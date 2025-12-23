„Děti dělají jen to, co po nich chtějí trenéři. A ti si často mastí ego,“ poví Martin Nečas. Trenér a otec nejlépe placeného českého hráče v NHL.
Jiný příklad z českých zimáků. Mladík si vyhlédl oběť, rozjíždí se směrem k ní, chytá hokejku do obou rukou a ukázkovou hrazdou bezmocného chlapce posílá hlavou na mantinel.
Pojďme dál. Trenér hecuje svěřence: „Jestli máme prohrát, aspoň je pořádně seřežeme, jasný?“
Kolega z branže, jiné místo, jiný čas. „Ku*va, tak ho tam nalož!“ řve ze střídačky na svého hráče, jenž se nechal obehrát a připravit o puk.
Jsou to příběhy, které připomínají báchorky z pralesních lig, jenže se děly a dějí také v nejvyšších mládežnických soutěžích českého hokeje.
Historky vyprávěli trenéři a experti na mládežnický hokej, když je redakce iDNES Premium oslovila s tématem, jestli dává smysl svazový příkaz rozšířit omezení hry do těla až do kategorie starších žáků do 14 let.
Kluci by měli vědět, že účelem není seřezat druhého, ale chtít hrát. Ano, v každém týmu najdete hokejistu, který to chce mastit, ale to je věc trenéra a nikdo mi to nevymluví.