Patnáct let od letecké tragédie v Jaroslavli. Na palubě zemřeli i tři čeští mistři světa

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Letecká katastrofa si 7. září 2011 na letišti v Jaroslavli vyžádala 37 obětí z... Hořící vrak letadla Jak-42 u ruské Jaroslavli (7. září 2011) Potápěči v okolí trosek letadla Jak-42 pátrají po černých skříňkách. (8. září... Obyvatelé Jaroslavle se na místě nehody letounu Jak-42D loučí s mrtvými... Jak-42 na snímku z 18. června 2010 Trosky letadla, ve kterém zemřeli hokejisté ruského týmu Lokomotiv Jaroslavl.... Zleva: Jan Marek, Josef Vašíček a Karel Rachůnek Pavol Demitra v dresu ruské Jaroslavle Potápěči v okolí trosek letadla Jak-42 pátrají po černých skříňkách (8. září... Příznivec hokejového klubu Lokomotiv Jaroslavl prohledává vodu u místa, kde se... Růže , kterou do Volhy vhodila žena hokejisty Alexandra Vjuchina (8. září 2011) Zleva: Karel Rachůnek, Josef Vašíček a Jan Marek
Sedmé září. Tohle datum navždy zůstane jedním z těch nejtemnějších v dějinách hokeje. Už to je patnáct let, co v ruské Jaroslavli krátce po vzletu havaroval letoun Jak-42. S 45 lidmi na palubě, z nichž nakonec přežil jen jediný. Mezi oběťmi figurovali i tři čeští mistři světa Josef Vašíček, Karel Rachůnek, Jan Marek a slovenský útočník Pavol Demitra. Tragédie byla od začátku spojena s heslem: „Nikdy nezapomeneme.“ A platí to stále.

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Patnáct let od letecké tragédie v Jaroslavli. Na palubě zemřeli i tři čeští mistři světa

Letecká katastrofa si 7. září 2011 na letišti v Jaroslavli vyžádala 37 obětí z...

Sedmé září. Tohle datum navždy zůstane jedním z těch nejtemnějších v dějinách hokeje. Už to je patnáct let, co v ruské Jaroslavli krátce po vzletu havaroval letoun Jak-42. S 45 lidmi na palubě, z...

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