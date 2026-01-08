Čihař starší o synovi: Ve Varech dřel jako Rus. Přečetli ho Patera s Moravcem

Jejich syn se na Tři krále stal králem turnaje, vyhlásili ho jako prvního Čecha v historii nejužitečnějším hráčem mistrovství světa do 20 let, a hned si ho Králové z Los Angeles převeleli z extraligových Karlových Varů do Kelowny ve WHL.
Čihař starší v hokeji působí léta, v devadesátkách třeba jako manažer koupil pro Chomutov první ligu z konkurenčního Ústí nad Labem. A na pokračovatele rodu je pyšný. Tvrdí: „Přečetli ho páni trenéři Patera a Moravec v reprezentaci, ve Varech ho nastartoval pan Andrys. Vojta říkal, že tak jako pod ním trénují snad už jen Rusové.“
Nezamotá se mu z toho, co se kolem něj děje, hlava?
Myslím, že to v ní má srovnané. Když dostal svalovou horečku v Karlových Varech, trenér Andrys mu řekl: Konečně jsi odmakal trénink na 100 procent. A než aby ses válel, je lepší to vyběhat, protože všechno je v hlavě. On mu dal impulz, že řeší mentální nastavení.
Ani maturitu nebude Vojta dodělávat v řádném termínu, neexistuje, aby ho Kelowna pustila na týden domů, na písemky z češtiny a angličtiny.