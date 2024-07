Rusové chtějí zápas s Kanadou. Třeba v Emirátech, hlásí Treťjak. Zmínil i Čechy

„Existují myšlenky, že bychom s Kanaďany hráli někde ve třetí zemi, například v Emirátech. Bylo by to zajímavé,“ pronesl bývalý brankář a poslanec ruské Státní dumy Vladislav Treťjak v rozhovoru pro noviny Komsomolskaja pravda.

Ani zdaleka se nejedná o první návrh, jak dostat ruský národní tým zpět do mezinárodní konfrontace. Už dříve se mluvilo o potenciálním zápasu se značně nehokejovou Indií.

Zatímco činitelé blízcí prezidentovi Putinovi ideu chápali, bývalý reprezentační kouč Vladimir Pljuščev nepobíral: „Dovedete si představit, jak Indové jezdí v bruslích po ledě? Považuji to za výsměch sportu, kterému se věnuji celý život. Kdybych se chtěl zasmát, půjdu do cirkusu.“

Vladislav Treťjak

To duel s Kanadou by z čistě sportovního hlediska samozřejmě smysl dával. Treťjak by si přál ho uskutečnit alespoň pro dvacetileté mladíky, kteří měření se světovou konkurencí postrádají nejvíce.

„Kanaďané jsou do politiky méně zapletení, zápas bychom s nimi mohli odehrát. Hlavně vědí, že ať se koná třeba mistrovství světa, utkání jejich reprezentace s Ruskem bude vždycky tím nejprestižnějším,“ mínil Treťjak.

„Při vší úctě k Finům, Švédům nebo Čechům, zápas s Kanadou by připomínal střetnutí CSKA se Spartakem Moskva. Věčná rivalita a maximální televizní sledovanost,“ dodal.

Treťjak si vybral Kanadu také proto, jelikož se domnívá, že by hrála otevřený hokej. „Ano, Finové se sice stali v poslední době několikrát mistry světa, ale šli si svou cestou, hrají defenzivně. Fanoušky vždycky zajímá víc útočný a krásný hokej, to je ten, co vždycky podporujeme. A v Sovětském svazu jsme tak vždycky hráli,“ poznamenal.

Rusové chybí na světových šampionátech od roku 2022, zákaz startu platí jak pro seniorský výběr, tak i mládežnické celky. V současnosti usiluje tamní KHL o vystoupení z Ruské i Mezinárodní hokejové federace, aby se stala nezávislejší.

Brennan Menell (u puku) v dresu Dynama Moskva.

Kluby by při transakcích nevyžadovaly přestupní karty, ligová pravidla by nově vznikala ve spolupráci s ruským ministerstvem sportu.

Podle prezidenta soutěže Alexeje Morozova by plánovaný krok neměl ohrozit vztahy se zámořskou NHL, se kterou podle něj vychází i bez podepsaného memoranda dobře.

To i navzdory případu brankáře Ivana Fedotova, jenž místo do NHL mířil k povinné službě u námořnictva.

Opačného průběhu se Philadelphia dočkala s mladým útočníkem Matvejem Mičkovem. V Petrohradu byl smluvně zavázán na několik let, nakonec ale klub i hráč překvapili a devatenáctiletý talent se do NHL přesune pouhý rok po draftu.

V loňské sezoně naskočilo do zápasů NHL celkem 66 ruských hokejistů, také proto Treťjaka mrzí, že se národní tým nezúčastní turnaje čtyř zemí, který organizuje přímo nejlepší světová liga příští rok v únoru.

„My bychom rádi, ale nepozvali nás. Nevím proč. Obvykle se NHL do politiky neplete, ale tady to tak je.“