla strávit spoustu času mezi Tampere a Helsinkami. Navíc jsem tam byla s velmi dobrou kamarádkou Míšou Pejzlovou, která je zároveň i mojí spoluhráčkou v reprezentaci a právě působí v HIFK Helsinky. No a teď už jsme spoluhráčky i v klubu,“ těší se.