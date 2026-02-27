Falešná kauza, uvařené z vody. Slovenský kouč se hájí, kritiku opory prý myslel jinak

Jeho nešťastný výrok na adresu Dalibora Dvorského se po olympijském turnaji nesetkal s pochopením. Za vycházející hvězdu slovenského hokeje se postavili i spoluhráči, názorově šli proti trenérovi. Vladimír Országh na vzniklý konflikt reagoval, snažil se vše uvést na pravou míru. Zároveň vzkázal: „Tohle celé je úplně zbytečné.“
Reagovat nemusel, ale měl potřebu se obhájit. Některá slova trochu poupravit, dovysvětlit, na co přesně po prohře 1:6 s Finskem v utkání o bronz narážel.

„Dalibor měl fantastický turnaj. Patřil k nejmladším hráčům, vstřelil důležité góly proti Finsku i Švédsku. A pro mě je rovněž důležité, že od loňského mistrovství udělal obrovský posun v defenzivní činnosti,“ líčil Országh s odstupem necelého týdne.

Nešly mu nohy? Slováci rýpou do kouče, po jeho výroku se zastávají velkého talentu

Když po ztraceném duelu o medaili slyšel od novinářů otázku, zda neměl útočníka St. Louis v závěrečném utkání posunout do lajny k Juraji Slafkovskému, jen odvětil: „ Ne, v zápase mu nešly nohy.“

Někteří hráči i fanoušci v tom viděli zbytečné trefování se do stále teprve dvacetiletého mladíka, jenž navíc v Miláně držel bilanci bodu na zápas (3+3) a byl druhý v týmové produktivitě.

Slovenský kouč ale trvá na tom, že pro leckoho kontroverzní vyjádření na adresu centra třetí formace myslel úplně jinak.

Slovenský útočník Dalibor Dvorský slaví trefu proti Německu.

„Nohy nešly proto, že už jsme v závěru zápasu cítili únavu, což je zcela přirozené. V žádném případě se nejednalo o kritiku hráče, jen o konstatování faktu, že nám došla šťáva.“

Mezitím už se ale jeho původní slova začala řešit. Dvorský den po konci turnaje vzpomínal na olympijské hry na instagramu, na Országha v komentářích reagovali i někteří hokejisté.

„Na to, že ti nešly nohy, tak dobrý,“ napsal Martin Pospíšil, jeden z členů slovenského výběru z Milána. A jeho starší bratr Kristián, působící v brněnské Kometě, přidal: „Aspoň, že góly šly, když nohy ne.“

Výběr kolem hvězdného útočníka Slafkovského opět zaujal, stal se největším překvapením turnaje. Nečekaně zasáhl do boje o medaile, sahal po obhajobě bronzu z Pekingu. I díky Dvorskému.

Országh se snažil vzniklou situaci uhasit. Zmínil, že by si nepřál, aby snad dokonce zastínila úspěšné vystoupení jeho svěřenců v Itálii. Respekt si podle něj zaslouží celé mužstvo.

„Nevytvářejme falešné kauzy, které jsou uvařené z vody a nemají žádný hlubší základ. Važme si toho, co chalani společně dokázali, a držme jim palce do závěru sezony,“ vzkázal.

Až hráčům skončí klubové povinnosti, pozve si je na přípravný kemp před světovým šampionátem ve Švýcarsku. A vzhledem k trápení St. Louis v NHL (15. místo v Západní konferenci) bude připadat v úvahu i mladík Dvorský.

