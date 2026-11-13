„My nechceme a nebudeme zasahovat svazům, klubům, asociacím, olympijskému výboru, do jejich rozhodování,“ uvedl Šťastný. „Prostě by to nebylo správné. Stát toto nemá dělat. Oni mají vlastní samosprávu a oni se musí sami rozhodnout, jak k tomu chtějí přistupovat.“
Šéf hokejového svazu Alois Hadamczik minulý týden řekl, že rozhodnutí státu by představovalo zásah vyšší moci a hokejové reprezentaci by umožnilo bojkotovat možné zápasy s Ruskem.
Český hokejový svaz se již připojil k zemím, které po rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu vrátit Rusko na světové šampionáty odmítají proti ruské reprezentaci nastoupit.
Šťastný bezprostředně po výroku arbitráže uvedl, že nemá žádnou legislativní možnost bránit českým sportovcům v účasti na událostech, kde mohou soupeřit s Rusy. „A ani to nechci dělat, protože bych pokládal za nepatřičné poškozovat jejich sportovní kariéru kvůli této věci,“ uvedl.
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Hadamczik řekl, že národní tým bude potřebovat pomoc vrcholných představitelů státu při případném bojkotu duelů s Rusy. „Nemůžeme jen tak říct, že s nimi nebudeme hrát. To bychom byli sankcionováni a spadli do B skupiny. Potřebujeme zásah vyšší moci,“ uvedl. Například Lotyši mají zákonem zakázáno hrát s Ruskem.
Ministr v pátek řekl, že by předpis se zákazem startů proti Rusku nenavrhoval a nepodporoval by ho. „Zasahoval bych tím do svébytného rozhodování jednotlivých sportovních institucí v ČR. A v tomto ohledu by bylo velmi diskutabilní, jestli by Ústavní soud takovou věc vůbec potom pustil,“ uvedl. Svazy jsou podle něj dostatečně moudré, aby se rozhodovaly samy. Ocenil, jak se k situaci postavil český hokej.
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S Hadamczikem se plánoval tento týden sejít ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé sobě). Šťastný řekl, že počká, zda Macinka jednání svolá. „Pokud by k tomu nedošlo, tak já určitě se s představiteli ledního hokeje potkám,“ uvedl. Schůzku by chtěl případně naplánovat na druhou polovinu příštího týdne či přespříští týden.
Ocenil postoj ministerstva zahraničí, které neplánuje udělit výjimečně víza ruským hokejistkám, aby se mohly zúčastnit lednového mistrovství světa hráček do 18 let v Ostravě. „Je vysoce pravděpodobné, že tady hrát nebudou. Samozřejmě kdyby skončila válka a nebo došlo k míru, tak já sám bych říkal – pojďme umožnit sportovcům a sportovkyním z celého světa, ať se potkávají. Ale jestli toto stihneme do ledna, to si nejsem jistý,“ řekl Šťastný.