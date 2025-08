„Zápas bude velmi emotivní. Považuji ho za most – propojení srdcí, duší. Bude to kód, který v každém z nás něco otvírá – vzpomínku, soucit, pochopení,“ svěřila se Eva Buchtelová, která o svém synovi napsala knihu Zemři a povstaň, nazvanou podle jeho tetování.

Když si mládežnického reprezentanta v létě 2020 vzala zákeřná nemoc, český hokej byl v šoku a truchlil. Buchtelův kamarád, útočník Jakub Lauko, už tehdy přemýšlel, že ho uctí speciálním zápasem. „Tehdy do toho přišel covid. Jak je ale vidět, všechno má svůj čas. Kuba s námi, tedy se mnou a mým manželem, konzultoval tuto akci loni v létě. Jsme moc rádi, že utkání je součástí Memoriálu Ondřeje Buchtely.“

Mládežnický turnaj se letos uskuteční už počtvrté. „A pro nás je možná ještě důležitější než charitativní zápas. Jeho hlavní organizátor Jaroslav Procházka vkládá do každého ročníku nejen profesionalitu, ale i něco osobního, co má obrovský přesah, proto je to pro nás pokaždé poctou,“ cení si Eva Buchtelová.

Utkání Ondřeje Buchtely Sobota 9. srpna od 17 hodin v Rocknet Aréně v Chomutově Aktuální soupisky

Buchta tým: Štěpán Lukeš, Tomáš Král, Richard Běhula - Jakub Lauko, Ondřej Kaše, David Kaše, David Kämpf, Radek Duda, Michal Vondrka, Jan Rutta, Dávid Skokan, Juraj Valach, Marek Hovorka, Radek Havel, Jan Šír, Nicolas Hlava, Jiří Průžek, Martin Hřebíček, Jaroslav Mrázek, Petr Chlán, Daniel Bukač. Český hokejista Tomáš Nosek zvedá nad hlavu Stanley Cup. Tým hvězd: Lukáš Dostál, Karel Vejmelka, Jiří Patera – Martin Nečas, Adam Klapka, Jiří Kulich, David Jiříček, Matěj Blümel, Filip Chytil, David Špaček, Eduard Šalé, Lukáš Sedlák, Radko Gudas, Tomáš Nosek, Roman Červenka, Jiří Tlustý, Filip Král, Adam Raška, Lukáš Rousek, Jan Myšák, Radim Mrtka, Radim Šalda.

Po jejím synovi, který za Piráty nasbíral 27 extraligových startů a dalších 118 přidal o patro níž, je pojmenovaná i cena pro nejlepšího obránce první ligy: „Sleduji ji pravidelně a jsem moc ráda, že Ondrovo jméno zůstává odkazem.“

Sobotní benefici ozáří hokejové hvězdy jako Roman Červenka, Tomáš Nosek, David Kämpf, Jan Rutta, Karel Vejmelka, bratři Kašové, Radek Duda, Lukáš Dostál a možná také Pavel Zacha. Tedy i vítězové Stanley Cupu a mistři světa.

„Těším se na všechny, kteří budou na modré čáře, včetně trenérů. Myslím, že Ondra by byl nadšený. Především z toho, že charitativní utkání se vyprodalo takřka během jednoho týdne,“ zahřálo Evu Buchtelovou u srdce. „Celá rodina jsme poctěni tím, kdo se zúčastní. Já jsem dojatá z velmi kladného přijetí napříč celým hokejovým prostředím.“

Výtěžek půjde pro nadace Pirátské Srdce a Kapka 97; druhá jmenovaná pomáhá onkologickým pacientům a jejich rodinám. „Charitativní akce jsou o propojení nás všech.“

Eva Buchtelová je s Laukem stále v kontaktu. „Víme o sobě. Já mu děkuji, že mě v mých těžkých chvílích viděl. Věnoval mi puk a dres, který přitom mohl dát své mamince,“ připomněla památku na Laukův první gól v NHL. „Jsem ráda, že Ondrův odkaz šířil za mořem a šíří ho i v Česku.“

Lauko s Buchtelou hrál v Chomutově, stali se z nich největší kamarádi. Po jeho odchodu si nechal vytetovat iniciály OB. V létě se přesunul z Bostonu do Pardubic. „Asi nejsem kompetentní tento přestup hodnotit, ale vím, co by na něj řekl Ondra: Laukič zná cestu.“

Paní Buchtelová bývalé synovy spoluhráče sleduje. „Nejen ty v NHL nebo extralize, ale i kluky, kteří hráli s Ondrou v dorostu a nyní působí v nižších soutěžích. Někteří včetně jeho trenérů se ozývají a na memoriálu se vždy potkáme. Přijdou i s rodinami a jsou to moc milá setkání.“

Hokejovou fanynkou zůstala dál. „Vděčím za to Kubovi. Sleduji jeho kroky a prožívám s ním v duchu jeho cestu.“ V sobotu se jejich cesty protnou na stadionu Pirátů. Na místě, kde její syn nakoukl do extraligy.