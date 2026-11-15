Zámořská dominance v semifinále v MS. Kanaďanky ani Američanky nedostaly gól

Autor: ,
  22:12
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotogalerie2

Brankářka Ann-Renee Desbiensová se raduje po vítězství v semifinále se spoluhráčkou Emmou Maltaisovou. | foto: AP

Hokejistky Spojených států amerických porazily v semifinále mistrovství světa v Dánsku 5:0 Finsko a ve finále se utkají s Kanadou, která také neinkasovala a přehrála Švédsko 3:0. Hráčky USA, obhajující titul z Českých Budějovic, postoupily do finále i na 25. světovém šampionátu a jsou jedinou zemí, která v souboji o zlato od úvodního MS v roce 1990 nechyběla.

Favorizované Američanky nastřílely Finsku všechny branky do druhé přestávky. Po první třetině vedly olympijské šampionky 2:0 díky zásahům Kelly Pannekové a Alexandry Carpenterové a odpor Finska definitivně zlomily tři trefy v úseku od 34. do 36. minuty. Během půldruhé minuty se postupně trefily Caroline Harveyová, Lacey Edenová a sedmatřicetiletá kapitánka Hilary Knightová.

Lacey Edenová slaví branku do finské sítě.

Obránkyně Harveyová potvrdila pozici nejproduktivnější hráčky turnaje, na kontě má 15 bodů za šest gólů a devět asistencí.

Kanaďanky se utkaly se Švédskem již v základní skupině a vyhrály 5:1. Tentokrát se poprvé prosadily ve 28. minutě: Sarah Fillierová po devíti sekundách využila první přesilovou hru a připsala si čtvrtý gól na turnaji. Druhou branku přidala v 33. minutě Sarah Wozniewiczová, poslední slovo měla ve třetí části Emma Maltaisová, která také skórovala na MS počtvrté. Druhé čisté konto na turnaji udržela Ann-Renée Desbiensová.

Mistrovství světa hokejistek v Herningu

semifinále

USA - Finsko 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)
Branky: 7. Panneková, 17. Carpenterová, 34. Harveyová, 35. Edenová, 36. Knightová

Kanada - Švédsko 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Branky: 28. Fillierová, 33. Wozniewiczová, 49. Maltaisová

Další program - pondělí 16. listopadu:

o 3. místo: 15:00 Švédsko - Finsko,

finále: 19:00 USA - Kanada.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Témata: semifinále
Tipsport - partner programu
Philadelphia vs. EdmontonHokej - - 16. 11. 2026:Philadelphia vs. Edmonton //www.idnes.cz/sport
16. 11. 01:30
  • 2.97
  • 4.14
  • 2.14
Anaheim vs. CalgaryHokej - - 16. 11. 2026:Anaheim vs. Calgary //www.idnes.cz/sport
16. 11. 02:00
  • 2.07
  • 4.30
  • 3.05
Dallas vs. FloridaHokej - - 16. 11. 2026:Dallas vs. Florida //www.idnes.cz/sport
16. 11. 02:00
  • 2.29
  • 4.06
  • 2.76
San Jose vs. NashvilleHokej - - 16. 11. 2026:San Jose vs. Nashville //www.idnes.cz/sport
16. 11. 03:00
  • 3.27
  • 4.27
  • 1.98
Vegas vs. VancouverHokej - - 16. 11. 2026:Vegas vs. Vancouver //www.idnes.cz/sport
16. 11. 03:00
  • 1.43
  • 5.26
  • 6.35
Švédsko vs. FinskoHokej - O 3. místo - 16. 11. 2026:Švédsko vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 15:00
  • 2.00
  • 4.00
  • 3.06
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Že nedostaneme víza? Máme plán B, říkají Rusové o MS juniorů a radí: Vylučte i Čechy

Zklamaní ruští mladíci po prohře s Běloruskem.

Jakmile Mezinárodní hokejová federace (IIHF) v neděli oznámila, že Norové musí přenechat místo na hokejovém šampionátu juniorů Rusku, na východě se začalo slavit. „Jedeme na mistrovství světa!“...

Jak tohle může říct? Hokejistky reagují na Macinku, ozvali se i Hadamczik a Nečas

České hokejistky se radují z gólu do sítě Kanaďanek na mistrovství světa.

Jeho slova vyvolala velký rozruch. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) v nedělní Partii na Primě označil hokej za „mužský sport“. Ruské hráčky do osmnácti let, jejichž účast na lednovém...

Agresivní operace na pokyn Putina. Rusko si stěžuje, žádá i prošetření postupu Čechů

Od následující sezony budou v juniorské hokejové soutěži v Rusku testovat nové...

Poslouchali, sledovali, zaznamenávali. A veškeré nashromážděné podklady předávají dál. Rusové neskrývají frustraci z hromadného bojkotu, k němuž se po oznámení jejich návratu do hokejových soutěží...

Našla IIHF cestu, jak Rusy znovu vyřadit? Tentokrát už za hrůznosti na Ukrajině

Jevgenij Malkin (vlevo) a Alexandr Ovečkin se radují z gólu Ruska.

Spánku málo, nekonečná jednání s právníky, zavařené hlavy, pocity frustrace, skepse i odhodlání najít řešení a obavy o samotnou existenci Mezinárodní hokejové federace. Jestli si nějak představovat,...

PŘEHLEDNĚ: Bojkotující Češi, shovívaví Slováci. Jak se země staví k návratu Rusů?

Ruští hokejisté skousávají porážku na Světovém poháru s Kanadou.

Proti pátečnímu verdiktu Sportovního arbitrážního soudu (CAS), který s okamžitou platností povolil návrat ruských sportovců na světové hokejové šampionáty, se zvedla vlna nevole. Většina...

Zámořská dominance v semifinále v MS. Kanaďanky ani Američanky nedostaly gól

Brankářka Ann-Renee Desbiensová se raduje po vítězství v semifinále se...

Hokejistky Spojených států amerických porazily v semifinále mistrovství světa v Dánsku 5:0 Finsko a ve finále se utkají s Kanadou, která také neinkasovala a přehrála Švédsko 3:0. Hráčky USA,...

15. listopadu 2026  22:12

MS juniorů bude bez Rusů. Ti se bouří: politické rozhodnutí a diskriminace

Zklamaní ruští mladíci po prohře s Běloruskem.

Mezinárodní hokejová federace (IIHF) v prohlášení na webu oznámila, že Rusko se na přelomu roku nezúčastní mistrovství světa hráčů do 20 let. Důvodem je postoj kanadské vlády, jež oznámila, že ruským...

15. listopadu 2026  19:17,  aktualizováno  21:42

Jihlava jako první vyhrála ve Vsetíně, v Litoměřicích se prali i brankáři

Radost hokejistů Jihlavy po vstřelené brance.

Jihlavští hokejisté jako první v sezoně vyhráli ve Vsetíně, lídra první ligy porazili na Lapači 4:3 po samostatných nájezdech. Valaši nicméně po 23. kole zvýšili náskok v čele tabulky na devět bodů,...

15. listopadu 2026  20:51,  aktualizováno  21:16

Ani Kladno nezastavilo Třinec. Hudáček: Takový start jsem zažil jen ve Slovanu

Třinec slaví gól proti Kladnu.

Deset a půl minuty, čtyři góly. Třinecká smršť ve druhé třetině rozsekla nedělní trhák hokejové extraligy v Kladně, lídr si třetího podrobil 4:1 a zvýraznil svůj start z říše fantazie. Oceláři...

15. listopadu 2026  21:09

„Budíček!“ slyšela Sparta. Přesilovky jsou šílené a v křeči, ví klub. Co je s Chlapíkem?

Hokejisté Sparty po prohře.

Trápili se hned v několika segmentech hry. I proto si hokejisté Sparty vyslechli od fanoušků pískot a skandování „Budíček!“. S Hradcem Králové prohráli v 19. extraligovém kole 1:3, k lepšímu výsledku...

15. listopadu 2026  20:52

MS v hokeji do 20 let 2027: Program a výsledky, kdy hrají Češi

Adamové Novotný a Titlbach nahánějí Lea Walleniuse ve finále MS juniorů.

Mistrovství světa v hokeji do 20 let se na přelomu let 2026 a 2027 uskuteční v Kanadě. Čeští junioři budou obhajovat stříbrné medaile a ve skupině je čeká mimo jiné souboj s domácím výběrem. Kdy Češi...

15. listopadu 2026  20:23

Dres po stropem? Třásl se mi hlas, říkal po poctě dojatý Vlasák. Plzeň je druhý domov

Fanoušci Plzně v utkání 19. kola hokejové extraligy s Mladou Boleslaví.

Chvílemi si otíral slzy, když ho při slavnostním ceremoniálu přemohly emoce. „Omlouvám se, třese se mi hlas,“ přiznal pak bývalý hokejový virtuos Tomáš Vlasák do mikrofonu postaveného na červeném...

15. listopadu 2026  19:34

Hradec loupil v Praze, Budějovice přehrály Pardubice. Vedoucí Třinec nezklamal

Martin Beránek z Českých Budějovic a Malcolm Subban z Pardubic ve vzájemném...

Hokejová extraliga pokračovala šesti zápasy 19. kola. Vedoucí Oceláři Třinec vyhráli v Kladně 4:1. Neuspěl naopak jejich nejbližší pronásledovatel Pardubice, jež prohrály na ledě Českých Budějovic...

15. listopadu 2026  15:45

Špunti na hokeji: Pirátům nakreslili dres, moderovali, točili a zápas rozzářili

14. 11. 2026, hokejová Maxa liga, Piráti Chomutov - HC Baník Sokolov. Zápas...

Děti, kam se podíváš. Na ledě, za mikrofonem i kamerou, v režii, v hledišti. Hokejoví Piráti z Chomutova věnovali sobotní prvoligový zápas se Sokolovem malým a mladým. A první ročník akce Děti dětem...

15. listopadu 2026  13:51

Pastrňák pálil i nahrával, Boston však padl. Carolina ve Finsku opět dominovala

David Pastrňák z Boston Bruins pálí v utkání s Minnesota Wild.

David Pastrňák skóroval v NHL po asistenci Pavla Zachy a ještě přihrál na jeden gól, s hokejisty Bostonu ale podlehl doma Minnesotě 2:6. Také druhý zápas ve finských Helsinkách patřil Carolině....

14. listopadu 2026  21:51,  aktualizováno  15. 11. 10:05

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pardubice B zvládly souboj o druhé místo, o výhře Zlína rozhodl Köhler

14. 11. 2026, hokejová Maxa liga, Piráti Chomutov - HC Baník Sokolov. Zápas...

Pardubická rezerva vyhrála v první hokejové lize přímý souboj o druhé místo v tabulce s Třebíčí 4:2 a vzdálila se soupeři na pět bodů. Vedoucí Vsetín porazil ve 22. kole Frýdek-Místek stejným...

14. listopadu 2026  21:10

Pocta pro Fina, jenž proslul „hubany“ či přezdívkami. NHL ocenila Tikkanena

Esa Tikkanen s oceněním Börje Salminga za odvahu.

Po Nicklasi Lidströmovi, Jarim Kurrim a Matsu Sundinovi se v pořadí čtvrtým držitelem ocenění Börje Salminga za odvahu stal bývalý hokejový útočník Esa Tikkanen. Vítěz pěti Stanley Cupů cenu přebíral...

14. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.