Sedmé září. Tohle datum navždy zůstane jedním z těch nejtemnějších v dějinách hokeje. Už to je patnáct let, co v ruské Jaroslavli krátce po vzletu havaroval letoun Jak-42. S 45 lidmi na palubě, z nichž nakonec přežil jen jediný. Mezi oběťmi figurovali i tři čeští mistři světa Josef Vašíček, Karel Rachůnek, Jan Marek a slovenský útočník Pavol Demitra. Tragédie byla od začátku spojena s heslem: „Nikdy nezapomeneme.“ A platí to stále.
Autor: Profimedia.cz
K tragédii došlo přesně ve středu 7. září 2011, kolem poledne českého času, v Jaroslavli okolo čtvrté odpoledne. Pilotům se nepodařilo vzletět na ranveji, ale až na travnaté ploše před ní. Nenabrali ale dostatečnou výšku, zhruba v šesti metrech a po střetu s anténním systémem padá stroj dolů, v těsné blízkosti startovního jaroslavlského letiště Tunošna se při dopadu láme na kusy a hoří.
Autor: Profimedia.cz
Právě do vody místní začali vkládat květiny, aby se rozloučili s oběťmi letecké tragédie.
Autor: Reuters
Na palubě stroje Jak-42, který vidíte na archivním snímku z června 2010, se nacházelo 45 osob, 37 cestujících a osm členů posádky. Havárii přežili dva lidé, jen palubní inženýr Alexander Sizov se ale následně zotavil, po dvou provedených plastických operacích zůstal jediným přeživším.
Autor: Planepictures.net - OSDU
Z týmu Jaroslavle při cestě na zápas KHL do Minsku tedy nepřežil nikdo z funkcionářů ani realizačního týmu, ani žádný hráč z šestadvacetičlenného kádru. Útočníka Alexandera Galimova svědci spatřili, jak je po pás ve vodě a hoří. S popáleninami na 90 procentech těla zemřel po pěti dnech v nemocnici.
Autor: AP
V tehdejším týmu Jaroslavle měli po čtrnácti Rusech druhé nejvyšší zastoupení Češi. O život přišli tři tuzemští hokejisté, zleva útočníci Jan Marek s Josefem Vašíčkem a obránce Karel Rachůnek.
Autor: Koláž - iDNES.cz
Na Slovensku zase dodnes vzpomínají na legendárního Pavla Demitru (†36), který skoro všechnu seniorskou kariéru strávil v zámořské NHL, do Evropy se vracel v roce 2010, kdy v Jaroslavli odehrál jednu sezonu. Zemřel ale také jako otec dvou malých dětí... Další zesnulí hokejoví zástupci pocházeli z Ukrajiny, Švédska, Německa, Lotyšska a dva z Běloruska. Tým z pozice trenéra vedl Kanaďan Brad McCrimmon.
Autor: Profimedia.cz
Potápěči mezitím v okolí trosek v řece Volze pátrali po černých skříňkách, které bývají zásadní pro vyšetřování leteckých nehod. Se záchranáři pak prohledávali řeku i okolí, aby našli všechny oběti.
Autor: Reuters
Tři čeští mistři. Ještě do konce tragického roku uvedli všechny tři Čechy do tuzemské hokejové síně slávy. Každý z nich byl neopomenutelnou postavou národního týmu, s nímž také slavili titul světových šampionů.
Autor: Koláž - iDNES.cz
Jan Marek (†31). Nezapomenutelné zůstanou jeho proměněné nájezdy ve čtvrtfinále a semifinále ze zlatého MS 2010, kde národní tým až do roku 2024 naposledy slavil titul. K tomu o rok později Marek připojil bronz, v extralize bral primát se Spartou v sezoně 2005/06. Před vznikem KHL získal rok nato ruský titul s Magnitogorskem. A další rok jindřichohradecký rodák do nové soutěže vletěl jako hvězda, se 72 body, navíc jako nejlepší střelec soutěže. Osudnou se mu stala neoblíbená součást života vrcholového sportovce, hokejový útočník míval strach z létání.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Karel Rachůnek (†32). Možná neexistuje ikoničtější gól v národním týmu než ten jeho. Osm sekund před koncem semifinále se Švédskem na MS 2010 srovnal utkání na 2:2 a poslal ho do vítězného prodloužení, respektive nájezdů. Navždy s ním zůstane spjatá hláška komentátora Roberta Záruby: „Rachna kachna, to to letělo!“ A také moment, kdy na oplátku vysklil plexi s ruským obrem Jevgenijem Arťuchinem, který ho předtím na bronzovém šampionátu 2011 poslal k ledu. Sympaťák ze Zlína odehrál sedm sezon v NHL, zanechal po sobě dvě malé děti, tříletého syna Matěje a roční dceru Kateřinu. Matěj se už jako osmnáctiletý aktuálně pokouší hokejově prosadit v Americe.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Josef Vašíček (†30). Nejznámějším okamžikem nejmladšího z Čechů na palubě asi v očích tuzemských fanoušků bude jeho trefa z finále MS 2005 proti Kanadě. Výhru 3:0 tehdy jistil parádní pohotovou střelou těsně před vlastním brankovištěm, z pokleku, přes celé kluziště do prázdné branky. Národní tým tak přišel k asi nejcennějšímu titulu v novodobé historii světových šampionátů, ten ve Vídni byl totiž díky výluce v NHL nabitý hvězdami zámořské soutěže. Kromě toho ale Vašíček získal také Stanley Cup, o rok později s Carolinou. A byl rovněž členem zlaté juniorské generace z přelomu století. Centr z Havlíčkova Brodu byl v době havárie zasnoubený s přítelkyní Michaelou.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Pozoruhodný životní příběh se pojí s Ivanem Tkačenkem, který na snímku slaví gól právě se Slovákem Demitrou (38). Ruský útočník byl rok kapitánem Jaroslavle a jejím věrným odchovancem, teprve po jeho smrti ale vyšlo najevo, že v částečné anonymitě, pod svými jmény Ivan Leonidovič (bez příjmení), posílal roky peníze na dětské onkologické pacienty. Poslední příspěvek na účet šestnáctileté Diany Ibragimové trpící leukémií měl poslat telefonním příkazem právě 7. září 2011. Pouhých patnáct minut před nástupem do stroje Jak-42.
Autor: Profimedia.cz
Zátiší k uctění památky hokejistů Jaroslavle na místním stadionu Arena 2000 se snímkem ze soustředění týmu ve Švýcarsku.
Autor: AP
Složení kompletního týmu Lokomotiv Jaroslavl před tragédií. V dolní řadě uprostřed sedí Karel Rachůnek, dvě místa vpravo od něj pak Josef Vašíček. Jan Marek se nachází v horní řadě jako čtvrtý zleva a Slovák Pavol Demitra sedí druhý zleva ve spodní řadě.
Autor: Reuters
Takhle blízko letiště se nacházela část rozlomeného letadla, ocasní část na břehu, trup a kabina ve vodě.
Autor: Reuters
Umístění letiště Tunošna na mapě zároveň označuje i oblast nehody, která zahrnuje i blízkou řeku Volhu.
Autor: pro iDNES.cz
Pieta v Minsku. Právě sem měli hokejisté Jaroslavle přiletět. Start KHL se nakonec o pár dní odložil, ročník pochopitelně proběhl bez účasti Lokomotivu. Podobizny hráčů se alespoň objevily na ledě arény v běloruském hlavním městě. Vpravo lze zahlédnout i podobizny Jana Marka a Josefa Vašíčka.
Autor: ČTK
Fanoušci Dinama Minsk před stadionem pokládali květiny na památku tragicky zahynulých hráčů Jaroslavle.
Autor: Reuters
V Praze se den po havárii shromáždil ohromný počet lidí, aby uctil památku hokejistů. A to na Staroměstském náměstí. Symbolicky místo, které ve spojitosti s hokejem patřilo vždy oslavám (těm nejznámějším po zlaté olympiádě v Naganu), nyní zahalil smutek.
Autor: Petr Topič, pro iDNES.cz
A připojila se i další česká města. Pochopitelně Zlín, coby Rachůnkovo rodiště. Zde se vzpomínalo na parkovišti před Zimním stadionem Luďka Čajky.
Autor: Dalibor Glück, MAFRA
V Jindřichově Hradci vzpomínali na Marka, na jihu Čech se s ním také v kostele Nanebevzetí Panny Marie rozloučily stovky lidí. K rakvi mu truchlící donášeli květiny.
Autor: Ladislav Němec, MAFRA
V Havlíčkově Brodě stačilo jen pár hodin od zveřejnění prvních zpráv o tragédii v Jaroslavli a plastika hokejistových bruslí před stadionem v areálu Kotlina byla obsypána květinami a svíčkami.
Autor: Anna Vavríková, MAFRA
Ve slovenském Trenčíně pak zavzpomínali na Pavla Demitru, snímek je ještě z večera 7. září 2011, v roce 2016 tu útočníkovi také před vchodem na tamní zimní stadion postavili památník.
Autor: Reuters
Pieta za české hráče se ale držela například i v Pardubicích, tradičním hokejovém městě.
Autor: Michal Klíma, MAFRA
Fanoušci při Slovácké benefici ve Starém Městě pak uctili tragicky zesnulé hokejisty speciální choreografií s nápisem „Nezapomeneme“.
Autor: Luděk Ovesný
Vojáci čestné stráže české armády přenášejí rakve s tragicky zesnulými hokejisty Karlem Rachůnkem, Janem Markem a Josefem Vašíčkem. (10. září 2011)
Autor: Radek Cihla, MAFRA
Pieta na Staroměstském náměstí v Praze za hokejisty, kteří zemřeli při letecké tragédii u ruské Jaroslavle.
Autor: Petr Topič, pro iDNES.cz
Poslední rozloučení se zesnulými hokejisty na pražském Staroměstském náměstí se zúčastnil i Patrik Eliáš.
Autor: Anna Vavríková, MAFRA
Pieta na Staroměstském náměstí v Praze za hokejisty, kteří zemřeli při letecké tragédii u ruské Jaroslavle.
Autor: Petr Topič, pro iDNES.cz
Hokejista Patrik Eliáš (vpravo) se zúčastnil pietní vzpomínky na pražském Staroměstském náměstí. (8. září 2011)
Autor: Dan Materna, MAFRA
Pohřbu Josefa Vašíčka se zúčastnila řada výjimečných hokejistů. Rakev s ostatky nesl například Marek Malík, který byl v prvních letech v zámoří Vašíčkovým „starším bratrem“, nebo František Kaberle.
Autor: Archiv MF DNES, MAFRA
Minuta ticha. I začátek české extraligy samozřejmě doprovázela. A totéž platilo i v následujících letech u některých přípravných zápasů, které se první zářijový týden ještě před startem nejvyšší soutěže hrávají.
Autor: Radek Cihla, MAFRA
Hokejisté Pardubic a Liberce uctili před vzájemným zápasem památku obětí leteckého neštěstí v Jaroslavli minutou ticha.
Autor: Michal Klíma, MAFRA
Velké rozloučení se konalo přímo na ledové ploše v jaroslavlské aréně. Proudily sem davy lidí, aby uctily památku tragicky zesnulých hokejistů při letecké havárii.
Autor: Reuters
Lidé pokládají květiny k rakvím s ostatky tragicky zesnulých hokejistů Lokomotivu Jaroslavl přímo na ledové ploše tamní arény.
Autor: Reuters
Piety přímo na místě tragédie se s květinami zúčastnil také tehdejší ruský prezident Dmitrij Medveděv, který řešil, co bude s týmem Lokomotivu dál.
Autor: Reuters
Ze spletitého případu nakonec vyšlo několik zásadních pochybení. Stát ještě na jeho začátku odebral příslušné letecké společnosti Jak Servis licenci. Mimo jiné se ukázalo, že posádka nebyla dostatečně proškolená při přechodu z typu stroje Jak-40 na novější Jak-42, s kterým havarovala. Jako klíčový se tento bod mohl ukázat u brzd, zatímco u staršího modelu byly zvláštní opěrky na paty, u nového už se pokládaly na podlahu. Jeden z pilotů se přitom měl léčit s neurologickou poruchou, která ho postupně měla připravovat o citlivost v nohou i lepší koordinaci pohybů. Přesto mu bylo umožněno ve svém povolání nadále pokračovat.
Autor: AP
Je možné, že právě tento pilot pak nebyl schopen rozpoznat, že při startu nesmyslně stojí na brzdových pedálech, přičemž k brždění prý skutečně docházelo. Při rozjezdu se tak nedařilo nabrat vzletovou rychlost, tudíž stroj přejel celou ranvej. A zrovna v momentě, kdy piloti stahovali kniply naplno k sobě, aby se zvedli, měl jeden z nich naplno brzdy sešlápnout. Stroj tak ve vzduchu neměl rychlost a za chvíli se zlomil směrem dolů, technické závady na letadle vyšetřovatelé odmítli. Kapitán prý navíc obdržel oprávnění na základě neplatných dokumentů.
Autor: Reuters
Jeden z vrchních představitelů společnosti Jak Servis, náměstek generálního ředitele Vadim Timofejev dostal pětiletý trest odnětí svobody, když dovolil nevyškolené posádce se strojem létat. Zároveň zůstal jediným obviněným. A díky amnestii k 70. výročí vítězství ve druhé světové válce mu byl soudem trest současně prominut. (22. září 2015)
Autor: Profimedia.cz
Dávno před rozřešením probíhajícího vyšetřování, už čtvrt roku po leteckém neštěstí, vyjel k hokejovému zápasu nově složený tým Lokomotivu Jaroslavl.
Autor: AP
Svíčky na památku hokejistům a funkcionářům Lokomotivu v hale drželo na šest tisíc lidí. Vstup přitom nebyl zadarmo, v přepočtu za 290 korun. Vybrané peníze poslali organizátoři na pomoc pozůstalým.
Autor: Profimedia.cz
Na ledě se představilo 300 hráčů Lokomotivu od nejmladších až po nově budovaný tým. Tribuny se v těch chvílích otřásaly dupáním a potleskem.
Autor: Profimedia.cz
Tři mladí hráči pak na led přinesli věčný oheň, který podle vedení klubu bude trvale hořet v útrobách haly a bude představen divákům před každým budoucím ligovým zápasem.
Autor: Profimedia.cz
Zlín na počest tragicky zesnulého Karla Rachůnka dokonce s Lokomotivem Jaroslavl uspořádal v listopadu 2012 i exhibiční zápas. Zleva Sami Lepistö a brankář Vitalij Kolesnik z Jaroslavle a Petr Holík ze Zlína.
Autor: Němec Zdeněk, ČTK
Lidé uctívali oběti nehody i na hřbitově, kde mezi hosty pietního aktu byli i příbuzní obětí havárie včetně rodin mrtvých hokejistů z Kanady a Ukrajiny.
Autor: Profimedia.cz
Hokejisté (zleva) Tomáš Rolínek, Jan Marek a Karel Rachůnek při utkání ČR - Slovensko (4. listopadu 2008)
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Pieta na Staroměstském náměstí v Praze za hokejisty, kteří zemřeli při letecké tragédii u ruské Jaroslavle (8. září 2011)
Autor: Petr Topič, pro iDNES.cz
Pieta ve Zlíně za hokejistu Karla Rachůnka, který zahynul při letecké tragédii v Rusku společně se spoluhráči z týmu Lokomotiv Jaroslavl (8. září 2011)
Autor: Dalibor Glück, MAFRA
Pieta v Havlíčkově Brodě za hokejistu Josefa Vašíčka, který zahynul při letecké tragédii v Rusku společně se spoluhráči z týmu Lokomotiv Jaroslavl (8. září 2011)
Autor: Petr Lemberk, MAFRA
Na stadionu Dukly v Trenčíně se 15. září konalo rozloučení s bývalým kapitánem slovenské hokejové reprezentace Pavolem Demitrou, který minulý týden zahynul při leteckém neštěstí v Rusku.
Autor: Andrej Luprich, ČTK
Fanoušci v Jaroslavli se před halou sešli už večer 7. září. Tragédii, která zasáhla mezinárodní hokej, prohlásil tehdejší šéf IIHF René Fasel za ten „nejčernější den v dějinách našeho sportu“. Heslo „nikdy nezapomeneme“ nyní platí i po patnácti letech.
Autor: Reuters