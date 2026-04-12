Obhájci titulu do turnaje vstoupili šokující porážkou 1:2. „Ve výpravě zavládlo zděšení,“ poznamenal později Dominik Hašek. „Po naší zemi se rozlilo hrozné zklamání.“
Jeden z nejlepších gólmanů všech dob proti nováčkovi elitní skupiny nenastoupil. Noví trenéři Ján Starší a František Pospíšil dali šanci „dvojce“ Jaromíru Šindelovi. V sestavě však měli řadu borců, kteří o rok dřív v Praze vybojovali zlato. Kapitán Dárius Rusnák tvrdil, že nově složený kolektiv má ještě větší sílu.
Maséři z něj byli zoufalí. Nevěděli, jaké pití mají objednat k obědu. Nikdy se mu nezavděčili. Jeden den brblal: „Prečo ta kola je tu? Prečo nie je mirinda?“ A jindy zase lamentoval: „Ako to, že mirinda? Čo to... Dajte kolu!“