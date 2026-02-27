Reagovat nemusel, ale měl potřebu se obhájit. Některá slova trochu poupravit, dovysvětlit, na co přesně po prohře 1:6 s Finskem v utkání o bronz narážel.
„Dalibor měl fantastický turnaj. Patřil k nejmladším hráčům, vstřelil důležité góly proti Finsku i Švédsku. A pro mě je rovněž důležité, že od loňského mistrovství udělal obrovský posun v defenzivní činnosti,“ líčil Országh s odstupem necelého týdne.
Nešly mu nohy? Slováci rýpou do kouče, po jeho výroku se zastávají velkého talentu
Když po ztraceném duelu o medaili slyšel od novinářů otázku, zda neměl útočníka St. Louis v závěrečném utkání posunout do lajny k Juraji Slafkovskému, jen odvětil: „ Ne, v zápase mu nešly nohy.“
Někteří hráči i fanoušci v tom viděli zbytečné trefování se do stále teprve dvacetiletého mladíka, jenž navíc v Miláně držel bilanci bodu na zápas (3+3) a byl druhý v týmové produktivitě.
Slovenský kouč ale trvá na tom, že pro leckoho kontroverzní vyjádření na adresu centra třetí formace myslel úplně jinak.
„Nohy nešly proto, že už jsme v závěru zápasu cítili únavu, což je zcela přirozené. V žádném případě se nejednalo o kritiku hráče, jen o konstatování faktu, že nám došla šťáva.“
Mezitím už se ale jeho původní slova začala řešit. Dvorský den po konci turnaje vzpomínal na olympijské hry na instagramu, na Országha v komentářích reagovali i někteří hokejisté.
„Na to, že ti nešly nohy, tak dobrý,“ napsal Martin Pospíšil, jeden z členů slovenského výběru z Milána. A jeho starší bratr Kristián, působící v brněnské Kometě, přidal: „Aspoň, že góly šly, když nohy ne.“
Výběr kolem hvězdného útočníka Slafkovského opět zaujal, stal se největším překvapením turnaje. Nečekaně zasáhl do boje o medaile, sahal po obhajobě bronzu z Pekingu. I díky Dvorskému.
Országh se snažil vzniklou situaci uhasit. Zmínil, že by si nepřál, aby snad dokonce zastínila úspěšné vystoupení jeho svěřenců v Itálii. Respekt si podle něj zaslouží celé mužstvo.
„Nevytvářejme falešné kauzy, které jsou uvařené z vody a nemají žádný hlubší základ. Važme si toho, co chalani společně dokázali, a držme jim palce do závěru sezony,“ vzkázal.
Až hráčům skončí klubové povinnosti, pozve si je na přípravný kemp před světovým šampionátem ve Švýcarsku. A vzhledem k trápení St. Louis v NHL (15. místo v Západní konferenci) bude připadat v úvahu i mladík Dvorský.