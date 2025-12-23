Jak nezkazit a vychovat šikuly, co se nebojí Kanady. Omezit hru do těla samo neobstojí

Trénink hokejových žáků týmu HC Sparta Praha.

Robert Rampa
Zbývají sekundy do konce hokejového utkání žáků. Prásk. Urostlejší teenager z frustrace srazí drobnějšího protihráče k ledu. Navrch vítězoslavně zvedá ruce a z tribuny jeho pitomý úlet podpoří nadšený rodič. Ten stojí, ukazuje vztyčené palce a radostně se šklebí.

„Děti dělají jen to, co po nich chtějí trenéři. A ti si často mastí ego,“ poví Martin Nečas. Trenér a otec nejlépe placeného českého hráče v NHL.

Jiný příklad z českých zimáků. Mladík si vyhlédl oběť, rozjíždí se směrem k ní, chytá hokejku do obou rukou a ukázkovou hrazdou bezmocného chlapce posílá hlavou na mantinel.

Pojďme dál. Trenér hecuje svěřence: „Jestli máme prohrát, aspoň je pořádně seřežeme, jasný?“

Kolega z branže, jiné místo, jiný čas. „Ku*va, tak ho tam nalož!“ řve ze střídačky na svého hráče, jenž se nechal obehrát a připravit o puk.

Jsou to příběhy, které připomínají báchorky z pralesních lig, jenže se děly a dějí také v nejvyšších mládežnických soutěžích českého hokeje.

Historky vyprávěli trenéři a experti na mládežnický hokej, když je redakce iDNES Premium oslovila s tématem, jestli dává smysl svazový příkaz rozšířit omezení hry do těla až do kategorie starších žáků do 14 let.

Kluci by měli vědět, že účelem není seřezat druhého, ale chtít hrát. Ano, v každém týmu najdete hokejistu, který to chce mastit, ale to je věc trenéra a nikdo mi to nevymluví.

Martin Nečas starší

Právě nejčtenější Premium články:
Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

Kysela o barážové při: Kdo na extraligu má, ať ji hraje. Rozšiřování může být jako v NHL

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

Další slovo do barážové pranice. Hokejový mistr světa Robert Kysela se zařadil mezi příznivce shora uzavřené, ale zespoda otevřené extraligy pro ty, kdo splní podmínky vstupu. „Po vzoru NHL,“ říká...

23. prosince 2025

Mario je pro mě pořád jednička! Pittsburgh má nového krále, Crosby předčil Lemieuxe

Sidney Crosby z Pittsburghu (uprostřed) přijímá od spoluhráčů gratulace k...

V přesilové hře si na levé straně přebral kotouč a z vrcholu kruhu vystřelil. Pokus Sidneyho Crosbyho nakonec v gól proměnil Rickard Rakell a Pittsburgh se v utkání NHL s Montrealem (4:3N) ujal...

22. prosince 2025  17:46

Rukavice dolů! Pastrňák čelil provokacím, pak se popral. Chceme energii, zní z klubu

David Pastrňák se pouští do bitky s Ridlym Greigem.

Do konce duelu Bostonu s Ottawou (2:6) v NHL zbývalo jen lehce přes minutu, o výsledku už bylo rozhodnuto. Pokud byste ale čekali klidný závěr, byli byste na omylu. Ve vypjatém momentu se možná...

22. prosince 2025  13:33

Lev oslavil plzeňskou pětistovku a rýpl si do Sedláka: Je zápas, kdy se nerozčiluje?

Plzeňský útočník Jakub Lev v šanci před odkrytou brankou Pardubic

V sezoně 2012/13 byl u historického titulu, o tři roky později s Plzní slavil extraligový bronz. A v nedělním duelu s Pardubicemi (1:2) odehrál Jakub Lev za mateřský klub 500. zápas v nejvyšší...

22. prosince 2025  12:35

Narazí a zaseknou se. Augusta řeší výchovu hráčů: Chybí odolnost, moc je peřinkujeme

Premium
Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Jednu medaili si můžete odůvodnit šťastnou souhrou okolností. Ale tři v řadě? To už není pouhá náhoda. A dáte-li na názory zámořských expertů, na nadcházejícím hokejovém šampionátu juniorů patří Češi...

22. prosince 2025

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

21. prosince 2025  9:02,  aktualizováno  22. 12. 11:09

Necítím se, nehraju. Jágr sám odstoupil, v Liberci vládla spokojenost: Skvělý výkon

Kladenský útočník Jaromír Jágr

Bílí Tygři potřebovali po dvou venkovních prohrách zabrat, a to se jim podařilo. V tabulce extraligy jsou aktuálně pátí. Doma vyhráli pošesté v řadě, tentokrát porazili Kladno 4:1. „Vyšla nám první...

22. prosince 2025  9:35

Hertl posbíral tři body, Nečas i Pastrňák mezi střelci. Crosby překonal Lemieuxe

Martin Nečas slaví se střídačkou Colorada gól proti Minnesotě.

V nedělních zápasech hokejové NHL byli Češi hodně vidět. Martin Nečas gólem nastartoval Colorado k další výhře, David Pastrňák naopak jen mírnil debakl Bostonu. Tomáš Hertl pak k vstřelené brance...

21. prosince 2025  22:29,  aktualizováno  22. 12. 8:57

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

21. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  20:34

Kolín porazil i lídra, Slavia se ale stále drží na čele prvoligové tabulky

Hokejisté Slavie Jake Gricius (vlevo), brankář Jaroslav Pavelka a Marek Berka...

Pražská Slavia v první hokejové lize prohrála 1:2 po samostatných nájezdech s Kolínem, ale dál má v čele tabulky čtyřbodový náskok. Druhá Jihlava podlehla 1:2 v prodloužení dosud posledním Pardubicím...

21. prosince 2025  20:34

