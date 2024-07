Vy nám tanky, my vám branky! Velký Nedo o hokeji za totality a rivalitě s Rusy

Hokejový šampionát pokaždé poblázní miliony Čechů. Zvlášť když se koná v Praze a Ostravě. Při turnaji ožívají vzpomínky na dávnou slávu a úchvatné triumfy. Na pocity národní hrdosti, znějící hymnu, na zlaté medaile a skvělé plejery. Mezi ně patří i Václav Nedomanský. Nejlepší reprezentační kanonýr všech dob. První opravdový československý hokejový idol. Mistr světa. První Čech, co zazářil i v zámořské NHL. Říkali mu tam Big Nedo… Kluci kdysi chtěli dávat góly jako on. Chlapi obdivovali jeho sílu, zručnost a střelu. Z tribun se dožadovali jeho další trefy a skandovali: „Venco, banán!“ Dívky a ženy okouzloval elegancí i vystupováním kavalíra. Našly se však situace, v nichž ztrácel rozvahu. Při extrémně vyhecovaných zápasech se Sověty se v něm probouzely jinak v hloubi duše zastrčené sklony k nezdvořilému chování. Občas ho nenávidění protivníci rozzuřili do nepříčetnosti. | foto: Profimedia.cz