POHLED: Zájemců o hokejový trůn je dost, šance na změnu ale velká není

Postupně se potvrdila jména: Dominik Hašek. Alois Hadamczik. Jiří Šlégr. Bedřich Ščerban. Ve středu seznam rozšířili Petr Bříza a Otakar Černý. Solidní počet kandidátů úplně nenabízí rozmanité směry o obnovu chátrající sportovní fabriky na úspěch.

Uchazeči, kteří už veřejně promluvili, volili opatrné výrazy jako zklidnit, spojit či zlepšit. Hned čtyři už roky patří do svazových struktur. Ščerban, Šlégr a Bříza sedí ve výkonném výboru – 11členné hokejové vládě. Černý ji hlídá coby člen dozorčí komise.

Zcela nový vhled by mohli zařídit spíš pánové začínající na H. „Háčka“ ale mají háček.

Hašek je zásadový. Za hranicemi má renomé, ale působí trochu jako zjevení a postrádá zkušenosti s vrcholnou funkcionařinou. Víc jich posbíral Hadamczik, který ovšem zase platí za kontroverzní bytost. Dva dny po konferenci oslaví sedmdesát. Auru progresivního inovátora nenabízí.

A i kdyby jím přece jen byl, je otázkou, zda započne obrodu. Králův nástupce zdědí „jeho“ výkonný výbor, který nové nápady může odmítat. „Jako kdyby premiérovi přidělili ministry z jiné strany,“ postěžoval si už dřív Petr Dědek – podporovatel Hadamczika a vlivný boss Pardubic.

Možná i on zapadne do koloritu. Na svazu se stalo praxí, že hlasité odpůrce zklidní nová funkce. A Dědek se řadí mezi čtyřku, z níž bude šedesátka delegátů vybírat na jeden uvolněný post ve výkonném výboru. Židle možná budou volné dvě. Na razantní proměnu to vůbec stačit nemusí.

Revoluce může přijít až za dva roky, kdy si hokej zvolí nové vedení kompletně. A ne pouze část.