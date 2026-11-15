Favorizované Američanky nastřílely Finsku všechny branky do druhé přestávky. Po první třetině vedly olympijské šampionky 2:0 díky zásahům Kelly Pannekové a Alexandry Carpenterové a odpor Finska definitivně zlomily tři trefy v úseku od 34. do 36. minuty. Během půldruhé minuty se postupně trefily Caroline Harveyová, Lacey Edenová a sedmatřicetiletá kapitánka Hilary Knightová.
Obránkyně Harveyová potvrdila pozici nejproduktivnější hráčky turnaje, na kontě má 15 bodů za šest gólů a devět asistencí.
Kanaďanky se utkaly se Švédskem již v základní skupině a vyhrály 5:1. Tentokrát se poprvé prosadily ve 28. minutě: Sarah Fillierová po devíti sekundách využila první přesilovou hru a připsala si čtvrtý gól na turnaji. Druhou branku přidala v 33. minutě Sarah Wozniewiczová, poslední slovo měla ve třetí části Emma Maltaisová, která také skórovala na MS počtvrté. Druhé čisté konto na turnaji udržela Ann-Renée Desbiensová.
Mistrovství světa hokejistek v Herningu
semifinále
USA - Finsko 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)
Kanada - Švédsko 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Další program - pondělí 16. listopadu:
o 3. místo: 15:00 Švédsko - Finsko,
finále: 19:00 USA - Kanada.