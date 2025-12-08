Celkem vyhrál světový šampionát třikrát (1996, 1999 a 2001), získal také jeden bronz (1997). Dříve platil za excelentního střelce, po aktivní kariéře vyměnil brusle za trenérskou tabulku a úspěšně vede Jihlavu v roli hlavního kouče.
„Když jsem hrál, nesl jsem zodpovědnost za svůj výkon, co předvádím na ledě. Teď ji mám větší, hokej zaměstnává hlavu trenéra daleko víc, nedá se od něj odpočinout,“ říkal Ujčík.
V pondělí se ukázal v pražské Nekázance ještě trochu jinak. V originálním saku, které zvěčnilo jeho vstup do Síně slávy.
„Ale necítím se v něm komfortně! Nicméně mít na sobě konkrétně tohle je velká čest, moc si to užívám,“ ujišťoval.
Napadlo vás, že byste si ho vzal i na zápas?
Nenapadlo. (smích) Musím říct, že ho mám rád, ale začíná mi v něm být pěkné vedro! Takže si ho brzy sundám, ale teď si ho ještě užiju. Až večer jdu zase do práce proti Přerovu.
Abyste mohl vstoupit do Síně slávy, musela s tím souhlasit nejedna legenda. To vás musí těšit nejvíc, ne?
Samozřejmě, je tam spoustu kritérií, nejen hokejových, ale i lidských. A že mě mezi sebe vzaly takové ikony českého hokeje, je pro mě ještě cennější.
Jakou máte první vzpomínku na československý hokej?
To bude rok 1985, domácí mistrovství světa v Praze. Shodou okolností jsem se byl podívat na jednom zápase, pak jsme vyhráli titul. Byl jsem unesen z toho, že Olda Válek, ikona jihlavského hokeje, a další chlapi se rvou za československý národní tým a nakonec i vyhráli.
Vy sám jste za Jihlavu odehrál nespočet zápasů, další v reprezentaci. Jaký zážitek se vám z nich vybaví jako první?
Nejvíc je pro mě první zlato. Bylo to nečekané, nejeli jsme na turnaj v roli favoritů, ale byli jsme skoro jako domácí, na každý zápas do Rakouska jezdilo spoustu českých fanoušků, svoje nadšení přenesli i na nás. My jsme pořád vyhrávali! A když jsme zvládli čtvrtfinále proti Německu, už jsme si nepřipouštěli, že by to mohlo dopadnout špatně.
Uspěli jste mimo jiné proti hráčům z NHL, to vás muselo hodně nakopnout.
Určitě. Já začínal v nároďáku, tolik jsme proti nim do té doby nevyhrávali. Pak najednou zněla po zápasech česká hymna a já koukal, jak je vůbec možné, že jsme to zvládli. A opakovalo se to, čímž naše sebedůvěra stoupala.
Vy sám jste platil za střelce, byl na vás upřený velký tlak?
Takhle jsem to naštěstí necítil. Měl jsem dobrý pocit, když jsem dal gól a mohl tím pomoct týmu. Později už jsem si hokej hlavně užíval a snažil se i vracet, i když třeba Zdeněk Moták by o tom věděl svoje. Myslím, že moc lidem neřekl: Hele, Ujčo, ty už se radši nevracej, pak je tam větší zmatek! Když má někdo čich na góly, někdo další zkrátka musí zase bránit.
Proč vám vlastně nikdy nevyšla NHL?
Nevím, neměl jsem to odmala takhle nastavené. Vyrůstal jsem v době totality, vrcholem pro mě bylo hrát za Duklu a nároďák. Nebudu lhát, že bych se v současné době nerozhodl jinak, ale když přišla šance dostat se do NHL, já slíbil, že zůstanu ve Slavii a slovo má chlap dodržet.
Koho jste odmítl?
Byl jsem draftovaný Montrealem, měl jsem na stole jednocestnou smlouvu od Canadiens. Fakt jsem to ale tak v té době nebral, neznal jsem jejich mentalitu. Dokonce mi kývli na navýšení platu, ale já i tak řekl, že se omlouvám, že zůstávám v Čechách. Tím jsem si dveře asi zabouchl.
Chyběl jste i v Naganu, do nominaci jste se překvapivě nedostal.
Mrzí mě to, já se v té době rozhodl jít do Třince, protože hrál nahoře. Doufal jsem, že budu na očích a dostanu se tam. Bohužel moje rozhodnutí nebylo správné, šel jsem do jiného systému, až tak se mi nedařilo, takže od koučů naprosto pochopitelné rozhodnutí. Vůbec necítím vůči trenérům nějakou zášť, že mě nevybrali. Vyhráli Nagano, takže udělali dobře.
Na stadionech jste si pak vyslechl z hlediště mnohé.
Na Slavii měli radost z toho, že jsem v Naganu nebyl, když jsem přijel s Třincem. Dali mi to sežrat, ale to jsou zkrátka fanoušci, kteří chtějí rozhodit soupeře, za zlé jsem jim to neměl.
Proti Slavii teď bojujete s Jihlavou o čelo Maxa ligy. Patří podle vás Dukla do extraligy?
Výkony komentovat nebudu, protože jsem trenér, ale tou halou určitě.
Těšíte se, kam až by Jihlava podle ambiciózních plánů mohla vystoupat?
Bylo by špatné, kdybychom se na to netěšili. Nic pořádného se ale nepovede bez odvedené práce. Ta mi nikdy nevadila, věřím, že když člověk pracuje, vrátí se mu to zpátky.
Kolik času zabere, než se Jihlava vrátí mezi elitu?
Uvidíme. Není to jednoduché, přišel nový majitel, tím se nám zlepšily podmínky. De facto jsme posílili jen o Tomáše Rachůnka, nicméně zatím tým šlape a nechceme do něj zasahovat. Jestli ovšem chceme pomýšlet na úspěšnou sezonu, musíme přivést v lednu nějaké posily.