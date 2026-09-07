|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.
Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč
Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.
Patnáct let od letecké tragédie v Jaroslavli. Na palubě zemřeli i tři čeští mistři světa
Sedmé září. Tohle datum navždy zůstane jedním z těch nejtemnějších v dějinách hokeje. Už to je patnáct let, co v ruské Jaroslavli krátce po vzletu havaroval letoun Jak-42. S 45 lidmi na palubě, z...
Násilnosti na hokeji v Jihlavě. Lidé s dětmi prchali ven, hledal se muž ze záznamu
Horácká aréna v Jihlavě má za sebou vážný incident. Během zářijového přípravného hokejového zápasu mezi domácí Duklou a Českými Budějovicemi napadla skupina výtržníků hostující fanoušky i členy...
Jágr tam vstřelil poslední gól v NHL. Hala, kam se báli i novináři, půjde k zemi
V roce 1988 byl ozdobou zimních olympijských her v Calgary, o rok později na jeho ledě hráči Flames zvedli nad hlavu svůj první a dosud jediný Stanley Cup. Nyní však hokejové fanoušky čeká změna,...
Třinec odmítl pokračovat v zápase s Kometou. Kovařčík utrpěl otřes mozku
Přípravné utkání mezi hokejisty Brna a Třince předčasně skončilo již po první třetině. Oceláři odmítli v utkání pokračovat poté, co se v závěru úvodní dvacetiminutovky po střetu s Janem Ščotkou...
Tohle má být Pastrňák? Fanoušci slavné videohry kritizují podobizny hráčů
Nové vydání tradiční videohry NHL, tentokrát s označením 27, vyvolalo obrovskou vlnu reakcí na sociálních sítích. Často udivených, nechápavých, mnohdy až posměšných. Hokejoví fanoušci se totiž...
Střílej, sakra! Nečas o strastech životní sezony: Carolině jsem pohár nepřál
Jako teprve třetí Čech v dějinách nastřádal v NHL sto bodů. Našel nový domov v Coloradu. Konečně vybalil své umění s plnou parádou. V minulé sezoně se ovšem hokejista Martin Nečas musel též smířit s...
Tři sady, moderní připomínka historie. Sparta ukázala dresy na novou sezonu
Do extraligové sezony vstupuje s odhodláním a chutí navázat na charakter z jarního play off. S novým trenérským štábem, jen lehce pozměněným kádrem a také unikátními dresy. Sparta na úterní tiskové...
Násilnosti na hokeji v Jihlavě. Lidé s dětmi prchali ven, hledal se muž ze záznamu
Horácká aréna v Jihlavě má za sebou vážný incident. Během zářijového přípravného hokejového zápasu mezi domácí Duklou a Českými Budějovicemi napadla skupina výtržníků hostující fanoušky i členy...
Tohle má být Pastrňák? Fanoušci slavné videohry kritizují podobizny hráčů
Nové vydání tradiční videohry NHL, tentokrát s označením 27, vyvolalo obrovskou vlnu reakcí na sociálních sítích. Často udivených, nechápavých, mnohdy až posměšných. Hokejoví fanoušci se totiž...
Boj o extraligu? Nože na krku úplně nemáme, říká kouč Jihlavy Ujčík
Poslední dvě sezony hokejisté Dukly Jihlava končili až v baráži o extraligu. Tým dobitý z náročných bojů prvoligového play off však na odpočinutého soupeře z vyšší soutěže nestačil: Olomouci podlehl...
Hokejoví Zubři žijí dál: Ekonomicky jsme se odrazili ode dna. Stále ale hledají partnera
Ještě na začátku roku nebylo jasné, zda na to vůbec dojde. Ale je tu září a s ním i další ročník hokejové první ligy, na jehož startu nebudou chybět přerovští Zubři. „Je to naše dvanáctá sezona v...
POHLED: S křídly míří hokejová extraliga vysoko, ale... Chce to odvážné změny
Do hokejové extraligy vstupuje sponzor, jehož samotná přítomnost vzbuzuje pozornost. Dává vědět, že se nejvyšší česká soutěž posouvá dál. Možná až o desítky metrů výš, kam v pondělí v Letňanech...
Patnáct let od letecké tragédie v Jaroslavli. Na palubě zemřeli i tři čeští mistři světa
Sedmé září. Tohle datum navždy zůstane jedním z těch nejtemnějších v dějinách hokeje. Už to je patnáct let, co v ruské Jaroslavli krátce po vzletu havaroval letoun Jak-42. S 45 lidmi na palubě, z...
Druhá výhra v Lize mistrů. Vítězný gól přinesl úlevu, přiznal Rohlík
Stoprocentní bilanci zatím drží v hokejové Lize mistrů plzeňští indiáni. Po jasném vítězství 4:0 nad švédským Rögle vydřeli v sobotu na domácím ledě výhru 2:1 s mistrem Polska GKS Tychy. Přes...
Proti Rögle jsem měl extra motivaci. Výhra mě moc těší, říká pardubický Tomášek
Jeho tým přetlačil švédské Rögle ve svém druhém utkání v hokejové Lize mistrů „jen“ 1:0, přesto měl útočník David Tomášek z tohohle výsledku opravdu velkou radost.
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Plzeň i Pardubice slaví další výhru v Lize mistrů. Liberec opět prohrál
Hokejisté Pardubic a Plzně uspěli i ve druhém utkání v Lize mistrů, Liberec si naopak připsal druhou porážku. Dynamo opět neinkasovalo a porazilo Rögle 1:0. Škoda přehrála Tychy 2:1. O výhře...
Vsetínský kapitán Slováček: Odešli kamarádi. Řez se dal čekat, je to byznys
Ve Vsetíně se před 31 lety narodil, učil se hokej. A teď Ondřeji Slováčkovi našili na dres poprvé kapitánské céčko mužského týmu. „Vyrůstal jsem v mistrovské éře. Byl to jeden z mých menších snů,...