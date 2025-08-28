Hokejistky načaly olympijskou sezonu prohrou, Finky rozhodly ve třetí části

České hokejistky vstoupily do olympijské sezony porážkou s Finskem 2:5. Hattrickem se na výhře Seveřanek na turnaji Euro Hockey Tour v Klotenu podílela Elisa Holopainenová, dvě branky a tři asistence nasbírala Michelle Karvinenová. O české branky se v repríze souboje o 3. místo z letošního mistrovství světa v Českých Budějovicích postaraly Kristýna Kaltounková a Tereza Vanišová.

Kristýna Kaltounková na mistrovství světa žen 2025 | foto: ČTK

Úvod utkání se lépe vydařil Finkám, které se ve 13. minutě dostaly do vedení. Po rychlém protiútoku otevřela skóre Holopainenová. Češky v první třetině přestály tři oslabení, na přelomu první a druhé části nevyužily první přesilovku, ale ve 24. minutě vyrovnaly, když střelu Čajanové od modré čáry tečovala Kaltounková.

Finky ale rychle odpověděly a za 62 sekund jim vrátila vedení svou druhou brankou Holopainenová. V polovině utkání musely Češky nezvykle na dvě minuty vyměnit brankářku. Hesové vypadl nůž na brusli a kustodům se nedařilo jej nasadit do zřejmě poškozené brusle zpět. Do hry tak musela Peslarová.

V komerční přestávce se Hesová vrátila na led a ve 33. minutě se mohla se spoluhráčkami radovat z vyrovnání, když se přesnou střelou do horního roku branky prosadila Vanišová. Při vyloučení Holopainenové mohla dokonat obrat Mlýnková, trefila ale jen tyč.

Ve třetí části Finky získaly vedení zpět. Bleskově využitou přesilovou hrou se o to zasloužila Karvinenová, která se ve 48. minutě trefila i podruhé, když využila chybnou českou rozehrávku a skórovala lehce mezi betony Hesové.

O šanci na obrat Češky následně připravila Holopainenová, která na hranici hry vysokou hokejkou tečovala střelu od modré čáry. Kanadská koučka českého výběru MacLeodová se pomocí takzvané trenérské výzvy snažila změnit verdikt rozhodčích, gól ale i po kontrole u videa platil.

V pátek se české hokejistky utkají s domácím Švýcarskem.

Turnaj čtyř v Klotenu (Švýcarsko)

součást Women’s Euro Hockey Tour

Česko - Finsko 2:5 (0:1, 2:1, 0:3)

Branky: 24. Kaltounková, 33. Vanišová - 13., 25. a 53. Holopainenová, 44. a 48. Karvinenová

19:00 Švýcarsko - Švédsko

